Où regarder l'Australie lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 aujourd'hui ? Chaînes de télévision et diffusions en direct en ligne

Date
Match
Stade
13 juin 2026
Australie - Turquie
BC Place (Vancouver, Canada)
19 juin 2026
États-Unis - Australie
Lumen Field (Seattle, États-Unis)
25 juin 2026
Paraguay - Australie
Levi’s Stadium (Santa Clara, États-Unis)
Les meilleurs VPN pour regarder l’Australie à la Coupe du monde de la FIFA 2026
Pour soutenir les Australiens, vous devrez donc vous « délocaliser virtuellement » vers un pays proposant une diffusion gratuite ou privilégiée. Voici comment procéder :
- Choisissez un VPN haut débit : en tête d’affiche pour 2026,ExpressVPN, NordVPN et Surfshark mènent la course.
- Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV)
- Connectez-vous à un serveur stratégique
- Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site web ou l’application du diffuseur.
- Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et suivez en direct le match de l’Australie !
La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM
Saily, l’eSIM de voyage conçue par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait data directement sur votre téléphone. Idéale pour la Coupe du monde 2026, elle assure la bande passante haut débit nécessaire au streaming 4K ou HD sans latence.
- Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play.
- Choisissez votre forfait : sélectionnez le pays dans lequel vous vous trouvez (par exemple, les États-Unis pour le tournoi) et optez pour un forfait de données. Pour des matchs en streaming de 90 minutes sans interruption, un forfait 10 Go ou 20 Go est vivement conseillé.
- Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire.
- Activez et streamez : une fois sur place ou dès que vous avez besoin de données, activez votre forfait. Ouvrez alors votre application de streaming et suivez la rencontre grâce à une connexion mobile dédiée à haut débit.
Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026
🌍 Pays/Région
📺 Diffuseur
🇦🇫 Afghanistan
ATN
🇦🇱 Albanie
TV Klan
🇩🇿 Algérie
ENTV
🇦🇩 Andorre
RTVE | M6 | DAZN
🇦🇷 Argentine
Telefe | TV Pública
🇦🇺 Australie
SBS
🇦🇹 Autriche
ORF | ServusTV
🇦🇿 Azerbaïdjan
Azərbaycan – ITV
🇧🇪 Belgique
VRT | RTBF
🇧🇴 Bolivie
Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports
🇧🇦 Bosnie-Herzégovine
Arena Sport
🇧🇷 Brésil
Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports
🇧🇬 Bulgarie
BNT
🇰🇭 Cambodge
Hang Meas
🇨🇦 Canada
Bell Media
Chili (Chilevisión)
Chilevisión
🇨🇳 Chine
CMG
🇨🇴 Colombie
Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports
🇨🇷 Costa Rica
Teletica | Tigo Sports
🇭🇷 Croatie
HRT
🇨🇾 Chypre
Sigma TV
🇨🇿 République tchèque
ČT | TV Nova
🇩🇰 Danemark
DR | TV2
🇪🇨 Équateur
Teleamazonas
🇸🇻 El Salvador
TCS | Tigo Sports
🇪🇪 Estonie
TV3
Fidji : FBC
FBC
🇫🇮 Finlande
Yle | MTV3
🇫🇷 France
M6 | beIN Sports
🇩🇪 Allemagne
ARD, ZDF, Magenta Sport
🇬🇷 Grèce
ERT
🇬🇹 Guatemala
Albavisión | Tigo Sports
🇭🇳 Honduras
Televicentro | Tigo Sports
🇭🇰 Hong Kong
PCCW
🇭🇺 Hongrie
MTVA
🇮🇸 Islande
RÚV
🇮🇩 Indonésie
TVRI | RRI
🇮🇷 Iran
IRIB TV3
🇮🇪 Irlande
RTÉ
🇮🇱 Israël
KAN | Charlton
🇮🇹 Italie
RAI | DAZN
🇯🇵 Japon
NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN
🇰🇿 Kazakhstan
QAZTRK
🇽🇰 Kosovo
RTK | TV Vala | Arena Sport
🇰🇬 Kirghizistan
KTRK
🇱🇻 Lettonie
TV3 Lettonie
🇱🇮 Liechtenstein
SRG SSR
Lituanie
TV3 Lituanie
Luxembourg
VRT | RTBF
🇲🇴 Macao
TDM
Maldives 🇲🇻
Medianet
Malte 🇲🇹
PBS
🇲🇺 Maurice
MBC
Mexique 🇲🇽
Mexique : TelevisaUnivision | TV Azteca
🌎 Moyen-Orient et Afrique du Nord
beIN Sports
🇲🇳 Mongolie
EduTV | Télévision nationale | Suld TV | MNB | mobihome VOO
🇲🇪 Monténégro
Arena Sport | RTCG
🇳🇵 Népal
Acepro Media | Prime TV
🇳🇱 Pays-Bas
NOS
🇳🇿 Nouvelle-Zélande
TVNZ
🇳🇮 Nicaragua
Grupo Ratensa | Tigo Sports
🇲🇰 Macédoine du Nord
Arena Sport
🇳🇴 Norvège
NRK | TV2
🇵🇦 Panama
Medcom | TVN Media | Tigo Sports
🇵🇾 Paraguay
Trece | GEN TV | Tigo Sports
🇵🇪 Pérou
América Televisión
🇵🇭 Philippines
Aleph Group
Pologne 🇵🇱
TVP
🇵🇹 Portugal
Sport TV | LiveModeTV
🇷🇴 Roumanie
Antena
🇷🇺 Russie – Match TV
Match TV
Saint-Marin
RAI | DAZN
🇷🇸 Serbie
RTS | Arena Sport
Singapour
Mediacorp
🇸🇰 Slovaquie
STVR | TV JOJ
🇸🇮 Slovénie
Arena Sport
🇿🇦 Afrique du Sud
SABC | SportyTV
🌏 Amérique du Sud
DSports | Disney+
🇰🇷 Corée du Sud
JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK
🇪🇸 Espagne
RTVE | Mediapro | DAZN
🌍 Afrique subsaharienne
New World TV | SuperSport
🇸🇪 Suède
SVT | TV4
🇨🇭 Suisse
SRG SSR
🇹🇼 Taïwan
ELTA | EBC | TTV
🇹🇯 Tadjikistan
Varzish TV | TV Football
🇹🇱 Timor-Leste
ETO
🇹🇷 Turquie
TRT
Turkménistan
Sport au Turkménistan
Ukraine 🇺🇦
MEGOGO
🇬🇧 Royaume-Uni
BBC | ITV
🇺🇸 États-Unis
Fox Sports (anglais) | Telemundo (espagnol)
🇺🇾 Uruguay
Canal 5 | Antel TV
🇺🇿 Ouzbékistan
Zo’r TV
🇻🇪 Venezuela
Televen
🇻🇳 Vietnam
VTV