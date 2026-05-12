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Où regarder l’Autriche à la Coupe du monde de la FIFA 2026 aujourd’hui ? Guide TV, streams gratuits, VPN, eSIM

Autriche
Coupe du monde

Le camp autrichien est en effervescence à l’aube de son parcours dans le groupe J, prêt à relever le défi d’une première phase exigeante face à l’Argentine, l’Algérie et la Jordanie.

Prochain match de l'Autriche à la Coupe du monde de la FIFA 2026

Catégorie

Détails

Adversaire

Jordanie

Date

Mardi 16 juin 2026

Coup d’envoi

21 h 00 PDT (heure locale) / 6 h 00 CEST (Autriche)

Stade

Levi’s Stadium (stade de la baie de San Francisco)

Ville

Santa Clara, Californie (États-Unis)


L’Autriche, de retour en Coupe du monde après 28 ans d’absence, y fera son entrée en matière le 16 juin 2026 (heure locale) face à la Jordanie, novice à ce niveau, au Levi’s Stadium de Santa Clara, en Californie.

Finaliste de la Coupe d’Asie 2024, la Jordanie n’est pas à sous-estimer, même si les bookmakers donnent actuellement l’avantage à l’équipe autrichienne expérimentée de Ralf Rangnick pour empocher les trois points. Le programme du groupe J, qui inclut notamment un affrontement avec l’Argentine tenante du titre six jours plus tard, transforme cette rencontre en un véritable match à gagner pour l’Autriche, si elle veut terminer parmi les deux premiers et composter son billet pour les huitièmes de finale.

Calendrier complet de l'Autriche pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

Date

Calendrier

Lieu

16 juin 2026

Autriche vs Jordanie

Levi’s Stadium (Santa Clara, Californie)

22 juin 2026

Argentine – Autriche

AT&T Stadium (Arlington, Texas)

27 juin 2026

Algérie - Autriche

Arrowhead Stadium (Kansas City, Missouri)

Les meilleurs VPN pour regarder l’Autriche à la Coupe du monde de la FIFA 2026

Pour suivre l’équipe nationale autrichienne, vous devrez en quelque sorte vous « téléporter » dans un pays proposant une diffusion gratuite ou privilégiée. Voici comment procéder :

  1. Choisissez un VPN haut débit : en tête de classement pour 2026, ExpressVPNetNordVPN font figure de favoris.
  2. Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV)
  3. Connectez-vous à un serveur stratégique
  4. Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur.
  5. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et suivez en direct le match de l’Autriche !

Les supporters souhaitant suivre l’intégralité de la quête de gloire de l’Autriche peuvent se tourner vers la couverture en direct et en clair proposée par ORF et ServusTV.



Pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, la liste des diffuseurs mondiaux sera communiquée ultérieurement.

🌍 Pays/Région

📺 Diffuseur

🇦🇫 Afghanistan

ATN

🇦🇱 Albanie

TV Klan

🇩🇿 Algérie

ENTV

🇦🇩 Andorre

RTVE | M6 | DAZN

🇦🇷 Argentine

Telefe | TV Pública

🇦🇺 Australie

SBS

🇦🇹 Autriche

ORF | ServusTV

🇦🇿 Azerbaïdjan

Azərbaycan – ITV

🇧🇪 Belgique

VRT | RTBF

🇧🇴 Bolivie

Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports

🇧🇦 Bosnie-Herzégovine

Arena Sport

🇧🇷 Brésil

Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports

🇧🇬 Bulgarie

BNT

🇰🇭 Cambodge

Hang Meas

🇨🇦 Canada

Bell Media

Chili (Chilevisión)

