



Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.

3. Connectez-vous à votre compte, puis lancez la lecture du flux en direct.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour la retransmission sportive.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre de navigation privée pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques enfreint les conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

Au Royaume-Uni, la rencontre sera diffusée sur ITV (ITV1), chaîne accessible avec une antenne numérique standard. En Croatie, le diffuseur public HRT (Hrvatska radiotelevizija) la proposera en direct sur HRT 2 ainsi que sur sa plateforme de streaming HRTi.

Quel sera le prochain match de l'Angleterre lors de la Coupe du monde de football 2026 ?

Le match d’ouverture de la phase de groupes de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui opposera l’Angleterre à la Croatie, se tiendra à l’emblématique AT&T Stadium. Il s’agit du premier match des Three Lions dans le tournoi et, étant donné l’affrontement entre deux nations de premier plan, il sera largement diffusé aussi bien sur les chaînes gratuites que sur les plateformes premium.

Détails Informations Adversaire Croatie Date Mercredi 17 juin 2026 Heure du coup d’envoi 15 h 00 (heure locale) / 21 h 00 (BST) Stade AT&T Stadium (stade de Dallas) Ville Arlington, Texas, États-Unis

Diffuseurs officiels de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football en Angleterre ?

Pour ne rien manquer de la quête de gloire des Three Lions, les fans peuvent suivre la couverture en direct sur la BBC et ITV.

Les meilleurs VPN et flux gratuits pour regarder l’Angleterre à la Coupe du monde de football 2026

Pour suivre les performances de l’équipe nationale d’Angleterre, la solution consiste à se « délocaliser virtuellement » vers un pays proposant une diffusion gratuite ou de meilleure qualité. Voici la marche à suivre :

Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleures options pour 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur situé dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et profitez du match des Three Lions en direct !

La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM

Saily, l’eSIM de voyage conçue par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait data directement sur votre téléphone. Idéale pour la Coupe du monde 2026, elle assure la bande passante haut débit nécessaire au streaming 4K ou HD sans latence.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez votre forfait : sélectionnez le pays dans lequel vous vous trouvez (par exemple, les États-Unis pour le tournoi) et optez pour un forfait de données. Pour un streaming intensif de matchs de 90 minutes, un forfait de 10 Go ou 20 Go est recommandé. Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Activez et streamez : une fois sur place ou dès que vous avez besoin de données, activez votre forfait. Vous pouvez alors ouvrir votre application de streaming et profiter du match grâce à une connexion mobile dédiée et haut débit.



