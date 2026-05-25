Où regarder l'Afrique du Sud lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 aujourd'hui ? Prochain match, horaire, chaînes TV et streams en direct





Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez le flux en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour la retransmission en direct.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre « Incognito » ou « Privée » pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques peut enfreindre les conditions d’utilisation de certaines plateformes de streaming.

En Afrique du Sud, la SABC(South African Broadcasting Corporation) assure la diffusion publique. Le match sera proposé en direct et en clair sur SABC 1 ou SABC 3, ainsi que sur la chaîne SABC Sport et sur la plateforme SABC Plus. Pour une couverture premium complète, SuperSport diffusera également la rencontre en direct sur ses chaînes football de DStv, avec un service de streaming accessible via l’application DStv Stream. Au Mexique, la rencontre sera proposée en clair sur TV Azteca (Azteca 7) et Televisa (Canal 5 et Las Estrellas), toutes deux reçues avec une antenne numérique standard, ainsi que via des offres de streaming premium sur ViX.

Quel est le prochain match de l'Afrique du Sud pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le match d’ouverture de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui verra le Mexique affronter l’Afrique du Sud, se tiendra dans l’emblématique stade Azteca. Il s’agit du premier match très attendu des Bafana Bafana et de l’inauguration officielle de la compétition ; il sera donc diffusé sur de nombreuses chaînes en clair comme sur des canaux payants.

Détails Informations Adversaire Mexique Date Jeudi 11 juin 2026 Heure du coup d’envoi 19 h 00 (heure locale) / 20 h 00 (BST) Stade Stade Azteca (Stade de Mexico) Ville Mexique

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

🇧🇷 Brésil

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgarie

BNT

🇨🇦 Canada

TSN+ | TSN1 | CTV | Application RDS | Application CTV | Crave

🇨🇱 Chili

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Colombie

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Croatie

HRTi

🇨🇾 Chypre

Sigma TV

🇨🇿 République tchèque

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Danemark

TV2 Danemark | TV2 Play

🇪🇨 Équateur

DIRECTV Sports Équateur | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estonie

Go3 Extra Sports Estonie

Fidji : FBC Sports

FBC Sports

🇫🇮 Finlande

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 France

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Allemagne

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala, Azteca Deportes En Vivo, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes, Tigo Sports Honduras et FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonésie

TVRI, Vidio et TVRI Sport

🇮🇷 Iran

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irlande : RTÉ

RTÉ

🇮🇹 Italie

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Japon : DAZN Japon

DAZN Japon

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macao

ViuTV

🇲🇺 Maurice

Application New World Sport

🇲🇽 Mexique

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN en Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico

🌎 Moyen-Orient et Afrique du Nord

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Népal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Pays-Bas

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Pays-Bas

🇳🇿 Nouvelle-Zélande

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nicaragua

Azteca Deportes (direct), Tigo Sports Nicaragua, FOX

🇳🇴 Norvège

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panama

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 Pérou

DIRECTV Sports Pérou, DGO, Disney+ Premium Chili et Paramount+.

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Roumanie

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 Saint-Marin

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

Singapour

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Afrique du Sud

SABC 3 | SABC Plus | Appli Sporty TV

🇪🇸 Espagne

DAZN Espagne, TVE La 1, RTVE Play et fuboTV España

🇸🇪 Suède

TV4 Suède | TV4 Play

🇨🇭 Suisse

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Turquie

Turquie

🇬🇧 Royaume-Uni

ITV 1 UK | ITVX | STV Écosse | STV Player

🇺🇸 États-Unis

FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, application FOX Sports, Tubi, FOX One et Futbol de Primera Radio.

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay et Paramount+.

🇺🇿 Ouzbékistan

Zo’r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela, DGO et Inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football en Afrique du Sud ?

Pour suivre la campagne des Bafana Bafana, les supporters peuvent se connecter à SABC et SuperSport.

Les meilleurs VPN et flux gratuits pour suivre l’Afrique du Sud lors de la Coupe du monde de football 2026

Pour soutenir l’équipe nationale sud-africaine, la solution consiste à se « téléporter » virtuellement vers un pays proposant une diffusion gratuite ou de meilleure qualité. Voici la marche à suivre :

Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleures options pour 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et suivez en direct le match de l’Afrique du Sud !

La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM

Saily, l’eSIM de voyage conçue par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait data directement sur votre téléphone. Idéale pour la Coupe du monde 2026, elle assure la bande passante nécessaire à un streaming 4K ou HD sans latence.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez votre forfait : indiquez votre pays (par exemple, les États-Unis pour le tournoi) puis sélectionnez un volume de données. Pour des matchs de 90 minutes en streaming HD, optez pour un forfait 10 ou 20 Go . Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Act ivez votre forfait à l’arrivée et lancez votre application de streaming pour profiter de chaque match en direct, grâce à une connexion mobile dédiée et haut débit.



