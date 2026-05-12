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Où regarder l'Autriche lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 aujourd'hui ? Prochain match, horaire, chaînes TV et streams en direct

Autriche
Coupe du monde


En Autriche, les supporters peuvent regarder le match gratuitement sur les chaînes de télévision ORF ou ServusTV, ainsi que sur leurs plateformes de streaming respectives. En Jordanie, les téléspectateurs peuvent suivre la rencontre sur les chaînes premium de beIN Sports ou via l’application de streaming beIN Sports Connect.

Si vous voyagez à l’étranger et souhaitez utiliser un VPN, connectez-vous à un serveur autrichien pour accéder gratuitement à la rencontre sur ORF, ou à un serveur de la zone MENA pour la suivre sur beIN Sports Connect ; dans ce dernier cas, un abonnement payant local est requis.



Quel est le prochain match de l'Autriche pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le retour très attendu de l’Autriche sur la scène internationale débutera par son match d’ouverture contre la Jordanie le 16 juin 2026 (heure locale), au Levi’s Stadium de Santa Clara, en Californie. Cette rencontre historique marque la première participation de l’Autriche à la Coupe du monde depuis 28 ans et les tout premiers pas de la Jordanie dans cette compétition.


Adversaire : Jordan

Jordanie

Date

Mardi 16 juin 2026

Coup d’envoi

21 h 00 PDT (heure locale) / 6 h 00 CEST (Autriche)

Stade

Levi’s Stadium (stade de la baie de San Francisco)

Ville

Santa Clara, Californie (États-Unis)


Finaliste de la Coupe d’Asie 2024, la Jordanie n’est pas à sous-estimer, même si les bookmakers donnent actuellement l’avantage à l’équipe autrichienne expérimentée de Ralf Rangnick pour empocher les trois points. Dans un groupe J exigeant, qui inclut notamment un rendez-vous avec l’Argentine, championne en titre, six jours plus tard, ce match est déjà un « rendez-vous à ne pas manquer » pour l’Autriche si elle veut terminer parmi les deux premiers et valider son billet pour les huitièmes de finale.

Calendrier complet de l'Autriche pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

Date

Adversaire

Lieu

16 juin 2026

Autriche - Jordanie

Levi’s Stadium (Santa Clara, Californie)

22 juin 2026

Argentine – Autriche

AT&T Stadium (Arlington, Texas)

27 juin 2026

Algérie - Autriche

Arrowhead Stadium (Kansas City, Missouri)

Les meilleurs VPN pour suivre l’Autriche lors de la Coupe du monde de football 2026

Pour soutenir l’équipe autrichienne, vous devrez en quelque sorte vous « téléporter » vers un pays proposant une diffusion gratuite ou de qualité. Suivez ces étapes :

  • Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleurs choix pour 2026, on trouve ExpressVPNetNordVPN
  • Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV)
  • Connectez-vous à un serveur situé dans ce pays
  • Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur.
  • Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et suivez le match de l’Autriche en direct !

Les supporters souhaitant suivre l’intégralité de la quête de gloire de l’Autriche peuvent se connecter à la couverture en direct et en clair proposée par ORF et ServusTV.



Pour rappel, la liste des diffuseurs officiels de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sera communiquée ultérieurement.

🌍 Pays/Région

📺 Diffuseur

🇦🇫 Afghanistan

ATN

🇦🇱 Albanie

TV Klan

🇩🇿 Algérie

ENTV

🇦🇩 Andorre

RTVE | M6 | DAZN

🇦🇷 Argentine

Telefe | TV Pública

🇦🇺 Australie

SBS

🇦🇹 Autriche

ORF | ServusTV

🇦🇿 Azerbaïdjan

Azərbaycan – ITV

🇧🇪 Belgique

VRT | RTBF

🇧🇴 Bolivie

Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports

🇧🇦 Bosnie-Herzégovine

Arena Sport

🇧🇷 Brésil

Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports

🇧🇬 Bulgarie

BNT

🇰🇭 Cambodge

Hang Meas

🇨🇦 Canada

Bell Media

Chili (Chilevisión)

