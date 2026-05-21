



Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez le flux en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour le streaming sportif.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre « Incognito » ou « Privée » pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques constitue une violation des conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

Au Royaume-Uni, la rencontre sera diffusée sur les antennes de la BBC (BBC One et BBC Scotland), accessibles avec une antenne numérique standard. En Haïti, Tele Haiti et Canal+ Haïti assureront la diffusion officielle, aussi bien à la télévision qu’en streaming.

Quel est le prochain match de l'Écosse pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le match d’ouverture de la phase de groupes de l’Écosse, qui verra les Tartan Army affronter Haïti, se tiendra au célèbre Gillette Stadium. En raison de l’attrait de cette rencontre entre deux nations de premier plan, elle sera diffusée sur de nombreuses chaînes gratuites et plateformes payantes.

Détails Informations Adversaire Haïti Date Samedi 13 juin 2026 Heure du coup d’envoi 21 h 00 (heure locale) / 2 h 00 (BST, 14 juin) Stade Gillette Stadium (Boston) Ville Foxborough, Massachusetts, États-Unis

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football en Écosse ?

Pour ne manquer aucune action de l’Écosse, les supporters peuvent se connecter à la BBC et à STV afin de profiter d’une couverture en direct.

Les meilleurs VPN et flux gratuits pour suivre l’Écosse lors de la Coupe du monde de football 2026

Pour soutenir l’équipe nationale écossaise, il suffit de se « délocaliser virtuellement » vers un pays proposant une diffusion gratuite ou privilégiée. Voici la marche à suivre :

Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleures options pour 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark. Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur situé dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et profitez du match de l’Écosse en direct !

La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM.

Saily, service d’eSIM de voyage conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait de données directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter du streaming en direct en 4K ou HD, sans décalage.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez votre forfait : sélectionnez le pays dans lequel vous vous trouvez (par exemple, les États-Unis pour le tournoi) et optez pour un forfait de données. Pour des retransmissions intensives de matchs de 90 minutes, un forfait de 10 Go ou 20 Go est vivement conseillé. Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Activez votre forfait dès votre arrivée, puis ouvrez votre application de streaming pour profiter du match en 4K ou HD, sans buffer, grâce à une connexion mobile dédiée et ultra-rapide.



