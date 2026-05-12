



En Autriche, les supporters peuvent regarder le match gratuitement sur les chaînes de télévision ORF ou ServusTV, ainsi que sur leurs plateformes de streaming respectives. En Jordanie, les téléspectateurs peuvent suivre la rencontre sur les chaînes premium de beIN Sports ou via l’application de streaming beIN Sports Connect.

Si vous voyagez à l’étranger et souhaitez utiliser un VPN, connectez-vous à un serveur autrichien pour accéder gratuitement à la rencontre sur ORF, ou à un serveur de la zone MENA pour la suivre sur beIN Sports Connect ; dans ce dernier cas, un abonnement payant local est requis.









Quel est le prochain match de l'Autriche pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le retour très attendu de l’Autriche sur la scène internationale débutera par son match d’ouverture contre la Jordanie le 16 juin 2026 (heure locale), au Levi’s Stadium de Santa Clara, en Californie. Cette rencontre historique marque la première participation de l’Autriche à la Coupe du monde depuis 28 ans et les tout premiers pas de la Jordanie dans cette compétition.





Adversaire : Jordan Jordanie Date Mardi 16 juin 2026 Coup d’envoi 21 h 00 PDT (heure locale) / 6 h 00 CEST (Autriche) Stade Levi’s Stadium (stade de la baie de San Francisco) Ville Santa Clara, Californie (États-Unis)





Finaliste de la Coupe d’Asie 2024, la Jordanie n’est pas à sous-estimer, même si les bookmakers donnent actuellement l’avantage à l’équipe autrichienne expérimentée de Ralf Rangnick pour empocher les trois points. Dans un groupe J exigeant, qui inclut notamment un rendez-vous avec l’Argentine, championne en titre, six jours plus tard, ce match est déjà un « rendez-vous à ne pas manquer » pour l’Autriche si elle veut terminer parmi les deux premiers et valider son billet pour les huitièmes de finale.

Calendrier complet de l'Autriche pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

Date Adversaire Lieu 16 juin 2026 Autriche - Jordanie Levi’s Stadium (Santa Clara, Californie) 22 juin 2026 Argentine – Autriche AT&T Stadium (Arlington, Texas) 27 juin 2026 Algérie - Autriche Arrowhead Stadium (Kansas City, Missouri)

Les meilleurs VPN pour suivre l’Autriche lors de la Coupe du monde de football 2026

Pour soutenir l’équipe autrichienne, vous devrez en quelque sorte vous « téléporter » vers un pays proposant une diffusion gratuite ou de qualité. Suivez ces étapes :

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Connectez-vous à un serveur situé dans ce pays

Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur.

Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et suivez le match de l’Autriche en direct !

Les supporters souhaitant suivre l’intégralité de la quête de gloire de l’Autriche peuvent se connecter à la couverture en direct et en clair proposée par ORF et ServusTV.









Pour rappel, la liste des diffuseurs officiels de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sera communiquée ultérieurement.

