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Neil Bennett

Traduit par

Où regarder l'Algérie lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 aujourd'hui ? Diffusion en direct et chaînes de télévision pour les prochains matchs

L'excitation monte alors que les Fennecs s'apprêtent à affronter un groupe J redoutable, composé de l'Argentine, de la Jordanie et de l'Autriche.

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Allemagne : ARD, ZDF, Magenta Sport

ARD | ZDF | Magenta Sport

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Televen

Vietnam

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Les supporters souhaitant suivre chaque instant de la quête de gloire de Riyad Mahrez et Mohamed Amoura peuvent regarder les matchs sur ENTV et beIN Sports en Algérie.

Quand aura lieu le prochain match de l'Algérie ?

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Coupe du monde - Grp. J
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Les meilleurs VPN et flux gratuits pour suivre l’Algérie à la Coupe du monde de la FIFA 2026

Pour suivre les performances des Verts, il vous suffira de vous « téléporter » virtuellement dans un pays proposant une diffusion gratuite ou de qualité. Voici la marche à suivre :

Comment regarder ENTV avec un VPN : guide étape par étape

  • Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleurs pour 2026, on trouve ExpressVPN, NordVPN et Surfshark
  • Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV)
  • Connectez-vous à un serveur algérien
  • Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur.
  • Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et suivez en direct le match de l’Algérie !

Contre qui l'Algérie jouera-t-elle lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Les Fennecs ont été tirés au sort dans le groupe J et se mesureront à des adversaires de taille dans trois villes américaines différentes.

Voici le calendrier officiel de la phase de groupes pour l'Algérie :

Adversaires du groupe J

  • Argentine (CONMEBOL)
  • Autriche (UEFA)
  • Jordanie (AFC).
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