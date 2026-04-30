Où regarder l'Australie lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 aujourd'hui ? Chaînes de télévision et diffusions en direct en ligne

Date Match Stade 13 juin 2026 Australie - Turquie BC Place (Vancouver, Canada) 19 juin 2026 États-Unis - Australie Lumen Field (Seattle, États-Unis) 25 juin 2026 Paraguay - Australie Levi’s Stadium (Santa Clara, États-Unis)

Les meilleurs VPN pour regarder l’Australie à la Coupe du monde de la FIFA 2026

Pour soutenir les Australiens, vous devrez donc vous « délocaliser virtuellement » vers un pays proposant une diffusion gratuite ou privilégiée. Voici comment procéder :

Choisissez un VPN haut débit : en tête d’affiche pour 2026 ,ExpressVPN, NordVPN et Surfshark mènent la course. Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur stratégique Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site web ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et suivez en direct le match de l’Australie !





La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM

Saily, l’eSIM de voyage conçue par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait data directement sur votre téléphone. Idéale pour la Coupe du monde 2026, elle assure la bande passante haut débit nécessaire au streaming 4K ou HD sans latence.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez votre forfait : sélectionnez le pays dans lequel vous vous trouvez (par exemple, les États-Unis pour le tournoi) et optez pour un forfait de données. Pour des matchs en streaming de 90 minutes sans interruption, un forfait 10 Go ou 20 Go est vivement conseillé. Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Activez et streamez : une fois sur place ou dès que vous avez besoin de données, activez votre forfait. Ouvrez alors votre application de streaming et suivez la rencontre grâce à une connexion mobile dédiée à haut débit.









Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026