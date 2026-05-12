En Autriche, les supporters peuvent regarder le match gratuitement sur les chaînes de télévision ORF ou ServusTV, ainsi que sur leurs plateformes de streaming respectives. En Jordanie, les téléspectateurs peuvent suivre la rencontre sur les chaînes premium de beIN Sports ou via l’application de streaming beIN Sports Connect.
Si vous voyagez à l’étranger et souhaitez utiliser un VPN, connectez-vous à un serveur autrichien pour accéder gratuitement à la rencontre sur ORF, ou à un serveur de la zone MENA pour la suivre sur beIN Sports Connect ; dans ce dernier cas, un abonnement payant local est requis.
Quel est le prochain match de l'Autriche pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?
Le retour très attendu de l’Autriche sur la scène internationale débutera par son match d’ouverture contre la Jordanie le 16 juin 2026 (heure locale), au Levi’s Stadium de Santa Clara, en Californie. Cette rencontre historique marque la première participation de l’Autriche à la Coupe du monde depuis 28 ans et les tout premiers pas de la Jordanie dans cette compétition.
Adversaire : Jordan
Jordanie
Date
Mardi 16 juin 2026
Coup d’envoi
21 h 00 PDT (heure locale) / 6 h 00 CEST (Autriche)
Stade
Levi’s Stadium (stade de la baie de San Francisco)
Ville
Santa Clara, Californie (États-Unis)
Finaliste de la Coupe d’Asie 2024, la Jordanie n’est pas à sous-estimer, même si les bookmakers donnent actuellement l’avantage à l’équipe autrichienne expérimentée de Ralf Rangnick pour empocher les trois points. Dans un groupe J exigeant, qui inclut notamment un rendez-vous avec l’Argentine, championne en titre, six jours plus tard, ce match est déjà un « rendez-vous à ne pas manquer » pour l’Autriche si elle veut terminer parmi les deux premiers et valider son billet pour les huitièmes de finale.
Calendrier complet de l'Autriche pour la Coupe du monde de la FIFA 2026
Date
Adversaire
Lieu
16 juin 2026
Autriche - Jordanie
Levi’s Stadium (Santa Clara, Californie)
22 juin 2026
Argentine – Autriche
AT&T Stadium (Arlington, Texas)
27 juin 2026
Algérie - Autriche
Arrowhead Stadium (Kansas City, Missouri)
Les meilleurs VPN pour suivre l’Autriche lors de la Coupe du monde de football 2026
Pour soutenir l’équipe autrichienne, vous devrez en quelque sorte vous « téléporter » vers un pays proposant une diffusion gratuite ou de qualité. Suivez ces étapes :
- Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleurs choix pour 2026, on trouve ExpressVPNetNordVPN
- Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV)
- Connectez-vous à un serveur situé dans ce pays
- Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur.
- Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et suivez le match de l’Autriche en direct !
Les supporters souhaitant suivre l’intégralité de la quête de gloire de l’Autriche peuvent se connecter à la couverture en direct et en clair proposée par ORF et ServusTV.
Pour rappel, la liste des diffuseurs officiels de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sera communiquée ultérieurement.
