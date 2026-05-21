



Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez le flux en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour la retransmission sportive en direct.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre de navigation privée pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Contourner les restrictions géographiques constitue une violation des conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

En Allemagne, la rencontre sera retransmise sur ARD et ZDF, deux chaînes accessibles avec une antenne numérique standard. À Curaçao, TeleCuraçao, le diffuseur public officiel, diffusera la rencontre en direct, tout comme le réseau régional DirecTV (DSports).

Quel sera le prochain match de l'Allemagne lors de la Coupe du monde de football 2026 ?

Le match d’ouverture de la phase de groupes de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui opposera l’Allemagne à Curaçao, se tiendra au célèbre NRG Stadium. Il s’agit du premier match de la Mannschaft dans le tournoi, et comme il met aux prises deux sélections de premier plan, il sera largement diffusé aussi bien sur les chaînes en clair que sur les plateformes payantes.

Détails Informations Adversaire Curaçao Date Dimanche 14 juin 2026 Heure du coup d’envoi 12 h 00 (heure locale) / 18 h 00 (BST) Stade NRG Stadium (stade de Houston) Ville Houston, Texas, États-Unis

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football en Allemagne ?

Pour ne rien manquer des exploits de la Mannschaft, les supporters peuvent suivre la couverture en direct sur MagentaTV, ARD et ZDF.

Les meilleurs VPN et flux gratuits pour regarder l’Allemagne à la Coupe du monde de football 2026

Pour suivre l’équipe nationale allemande, vous devez en quelque sorte vous « téléporter » vers un pays proposant une diffusion gratuite ou de qualité supérieure. Voici comment procéder :

Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleures options pour 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark. Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur situé dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et profitez du match de l’Allemagne en direct !

La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM.

Saily, service d’eSIM de voyage conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait de données directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter du streaming en direct en 4K ou en HD, sans latence.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez votre forfait : sélectionnez le pays dans lequel vous vous trouvez (par exemple, les États-Unis pour le tournoi) et optez pour un volume de données adapté. Pour des retransmissions intensives de matchs de 90 minutes, un forfait 10 Go ou 20 Go est vivement conseillé. Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Activez votre forfait dès votre arrivée, puis ouvrez votre application de streaming pour profiter du match en 4K ou HD, sans buffer, grâce à une connexion mobile dédiée et ultra-rapide.



