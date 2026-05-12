Prochain match de l'Autriche à la Coupe du monde de la FIFA 2026

Catégorie Détails Adversaire Jordanie Date Mardi 16 juin 2026 Coup d’envoi 21 h 00 PDT (heure locale) / 6 h 00 CEST (Autriche) Stade Levi’s Stadium (stade de la baie de San Francisco) Ville Santa Clara, Californie (États-Unis)





L’Autriche, de retour en Coupe du monde après 28 ans d’absence, y fera son entrée en matière le 16 juin 2026 (heure locale) face à la Jordanie, novice à ce niveau, au Levi’s Stadium de Santa Clara, en Californie.

Finaliste de la Coupe d’Asie 2024, la Jordanie n’est pas à sous-estimer, même si les bookmakers donnent actuellement l’avantage à l’équipe autrichienne expérimentée de Ralf Rangnick pour empocher les trois points. Le programme du groupe J, qui inclut notamment un affrontement avec l’Argentine tenante du titre six jours plus tard, transforme cette rencontre en un véritable match à gagner pour l’Autriche, si elle veut terminer parmi les deux premiers et composter son billet pour les huitièmes de finale.

Calendrier complet de l'Autriche pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

Date Calendrier Lieu 16 juin 2026 Autriche vs Jordanie Levi’s Stadium (Santa Clara, Californie) 22 juin 2026 Argentine – Autriche AT&T Stadium (Arlington, Texas) 27 juin 2026 Algérie - Autriche Arrowhead Stadium (Kansas City, Missouri)

Les meilleurs VPN pour regarder l’Autriche à la Coupe du monde de la FIFA 2026

Pour suivre l’équipe nationale autrichienne, vous devrez en quelque sorte vous « téléporter » dans un pays proposant une diffusion gratuite ou privilégiée. Voici comment procéder :

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Les supporters souhaitant suivre l’intégralité de la quête de gloire de l’Autriche peuvent se tourner vers la couverture en direct et en clair proposée par ORF et ServusTV.









Pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, la liste des diffuseurs mondiaux sera communiquée ultérieurement.

🌍 Pays/Région 📺 Diffuseur 🇦🇫 Afghanistan ATN 🇦🇱 Albanie TV Klan 🇩🇿 Algérie ENTV 🇦🇩 Andorre RTVE | M6 | DAZN 🇦🇷 Argentine Telefe | TV Pública 🇦🇺 Australie SBS 🇦🇹 Autriche ORF | ServusTV 🇦🇿 Azerbaïdjan Azərbaycan – ITV 🇧🇪 Belgique VRT | RTBF 🇧🇴 Bolivie Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine Arena Sport 🇧🇷 Brésil Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports 🇧🇬 Bulgarie BNT 🇰🇭 Cambodge Hang Meas 🇨🇦 Canada Bell Media Chili (Chilevisión) Chilevisión 🇨🇳 Chine CMG 🇨🇴 Colombie Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports 🇨🇷 Costa Rica Teletica | Tigo Sports 🇭🇷 Croatie HRT 🇨🇾 Chypre Cyprus : Sigma TV 🇨🇿 République tchèque ČT | TV Nova 🇩🇰 Danemark DR | TV2 🇪🇨 Équateur Teleamazonas 🇸🇻 El Salvador TCS | Tigo Sports 🇪🇪 Estonie TV3 Fidji : FBC FBC 🇫🇮 Finlande Yle | MTV3 🇫🇷 France M6 | beIN Sports 🇩🇪 Allemagne ARD, ZDF, Magenta Sport 🇬🇷 Grèce ERT 🇬🇹 Guatemala Albavisión | Tigo Sports 🇭🇳 Honduras Televicentro | Tigo Sports 🇭🇰 Hong Kong PCCW 🇭🇺 Hongrie MTVA 🇮🇸 Islande RÚV 🇮🇩 Indonésie TVRI | RRI 🇮🇷 Iran IRIB TV3 🇮🇪 Irlande RTÉ 🇮🇱 Israël KAN | Charlton 🇮🇹 Italie RAI | DAZN 🇯🇵 Japon NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN 🇰🇿 Kazakhstan QAZTRK 🇽🇰 Kosovo RTK | TV Vala | Arena Sport 🇰🇬 Kirghizistan KTRK 🇱🇻 Lettonie TV3 Lettonie 🇱🇮 Liechtenstein SRG SSR Lituanie TV3 Lituanie Luxembourg VRT | RTBF 🇲🇴 Macao TDM Maldives 🇲🇻 Medianet Malte 🇲🇹 PBS 🇲🇺 Maurice MBC Mexique 🇲🇽 Mexique : TelevisaUnivision | TV Azteca 🌎 Moyen-Orient et Afrique du Nord beIN Sports 🇲🇳 Mongolie EduTV | Télévision nationale | Suld TV | MNB | mobihome VOO 🇲🇪 Monténégro Arena Sport | RTCG 🇳🇵 Népal Acepro Media | Prime TV 🇳🇱 Pays-Bas NOS 🇳🇿 Nouvelle-Zélande TVNZ 🇳🇮 Nicaragua Grupo Ratensa | Tigo Sports 🇲🇰 Macédoine du Nord Arena Sport 🇳🇴 Norvège NRK | TV2 🇵🇦 Panama Medcom | TVN Media | Tigo Sports 🇵🇾 Paraguay Trece | GEN TV | Tigo Sports 🇵🇪 Pérou América Televisión 🇵🇭 Philippines Aleph Group Pologne 🇵🇱 TVP 🇵🇹 Portugal Sport TV | LiveModeTV 🇷🇴 Roumanie Antena 🇷🇺 Russie – Match TV Match TV Saint-Marin RAI | DAZN 🇷🇸 Serbie RTS | Arena Sport Singapour Mediacorp 🇸🇰 Slovaquie STVR | TV JOJ 🇸🇮 Slovénie Arena Sport 🇿🇦 Afrique du Sud SABC | SportyTV 🌏 Amérique du Sud DSports | Disney+ 🇰🇷 Corée du Sud JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK 🇪🇸 Espagne RTVE | Mediapro | DAZN 🌍 Afrique subsaharienne New World TV | SuperSport 🇸🇪 Suède SVT | TV4 🇨🇭 Suisse SRG SSR 🇹🇼 Taïwan ELTA | EBC | TTV 🇹🇯 Tadjikistan Varzish TV | TV Football 🇹🇱 Timor-Leste ETO 🇹🇷 Turquie TRT Turkménistan Sport au Turkménistan Ukraine 🇺🇦 MEGOGO 🇬🇧 Royaume-Uni BBC | ITV 🇺🇸 États-Unis Fox Sports (anglais) | Telemundo (espagnol) 🇺🇾 Uruguay Canal 5 | Antel TV 🇺🇿 Ouzbékistan Zo’r TV 🇻🇪 Venezuela Televen 🇻🇳 Vietnam VTV









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