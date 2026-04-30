Où regarder l'Australie à la Coupe du monde de la FIFA 2026 aujourd'hui ? Guide TV, diffusions en streaming gratuites, VPN, eSIM









Les meilleurs VPN pour suivre l’Australie lors de la Coupe du monde de football 2026





Pour soutenir les Socceroos, vous devrez en quelque sorte vous « téléporter » vers un pays proposant une diffusion gratuite ou privilégiée. Suivez ces étapes :

Optez pour un VPN à haut débit : parmi les meilleurs choix pour 2026, on trouve ExpressVPN, NordVPN et Surfshark Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur situé dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et suivez le match des Australiens en direct.





La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM

Saily, l’eSIM de voyage conçue par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait data directement sur votre téléphone. Idéale pour la Coupe du monde 2026, elle assure la bande passante nécessaire pour profiter du direct en 4K ou HD, sans latence.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez votre forfait : sélectionnez le pays dans lequel vous vous trouvez (par exemple, les États-Unis pour le tournoi) et optez pour un forfait de données. Pour des matchs en streaming de 90 minutes sans interruption, un forfait 10 Go ou 20 Go est vivement conseillé. Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Activez puis streamez : une fois sur place ou dès que vous avez besoin de données, activez votre forfait. Ouvrez alors votre application de streaming et suivez la rencontre grâce à une connexion mobile dédiée et haut débit.









Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026