Prochain match de l'Autriche à la Coupe du monde de la FIFA 2026
Catégorie
Détails
Adversaire
Jordanie
Date
Mardi 16 juin 2026
Coup d’envoi
21 h 00 PDT (heure locale) / 6 h 00 CEST (Autriche)
Stade
Levi’s Stadium (stade de la baie de San Francisco)
Ville
Santa Clara, Californie (États-Unis)
L’Autriche, de retour en Coupe du monde après 28 ans d’absence, y fera son entrée en matière le 16 juin 2026 (heure locale) face à la Jordanie, novice à ce niveau, au Levi’s Stadium de Santa Clara, en Californie.
Finaliste de la Coupe d’Asie 2024, la Jordanie n’est pas à sous-estimer, même si les bookmakers donnent actuellement l’avantage à l’équipe autrichienne expérimentée de Ralf Rangnick pour empocher les trois points. Le programme du groupe J, qui inclut notamment un affrontement avec l’Argentine tenante du titre six jours plus tard, transforme cette rencontre en un véritable match à gagner pour l’Autriche, si elle veut terminer parmi les deux premiers et composter son billet pour les huitièmes de finale.
Calendrier complet de l'Autriche pour la Coupe du monde de la FIFA 2026
Date
Calendrier
Lieu
16 juin 2026
Autriche vs Jordanie
Levi’s Stadium (Santa Clara, Californie)
22 juin 2026
Argentine – Autriche
AT&T Stadium (Arlington, Texas)
27 juin 2026
Algérie - Autriche
Arrowhead Stadium (Kansas City, Missouri)
Les meilleurs VPN pour regarder l’Autriche à la Coupe du monde de la FIFA 2026
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Les supporters souhaitant suivre l’intégralité de la quête de gloire de l’Autriche peuvent se tourner vers la couverture en direct et en clair proposée par ORF et ServusTV.
Pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, la liste des diffuseurs mondiaux sera communiquée ultérieurement.
🌍 Pays/Région
📺 Diffuseur
🇦🇫 Afghanistan
ATN
🇦🇱 Albanie
TV Klan
🇩🇿 Algérie
ENTV
🇦🇩 Andorre
RTVE | M6 | DAZN
🇦🇷 Argentine
Telefe | TV Pública
🇦🇺 Australie
SBS
🇦🇹 Autriche
ORF | ServusTV
🇦🇿 Azerbaïdjan
Azərbaycan – ITV
🇧🇪 Belgique
VRT | RTBF
🇧🇴 Bolivie
Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports
🇧🇦 Bosnie-Herzégovine
Arena Sport
🇧🇷 Brésil
Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports
🇧🇬 Bulgarie
BNT
🇰🇭 Cambodge
Hang Meas
🇨🇦 Canada
Bell Media
Chili (Chilevisión)
Chilevisión
🇨🇳 Chine
CMG
🇨🇴 Colombie
Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports
🇨🇷 Costa Rica
Teletica | Tigo Sports
🇭🇷 Croatie
HRT
🇨🇾 Chypre
Cyprus : Sigma TV
🇨🇿 République tchèque
ČT | TV Nova
🇩🇰 Danemark
DR | TV2
🇪🇨 Équateur
Teleamazonas
🇸🇻 El Salvador
TCS | Tigo Sports
🇪🇪 Estonie
TV3
Fidji : FBC
FBC
🇫🇮 Finlande
Yle | MTV3
🇫🇷 France
M6 | beIN Sports
🇩🇪 Allemagne
ARD, ZDF, Magenta Sport
🇬🇷 Grèce
ERT
🇬🇹 Guatemala
Albavisión | Tigo Sports
🇭🇳 Honduras
Televicentro | Tigo Sports
🇭🇰 Hong Kong
PCCW
🇭🇺 Hongrie
MTVA
🇮🇸 Islande
RÚV
🇮🇩 Indonésie
TVRI | RRI
🇮🇷 Iran
IRIB TV3
🇮🇪 Irlande
RTÉ
🇮🇱 Israël
KAN | Charlton
🇮🇹 Italie
RAI | DAZN
🇯🇵 Japon
NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN
🇰🇿 Kazakhstan
QAZTRK
🇽🇰 Kosovo
RTK | TV Vala | Arena Sport
🇰🇬 Kirghizistan
KTRK
🇱🇻 Lettonie
TV3 Lettonie
🇱🇮 Liechtenstein
SRG SSR
Lituanie
TV3 Lituanie
Luxembourg
VRT | RTBF
🇲🇴 Macao
TDM
Maldives 🇲🇻
Medianet
Malte 🇲🇹
PBS
🇲🇺 Maurice
MBC
Mexique 🇲🇽
Mexique : TelevisaUnivision | TV Azteca
🌎 Moyen-Orient et Afrique du Nord
beIN Sports
🇲🇳 Mongolie
EduTV | Télévision nationale | Suld TV | MNB | mobihome VOO
🇲🇪 Monténégro
Arena Sport | RTCG
🇳🇵 Népal
Acepro Media | Prime TV
🇳🇱 Pays-Bas
NOS
🇳🇿 Nouvelle-Zélande
TVNZ
🇳🇮 Nicaragua
Grupo Ratensa | Tigo Sports
🇲🇰 Macédoine du Nord
Arena Sport
🇳🇴 Norvège
NRK | TV2
🇵🇦 Panama
Medcom | TVN Media | Tigo Sports
🇵🇾 Paraguay
Trece | GEN TV | Tigo Sports
🇵🇪 Pérou
América Televisión
🇵🇭 Philippines
Aleph Group
Pologne 🇵🇱
TVP
🇵🇹 Portugal
Sport TV | LiveModeTV
🇷🇴 Roumanie
Antena
🇷🇺 Russie – Match TV
Match TV
Saint-Marin
RAI | DAZN
🇷🇸 Serbie
RTS | Arena Sport
Singapour
Mediacorp
🇸🇰 Slovaquie
STVR | TV JOJ
🇸🇮 Slovénie
Arena Sport
🇿🇦 Afrique du Sud
SABC | SportyTV
🌏 Amérique du Sud
DSports | Disney+
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JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK
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RTVE | Mediapro | DAZN
🌍 Afrique subsaharienne
New World TV | SuperSport
🇸🇪 Suède
SVT | TV4
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🇹🇱 Timor-Leste
ETO
🇹🇷 Turquie
TRT
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Sport au Turkménistan
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MEGOGO
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🇺🇸 États-Unis
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