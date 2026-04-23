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Les supporters souhaitant suivre chaque instant de la quête de gloire de Riyad Mahrez et Mohamed Amoura peuvent regarder les matchs sur ENTV et beIN Sports en Algérie.

Quand aura lieu le prochain match de l'Algérie ?

Coupe du monde - Grp. J GEHA Field at Arrowhead Stadium

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Contre qui l'Algérie jouera-t-elle lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Les Fennecs ont été tirés au sort dans le groupe J et se mesureront à des adversaires de taille dans trois villes américaines différentes.

Voici le calendrier officiel de la phase de groupes pour l'Algérie :

Adversaires du groupe J