🌍 Pays/Région 📺 Diffuseur 🇦🇫 Afghanistan ATN 🇦🇱 Albanie TV Klan 🇩🇿 Algérie ENTV 🇦🇩 Andorre RTVE | M6 | DAZN 🇦🇷 Argentine Telefe | TV Pública 🇦🇺 Australie SBS 🇦🇹 Autriche ORF | ServusTV 🇦🇿 Azerbaïdjan Azərbaycan – ITV 🇧🇪 Belgique VRT | RTBF 🇧🇴 Bolivie Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine Arena Sport 🇧🇷 Brésil Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports 🇧🇬 Bulgarie BNT 🇰🇭 Cambodge Hang Meas 🇨🇦 Canada Bell Media Chili (Chilevisión) Chilevisión 🇨🇳 Chine CMG 🇨🇴 Colombie Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports 🇨🇷 Costa Rica Teletica | Tigo Sports 🇭🇷 Croatie HRT 🇨🇾 Chypre Cyprus : Sigma TV 🇨🇿 République tchèque ČT | TV Nova 🇩🇰 Danemark DR | TV2 🇪🇨 Équateur Teleamazonas 🇸🇻 El Salvador TCS | Tigo Sports 🇪🇪 Estonie TV3 Fidji : FBC FBC 🇫🇮 Finlande Yle | MTV3 🇫🇷 France M6 | beIN Sports 🇩🇪 Allemagne ARD | ZDF | Magenta Sport 🇬🇷 Grèce ERT 🇬🇹 Guatemala Albavisión | Tigo Sports 🇭🇳 Honduras Televicentro | Tigo Sports 🇭🇰 Hong Kong PCCW 🇭🇺 Hongrie MTVA 🇮🇸 Islande RÚV 🇮🇩 Indonésie TVRI | RRI 🇮🇷 Iran IRIB TV3 🇮🇪 Irlande RTÉ 🇮🇱 Israël KAN | Charlton 🇮🇹 Italie RAI | DAZN 🇯🇵 Japon NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN 🇰🇿 Kazakhstan QAZTRK 🇽🇰 Kosovo RTK | TV Vala | Arena Sport 🇰🇬 Kirghizistan KTRK 🇱🇻 Lettonie TV3 Lettonie 🇱🇮 Liechtenstein SRG SSR Lituanie TV3 Lituanie Luxembourg VRT | RTBF 🇲🇴 Macao TDM Maldives 🇲🇻 Medianet Malte 🇲🇹 PBS 🇲🇺 Maurice MBC Mexique 🇲🇽 Mexique : TelevisaUnivision | TV Azteca 🌎 Moyen-Orient et Afrique du Nord beIN Sports 🇲🇳 Mongolie EduTV | Télévision nationale | Suld TV | MNB | mobihome VOO 🇲🇪 Monténégro Arena Sport | RTCG 🇳🇵 Népal Acepro Media | Prime TV 🇳🇱 Pays-Bas NOS 🇳🇿 Nouvelle-Zélande TVNZ 🇳🇮 Nicaragua Grupo Ratensa | Tigo Sports 🇲🇰 Macédoine du Nord Arena Sport 🇳🇴 Norvège NRK | TV2 🇵🇦 Panama Medcom | TVN Media | Tigo Sports 🇵🇾 Paraguay Trece | GEN TV | Tigo Sports 🇵🇪 Pérou América Televisión 🇵🇭 Philippines Aleph Group Pologne 🇵🇱 TVP 🇵🇹 Portugal Sport TV | LiveModeTV 🇷🇴 Roumanie Antena 🇷🇺 Russie – Match TV Match TV Saint-Marin RAI | DAZN 🇷🇸 Serbie RTS | Arena Sport Singapour Mediacorp 🇸🇰 Slovaquie STVR | TV JOJ 🇸🇮 Slovénie Arena Sport 🇿🇦 Afrique du Sud SABC | SportyTV 🌏 Amérique du Sud DSports | Disney+ 🇰🇷 Corée du Sud JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK 🇪🇸 Espagne RTVE | Mediapro | DAZN 🌍 Afrique subsaharienne New World TV | SuperSport 🇸🇪 Suède SVT | TV4 🇨🇭 Suisse SRG SSR 🇹🇼 Taïwan ELTA | EBC | TTV 🇹🇯 Tadjikistan Varzish TV | TV Football 🇹🇱 Timor-Leste ETO 🇹🇷 Turquie TRT Turkménistan Sport au Turkménistan Ukraine 🇺🇦 MEGOGO 🇬🇧 Royaume-Uni BBC | ITV 🇺🇸 États-Unis Fox Sports (anglais) | Telemundo (espagnol) 🇺🇾 Uruguay Canal 5 | Antel TV 🇺🇿 Ouzbékistan Zo’r TV 🇻🇪 Venezuela Televen 🇻🇳 Vietnam VTV









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Développé par les experts de Nord Security, Saily est un service d’eSIM de voyage qui vous permet de télécharger un forfait de données directement sur votre téléphone. Il est particulièrement utile pour la Coupe du monde 2026, car il garantit la bande passante haut débit nécessaire pour profiter d’un streaming en direct en 4K ou HD sans décalage.

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Choisissez ensuite votre forfait : indiquez le pays dans lequel vous suivez la compétition (par exemple, les États-Unis ) et sélectionnez un volume de données. Pour des retransmissions intensives de matchs de 90 minutes, optez pour un forfait 10 Go ou 20 Go .

Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni trombone n’est nécessaire.

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