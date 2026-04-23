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Les supporters souhaitant suivre chaque instant de la quête de gloire de Riyad Mahrez et Mohamed Amoura peuvent regarder les matchs sur ENTV et beIN Sports en Algérie.
Quand aura lieu le prochain match de l'Algérie ?
Les meilleurs VPN et flux gratuits pour suivre l’Algérie à la Coupe du monde de la FIFA 2026
Pour suivre les performances des Verts, il vous suffira de vous « téléporter » virtuellement dans un pays proposant une diffusion gratuite ou de qualité. Voici la marche à suivre :
Comment regarder ENTV avec un VPN : guide étape par étape
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Contre qui l'Algérie jouera-t-elle lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?
Les Fennecs ont été tirés au sort dans le groupe J et se mesureront à des adversaires de taille dans trois villes américaines différentes.
Voici le calendrier officiel de la phase de groupes pour l'Algérie :
Adversaires du groupe J
- Argentine (CONMEBOL)
- Autriche (UEFA)
- Jordanie (AFC).