Chilevisión

🇨🇳 Chine

CMG

🇨🇴 Colombie

Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports

🇨🇷 Costa Rica

Teletica | Tigo Sports

🇭🇷 Croatie

HRT

🇨🇾 Chypre

Cyprus : Sigma TV

🇨🇿 République tchèque

ČT | TV Nova

🇩🇰 Danemark

DR | TV2

🇪🇨 Équateur

Teleamazonas

🇸🇻 El Salvador

TCS | Tigo Sports

🇪🇪 Estonie

TV3

Fidji : FBC

FBC

🇫🇮 Finlande

Yle | MTV3

🇫🇷 France

M6 | beIN Sports

🇩🇪 Allemagne

ARD, ZDF, Magenta Sport

🇬🇷 Grèce

ERT

🇬🇹 Guatemala

Albavisión | Tigo Sports

🇭🇳 Honduras

Televicentro | Tigo Sports

🇭🇰 Hong Kong

PCCW

🇭🇺 Hongrie

MTVA

🇮🇸 Islande

RÚV

🇮🇩 Indonésie

TVRI | RRI

🇮🇷 Iran

IRIB TV3

🇮🇪 Irlande

RTÉ

🇮🇱 Israël

KAN | Charlton

🇮🇹 Italie

RAI | DAZN

🇯🇵 Japon

NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN

🇰🇿 Kazakhstan

QAZTRK

🇽🇰 Kosovo

RTK | TV Vala | Arena Sport

🇰🇬 Kirghizistan

KTRK

🇱🇻 Lettonie

TV3 Lettonie

🇱🇮 Liechtenstein

SRG SSR

Lituanie

TV3 Lituanie

Luxembourg

VRT | RTBF

🇲🇴 Macao

TDM

Maldives 🇲🇻

Medianet

Malte 🇲🇹

PBS

🇲🇺 Maurice

MBC

Mexique 🇲🇽

Mexique : TelevisaUnivision | TV Azteca

🌎 Moyen-Orient et Afrique du Nord

beIN Sports

🇲🇳 Mongolie

EduTV | Télévision nationale | Suld TV | MNB | mobihome VOO

🇲🇪 Monténégro

Arena Sport | RTCG

🇳🇵 Népal

Acepro Media | Prime TV

🇳🇱 Pays-Bas

NOS

🇳🇿 Nouvelle-Zélande

TVNZ

🇳🇮 Nicaragua

Grupo Ratensa | Tigo Sports

🇲🇰 Macédoine du Nord

Arena Sport

🇳🇴 Norvège

NRK | TV2

🇵🇦 Panama

Medcom | TVN Media | Tigo Sports

🇵🇾 Paraguay

Trece | GEN TV | Tigo Sports

🇵🇪 Pérou

América Televisión

🇵🇭 Philippines

Aleph Group

Pologne 🇵🇱

TVP

🇵🇹 Portugal

Sport TV | LiveModeTV

🇷🇴 Roumanie

Antena

🇷🇺 Russie – Match TV

Match TV

Saint-Marin

RAI | DAZN

🇷🇸 Serbie

RTS | Arena Sport

Singapour

Mediacorp

🇸🇰 Slovaquie

STVR | TV JOJ

🇸🇮 Slovénie

Arena Sport

🇿🇦 Afrique du Sud

SABC | SportyTV

🌏 Amérique du Sud

DSports | Disney+

🇰🇷 Corée du Sud

JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK

🇪🇸 Espagne

RTVE | Mediapro | DAZN

🌍 Afrique subsaharienne

New World TV | SuperSport

🇸🇪 Suède

SVT | TV4

🇨🇭 Suisse

SRG SSR

🇹🇼 Taïwan

ELTA | EBC | TTV

🇹🇯 Tadjikistan

Varzish TV | TV Football

🇹🇱 Timor-Leste

ETO

🇹🇷 Turquie

TRT

Turkménistan

Sport au Turkménistan

Ukraine 🇺🇦

MEGOGO

🇬🇧 Royaume-Uni

BBC | ITV

🇺🇸 États-Unis

Fox Sports (anglais) | Telemundo (espagnol)

🇺🇾 Uruguay

Canal 5 | Antel TV

🇺🇿 Ouzbékistan

Zo’r TV

🇻🇪 Venezuela

Televen

🇻🇳 Vietnam

VTV



Le choix des voyageurs : le streaming avec l'eSIM Saily

Développé par les experts de Nord Security, Saily permet de télécharger un forfait data directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il assure la bande passante nécessaire au streaming 4K ou HD sans latence.

  1. Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play.
  2. Choisissez ensuite votre forfait : indiquez le pays où vous suivez la compétition (par exemple, les États-Unis) et sélectionnez un volume de données. Pour des matchs en 4K ou HD sans buffering, optez pour au moins 10 ou 20 Go.
  3. Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire.
  4. Activez votre forfait à votre arrivée, puis ouvrez votre application de streaming pour profiter du match en 4K ou HD, sans buffer, grâce à une connexion mobile dédiée et ultra-rapide.