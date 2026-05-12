Date Calendrier Lieu 16 juin 2026 Autriche vs Jordanie Levi’s Stadium (Santa Clara, Californie) 22 juin 2026 Argentine – Autriche AT&T Stadium (Arlington, Texas) 27 juin 2026 Algérie - Autriche Arrowhead Stadium (Kansas City, MO)





Les meilleurs VPN et flux gratuits pour regarder l’Autriche à la Coupe du monde de la FIFA 2026

Pour suivre l’équipe nationale autrichienne, il vous suffit de vous « délocaliser virtuellement » dans un pays proposant une diffusion gratuite ou privilégiée. Voici comment procéder :

Choisissez un VPN haut débit : en tête d’affiche pour 2026 ,ExpressVPN, NordVPN et Surfshark mènent le bal. Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur stratégique Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site web ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et suivez en direct le match de l’Autriche !

Pour ne rien manquer de l’épopée autrichienne, suivez la couverture en direct et en clair sur ORF et ServusTV.









Solution nomade : le streaming avec Saily eSIM

Saily, l’eSIM de voyage conçue par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait data directement sur votre téléphone. Idéale pour la Coupe du monde 2026, elle assure la bande passante haut débit nécessaire au streaming 4K ou HD sans latence.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez votre forfait : sélectionnez le pays dans lequel vous vous trouvez (par exemple, les États-Unis pour le tournoi) et optez pour un forfait de données. Pour un streaming intensif de matchs de 90 minutes, un forfait de 10 Go ou 20 Go est recommandé. Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Activez puis streamez : une fois sur place ou dès que vous avez besoin de données, activez le forfait. Ouvrez alors votre application de streaming et suivez la rencontre grâce à une connexion mobile dédiée et haut débit.





Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de football 2026









🌍 Pays/Région 📺 Diffuseur 🇦🇫 Afghanistan ATN 🇦🇱 Albanie TV Klan 🇩🇿 Algérie ENTV 🇦🇩 Andorre RTVE | M6 | DAZN 🇦🇷 Argentine Telefe | TV Pública 🇦🇺 Australie SBS 🇦🇹 Autriche ORF | ServusTV 🇦🇿 Azerbaïdjan Azərbaycan – ITV 🇧🇪 Belgique VRT | RTBF 🇧🇴 Bolivie Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine Arena Sport 🇧🇷 Brésil Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports 🇧🇬 Bulgarie BNT 🇰🇭 Cambodge Hang Meas 🇨🇦 Canada Bell Media Chili (Chilevisión) Chilevisión 🇨🇳 Chine CMG 🇨🇴 Colombie Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports 🇨🇷 Costa Rica Teletica | Tigo Sports 🇭🇷 Croatie HRT 🇨🇾 Chypre Cyprus : Sigma TV 🇨🇿 République tchèque ČT | TV Nova 🇩🇰 Danemark DR | TV2 🇪🇨 Équateur Teleamazonas 🇸🇻 El Salvador TCS | Tigo Sports 🇪🇪 Estonie TV3 Fidji : FBC FBC 🇫🇮 Finlande Yle | MTV3 🇫🇷 France M6 | beIN Sports 🇩🇪 Allemagne ARD, ZDF, Magenta Sport 🇬🇷 Grèce ERT 🇬🇹 Guatemala Albavisión | Tigo Sports 🇭🇳 Honduras Televicentro | Tigo Sports 🇭🇰 Hong Kong PCCW 🇭🇺 Hongrie MTVA 🇮🇸 Islande RÚV 🇮🇩 Indonésie TVRI | RRI 🇮🇷 Iran IRIB TV3 🇮🇪 Irlande RTÉ 🇮🇱 Israël KAN | Charlton 🇮🇹 Italie RAI | DAZN 🇯🇵 Japon NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN 🇰🇿 Kazakhstan QAZTRK 🇽🇰 Kosovo RTK | TV Vala | Arena Sport 🇰🇬 Kirghizistan KTRK 🇱🇻 Lettonie TV3 Lettonie 🇱🇮 Liechtenstein SRG SSR Lituanie TV3 Lituanie Luxembourg VRT | RTBF 🇲🇴 Macao TDM Maldives 🇲🇻 Medianet Malte 🇲🇹 PBS 🇲🇺 Maurice MBC Mexique 🇲🇽 Mexique : TelevisaUnivision | TV Azteca 🌎 Moyen-Orient et Afrique du Nord beIN Sports 🇲🇳 Mongolie EduTV | Télévision nationale | Suld TV | MNB | mobihome VOO 🇲🇪 Monténégro Arena Sport | RTCG 🇳🇵 Népal Acepro Media | Prime TV 🇳🇱 Pays-Bas NOS 🇳🇿 Nouvelle-Zélande TVNZ 🇳🇮 Nicaragua Grupo Ratensa | Tigo Sports 🇲🇰 Macédoine du Nord Arena Sport 🇳🇴 Norvège NRK | TV2 🇵🇦 Panama Medcom | TVN Media | Tigo Sports 🇵🇾 Paraguay Trece | GEN TV | Tigo Sports 🇵🇪 Pérou América Televisión 🇵🇭 Philippines Aleph Group Pologne 🇵🇱 TVP 🇵🇹 Portugal Sport TV | LiveModeTV 🇷🇴 Roumanie Antena 🇷🇺 Russie – Match TV Match TV Saint-Marin RAI | DAZN 🇷🇸 Serbie RTS | Arena Sport Singapour Mediacorp 🇸🇰 Slovaquie STVR | TV JOJ 🇸🇮 Slovénie Arena Sport 🇿🇦 Afrique du Sud SABC | SportyTV 🌏 Amérique du Sud DSports | Disney+ 🇰🇷 Corée du Sud JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK 🇪🇸 Espagne RTVE | Mediapro | DAZN 🌍 Afrique subsaharienne New World TV | SuperSport 🇸🇪 Suède SVT | TV4 🇨🇭 Suisse SRG SSR 🇹🇼 Taïwan ELTA | EBC | TTV 🇹🇯 Tadjikistan Varzish TV | TV Football 🇹🇱 Timor-Leste ETO 🇹🇷 Turquie TRT Turkménistan Sport au Turkménistan Ukraine 🇺🇦 MEGOGO 🇬🇧 Royaume-Uni BBC | ITV 🇺🇸 États-Unis Fox Sports (anglais) | Telemundo (espagnol) 🇺🇾 Uruguay Canal 5 | Antel TV 🇺🇿 Ouzbékistan Zo’r TV 🇻🇪 Venezuela Televen 🇻🇳 Vietnam VTV