🌍 Pays/Région
📺 Diffuseur
🇦🇫 Afghanistan
ATN
🇦🇱 Albanie
TV Klan
🇩🇿 Algérie
ENTV
🇦🇩 Andorre
RTVE | M6 | DAZN
🇦🇷 Argentine
Telefe | TV Pública
🇦🇺 Australie
SBS
🇦🇹 Autriche
ORF | ServusTV
🇦🇿 Azerbaïdjan
Azərbaycan – ITV
🇧🇪 Belgique
VRT | RTBF
🇧🇴 Bolivie
Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports
🇧🇦 Bosnie-Herzégovine
Arena Sport
🇧🇷 Brésil
Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports
🇧🇬 Bulgarie
BNT
🇰🇭 Cambodge
Hang Meas
🇨🇦 Canada
Bell Media
Chili (Chilevisión)
Chilevisión
🇨🇳 Chine
CMG
🇨🇴 Colombie
Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports
🇨🇷 Costa Rica
Teletica | Tigo Sports
🇭🇷 Croatie
HRT
🇨🇾 Chypre
Cyprus : Sigma TV
🇨🇿 République tchèque
ČT | TV Nova
🇩🇰 Danemark
DR | TV2
🇪🇨 Équateur
Teleamazonas
🇸🇻 El Salvador
TCS | Tigo Sports
🇪🇪 Estonie
TV3
Fidji : FBC
FBC
🇫🇮 Finlande
Yle | MTV3
🇫🇷 France
M6 | beIN Sports
🇩🇪 Allemagne
ARD | ZDF | Magenta Sport
🇬🇷 Grèce
ERT
🇬🇹 Guatemala
Albavisión | Tigo Sports
🇭🇳 Honduras
Televicentro | Tigo Sports
🇭🇰 Hong Kong
PCCW
🇭🇺 Hongrie
MTVA
🇮🇸 Islande
RÚV
🇮🇩 Indonésie
TVRI | RRI
🇮🇷 Iran
IRIB TV3
🇮🇪 Irlande
RTÉ
🇮🇱 Israël
KAN | Charlton
🇮🇹 Italie
RAI | DAZN
🇯🇵 Japon
NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN
🇰🇿 Kazakhstan
QAZTRK
🇽🇰 Kosovo
RTK | TV Vala | Arena Sport
🇰🇬 Kirghizistan
KTRK
🇱🇻 Lettonie
TV3 Lettonie
🇱🇮 Liechtenstein
SRG SSR
Lituanie
TV3 Lituanie
Luxembourg
VRT | RTBF
🇲🇴 Macao
TDM
Maldives 🇲🇻
Medianet
Malte 🇲🇹
PBS
🇲🇺 Maurice
MBC
Mexique 🇲🇽
Mexique : TelevisaUnivision | TV Azteca
🌎 Moyen-Orient et Afrique du Nord
beIN Sports
🇲🇳 Mongolie
EduTV | Télévision nationale | Suld TV | MNB | mobihome VOO
🇲🇪 Monténégro
Arena Sport | RTCG
🇳🇵 Népal
Acepro Media | Prime TV
🇳🇱 Pays-Bas
NOS
🇳🇿 Nouvelle-Zélande
TVNZ
🇳🇮 Nicaragua
Grupo Ratensa | Tigo Sports
🇲🇰 Macédoine du Nord
Arena Sport
🇳🇴 Norvège
NRK | TV2
🇵🇦 Panama
Medcom | TVN Media | Tigo Sports
🇵🇾 Paraguay
Trece | GEN TV | Tigo Sports
🇵🇪 Pérou
América Televisión
🇵🇭 Philippines
Aleph Group
Pologne 🇵🇱
TVP
🇵🇹 Portugal
Sport TV | LiveModeTV
🇷🇴 Roumanie
Antena
🇷🇺 Russie – Match TV
Match TV
Saint-Marin
RAI | DAZN
🇷🇸 Serbie
RTS | Arena Sport
Singapour
Mediacorp
🇸🇰 Slovaquie
STVR | TV JOJ
🇸🇮 Slovénie
Arena Sport
🇿🇦 Afrique du Sud
SABC | SportyTV
🌏 Amérique du Sud
DSports | Disney+
🇰🇷 Corée du Sud
JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK
🇪🇸 Espagne
RTVE | Mediapro | DAZN
🌍 Afrique subsaharienne
New World TV | SuperSport
🇸🇪 Suède
SVT | TV4
🇨🇭 Suisse
SRG SSR
🇹🇼 Taïwan
ELTA | EBC | TTV
🇹🇯 Tadjikistan
Varzish TV | TV Football
🇹🇱 Timor-Leste
ETO
🇹🇷 Turquie
TRT
Turkménistan
Sport au Turkménistan
Ukraine 🇺🇦
MEGOGO
🇬🇧 Royaume-Uni
BBC | ITV
🇺🇸 États-Unis
Fox Sports (anglais) | Telemundo (espagnol)
🇺🇾 Uruguay
Canal 5 | Antel TV
🇺🇿 Ouzbékistan
Zo’r TV
🇻🇪 Venezuela
Televen
🇻🇳 Vietnam
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