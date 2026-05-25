Où regarder l'Afrique du Sud lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 aujourd'hui ? Prochain match, horaire, chaînes TV et streams en direct

Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.
Comment faire ?
1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.
2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.
3. Connectez-vous àvotre compte, lancez le flux en direct et profitez du match.
Points clés :
1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour la retransmission en direct.
2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre « Incognito » ou « Privée » pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.
3. Le contournement des restrictions géographiques peut enfreindre les conditions d’utilisation de certaines plateformes de streaming.
En Afrique du Sud, la SABC(South African Broadcasting Corporation) assure la diffusion publique. Le match sera proposé en direct et en clair sur SABC 1 ou SABC 3, ainsi que sur la chaîne SABC Sport et sur la plateforme SABC Plus. Pour une couverture premium complète, SuperSport diffusera également la rencontre en direct sur ses chaînes football de DStv, avec un service de streaming accessible via l’application DStv Stream. Au Mexique, la rencontre sera proposée en clair sur TV Azteca (Azteca 7) et Televisa (Canal 5 et Las Estrellas), toutes deux reçues avec une antenne numérique standard, ainsi que via des offres de streaming premium sur ViX.
Quel est le prochain match de l'Afrique du Sud pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?
Le match d’ouverture de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui verra le Mexique affronter l’Afrique du Sud, se tiendra dans l’emblématique stade Azteca. Il s’agit du premier match très attendu des Bafana Bafana et de l’inauguration officielle de la compétition ; il sera donc diffusé sur de nombreuses chaînes en clair comme sur des canaux payants.
Détails
Informations
Adversaire
Mexique
Date
Jeudi 11 juin 2026
Heure du coup d’envoi
19 h 00 (heure locale) / 20 h 00 (BST)
Stade
Stade Azteca (Stade de Mexico)
Ville
Mexique
Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026
🌍 Pays/Région
📺 Diffuseur
🇦🇫 Afghanistan
🇦🇱 Albanie
🇩🇿 Algérie
🇦🇩 Andorre
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentine
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australie
🇦🇹 Autriche
🇧🇪 Belgique
🇧🇴 Bolivie
Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Disney+ Premium Chili, Entel TV
🇧🇦 Bosnie-Herzégovine
🇧🇷 Brésil
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgarie
🇨🇦 Canada
TSN+ | TSN1 | CTV | Application RDS | Application CTV | Crave
🇨🇱 Chili
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Colombie
Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Croatie
🇨🇾 Chypre
🇨🇿 République tchèque
🇩🇰 Danemark
🇪🇨 Équateur
DIRECTV Sports Équateur | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estonie
Fidji : FBC Sports
🇫🇮 Finlande
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 France
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Allemagne
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala, Azteca Deportes En Vivo, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes, Tigo Sports Honduras et FOX
🇭🇰 Hong Kong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonésie
TVRI, Vidio et TVRI Sport
🇮🇷 Iran
🇮🇪 Irlande : RTÉ
🇮🇹 Italie
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Japon : DAZN Japon
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Macao
🇲🇺 Maurice
🇲🇽 Mexique
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN en Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico
🌎 Moyen-Orient et Afrique du Nord
🇳🇵 Népal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Pays-Bas
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Pays-Bas
🇳🇿 Nouvelle-Zélande
🇳🇮 Nicaragua
Azteca Deportes (direct), Tigo Sports Nicaragua, FOX
🇳🇴 Norvège
🇵🇦 Panama
RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX
🇵🇪 Pérou
DIRECTV Sports Pérou, DGO, Disney+ Premium Chili et Paramount+.
🇵🇹 Portugal
🇷🇴 Roumanie
🇸🇲 Saint-Marin
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
Singapour
🇿🇦 Afrique du Sud
SABC 3 | SABC Plus | Appli Sporty TV
🇪🇸 Espagne
DAZN Espagne, TVE La 1, RTVE Play et fuboTV España
🇸🇪 Suède
🇨🇭 Suisse
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Turquie
🇬🇧 Royaume-Uni
ITV 1 UK | ITVX | STV Écosse | STV Player
🇺🇸 États-Unis
FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, application FOX Sports, Tubi, FOX One et Futbol de Primera Radio.
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay et Paramount+.
🇺🇿 Ouzbékistan
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela, DGO et Inter
🇻🇳 Vietnam
Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football en Afrique du Sud ?
Pour suivre la campagne des Bafana Bafana, les supporters peuvent se connecter à SABC et SuperSport.
Les meilleurs VPN et flux gratuits pour suivre l’Afrique du Sud lors de la Coupe du monde de football 2026
Pour soutenir l’équipe nationale sud-africaine, la solution consiste à se « téléporter » virtuellement vers un pays proposant une diffusion gratuite ou de meilleure qualité. Voici la marche à suivre :
- Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleures options pour 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark
- Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV)
- Connectez-vous à un serveur dans ce pays
- Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur.
- Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et suivez en direct le match de l’Afrique du Sud !
La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM
Saily, l’eSIM de voyage conçue par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait data directement sur votre téléphone. Idéale pour la Coupe du monde 2026, elle assure la bande passante nécessaire à un streaming 4K ou HD sans latence.
- Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play.
- Choisissez votre forfait : indiquez votre pays (par exemple, les États-Unis pour le tournoi) puis sélectionnez un volume de données. Pour des matchs de 90 minutes en streaming HD, optez pour un forfait 10 ou 20 Go.
- Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire.
- Activez votre forfait à l’arrivée et lancez votre application de streaming pour profiter de chaque match en direct, grâce à une connexion mobile dédiée et haut débit.