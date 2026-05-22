Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez la diffusion en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour la retransmission sportive.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre « Incognito » ou « Privée » pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques enfreint les conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

En Argentine, la rencontre sera retransmise sur Telefe, TV Pública et TyC Sports, chaînes disponibles en analogique, en numérique terrestre et chez la plupart des câblo-opérateurs. En Algérie, l’ENTV, le diffuseur public, assurera la diffusion en direct sur son réseau hertzien, tandis que beIN Sports proposera le match sur ses chaînes premium et ses plateformes numériques.

Quel sera le prochain match de l'Argentine lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le match d’ouverture de la phase de groupes de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui opposera l’Argentine à l’Algérie, se tiendra au célèbre Arrowhead Stadium. Étant donné qu’il s’agit du premier match du tournoi pour les champions en titre et qu’il met aux prises deux nations très compétitives, la rencontre sera largement diffusée, aussi bien sur les chaînes en clair que sur les plateformes premium.

Détails Informations Adversaire Algérie Date Mardi 16 juin 2026 Heure du coup d’envoi 20 h 00 (heure locale) / 2 h 00 (BST, 17 juin) Stade Arrowhead Stadium (Stade Arrowhead) Ville Kansas City, Missouri, États-Unis

Diffuseurs officiels de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football en Argentine ?

Pour suivre l’intégralité de la campagne argentine, les supporters peuvent se connecter à Telefe, TV Pública, TyC Sports et DSports.

Pour les supporters souhaitant suivre l’Albiceleste depuis l’étranger, un VPN fiable permettra d’accéder à ces chaînes en direct.

Pour soutenir l’équipe nationale argentine, vous devrez en quelque sorte vous « téléporter » vers un pays proposant une diffusion gratuite ou de qualité. Voici la marche à suivre :

Optez pour un VPN à haut débit : ExpressVPN, NordVPN et Surfshark figurent parmi les meilleures options pour 2026. Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur localisé dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et profitez du match de l’Argentine en direct !

La solution des voyageurs : le streaming avec Saily eSIM.

Saily, service d’eSIM de voyage conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait de données directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter du streaming en direct en 4K ou HD, sans décalage.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez votre forfait : indiquez le pays dans lequel vous suivez la compétition (par exemple, les États-Unis ) puis sélectionnez un volume de données. Pour des matchs en direct de 90 minutes en 4K ou HD, optez pour un forfait 10 Go ou 20 Go . Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Activez votre forfait dès votre arrivée, puis ouvrez votre application de streaming pour profiter du match en 4K ou HD, sans buffer, grâce à une connexion mobile dédiée et ultra-rapide.



