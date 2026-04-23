Diffuseurs de la Coupe du monde de football 2026 à l’échelle mondiale

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Où voir la Coupe du monde en Algérie ?

Pour ne rien manquer des exploits de Riyad Mahrez et Mohamed Amoura, les supporters peuvent se connecter à ENTV et à beIN Sports en Algérie.

Meilleurs VPN et flux gratuits pour soutenir l’Algérie à la Coupe du monde de la FIFA 2026

Pour soutenir les Verts depuis chez vous, il suffit de vous « téléporter » virtuellement dans un pays proposant une diffusion gratuite ou de qualité. Suivez ces étapes :

Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleures options pour 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark. Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur localisé dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et profitez du match de l’Algérie en direct !

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Saily, service d’eSIM de voyage conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait de données directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter du streaming en direct en 4K ou en HD, sans décalage.