Chilevisión

🇨🇳 Chine

CMG

🇨🇴 Colombie

Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports

🇨🇷 Costa Rica

Teletica | Tigo Sports

🇭🇷 Croatie

HRT

🇨🇾 Chypre

Cyprus : Sigma TV

🇨🇿 République tchèque

ČT | TV Nova

🇩🇰 Danemark

DR | TV2

🇪🇨 Équateur

Teleamazonas

🇸🇻 El Salvador

TCS | Tigo Sports

🇪🇪 Estonie

TV3

Fidji : FBC

FBC

🇫🇮 Finlande

Yle | MTV3

🇫🇷 France

M6 | beIN Sports

🇩🇪 Allemagne

ARD | ZDF | Magenta Sport

🇬🇷 Grèce

ERT

🇬🇹 Guatemala

Albavisión | Tigo Sports

🇭🇳 Honduras

Televicentro | Tigo Sports

🇭🇰 Hong Kong

PCCW

🇭🇺 Hongrie

MTVA

🇮🇸 Islande

RÚV

🇮🇩 Indonésie

TVRI | RRI

🇮🇷 Iran

IRIB TV3

🇮🇪 Irlande

RTÉ

🇮🇱 Israël

KAN | Charlton

🇮🇹 Italie

RAI | DAZN

🇯🇵 Japon

NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN

🇰🇿 Kazakhstan

QAZTRK

🇽🇰 Kosovo

RTK | TV Vala | Arena Sport

🇰🇬 Kirghizistan

KTRK

🇱🇻 Lettonie

TV3 Lettonie

🇱🇮 Liechtenstein

SRG SSR

Lituanie

TV3 Lituanie

Luxembourg

VRT | RTBF

🇲🇴 Macao

TDM

Maldives 🇲🇻

Medianet

Malte 🇲🇹

PBS

🇲🇺 Maurice

MBC

Mexique 🇲🇽

Mexique : TelevisaUnivision | TV Azteca

🌎 Moyen-Orient et Afrique du Nord

beIN Sports

🇲🇳 Mongolie

EduTV | Télévision nationale | Suld TV | MNB | mobihome VOO

🇲🇪 Monténégro

Arena Sport | RTCG

🇳🇵 Népal

Acepro Media | Prime TV

🇳🇱 Pays-Bas

NOS

🇳🇿 Nouvelle-Zélande

TVNZ

🇳🇮 Nicaragua

Grupo Ratensa | Tigo Sports

🇲🇰 Macédoine du Nord

Arena Sport

🇳🇴 Norvège

NRK | TV2

🇵🇦 Panama

Medcom | TVN Media | Tigo Sports

🇵🇾 Paraguay

Trece | GEN TV | Tigo Sports

🇵🇪 Pérou

América Televisión

🇵🇭 Philippines

Aleph Group

Pologne 🇵🇱

TVP

🇵🇹 Portugal

Sport TV | LiveModeTV

🇷🇴 Roumanie

Antena

🇷🇺 Russie – Match TV

Match TV

Saint-Marin

RAI | DAZN

🇷🇸 Serbie

RTS | Arena Sport

Singapour

Mediacorp

🇸🇰 Slovaquie

STVR | TV JOJ

🇸🇮 Slovénie

Arena Sport

🇿🇦 Afrique du Sud

SABC | SportyTV

🌏 Amérique du Sud

DSports | Disney+

🇰🇷 Corée du Sud

JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK

🇪🇸 Espagne

RTVE | Mediapro | DAZN

🌍 Afrique subsaharienne

New World TV | SuperSport

🇸🇪 Suède

SVT | TV4

🇨🇭 Suisse

SRG SSR

🇹🇼 Taïwan

ELTA | EBC | TTV

🇹🇯 Tadjikistan

Varzish TV | TV Football

🇹🇱 Timor-Leste

ETO

🇹🇷 Turquie

TRT

Turkménistan

Sport au Turkménistan

Ukraine 🇺🇦

MEGOGO

🇬🇧 Royaume-Uni

BBC | ITV

🇺🇸 États-Unis

Fox Sports (anglais) | Telemundo (espagnol)

🇺🇾 Uruguay

Canal 5 | Antel TV

🇺🇿 Ouzbékistan

Zo’r TV

🇻🇪 Venezuela

Televen

🇻🇳 Vietnam

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Développé par les experts de Nord Security, Saily est un service d’eSIM de voyage qui vous permet de télécharger un forfait de données directement sur votre téléphone. Il est particulièrement utile pour la Coupe du monde 2026, car il garantit la bande passante haut débit nécessaire pour profiter d’un streaming en direct en 4K ou HD sans décalage.

  • Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play.
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