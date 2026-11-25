Comment regarder Inter Club d'Escaldes - FC Copenhague avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel avec davantage de sécurité, ou depuis une autre région du monde où des restrictions géographiques peuvent s'appliquer ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut vous être utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout VPN sûr et ultra rapide Chiffre votre connexion Internet et vous aide à accéder à votre contenu favori. Protégez jusqu’à 10 appareils simultanément Connectez jusqu’à 10 appareils en même temps. Adresse IP dédiée Obtenez votre propre adresse IP unique pour une couche de sécurité supplémentaire.

Choisissez un VPN fiable . Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l'emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l'application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous pour obtenir un accès complet et profiter du match !

Avant-match

Ligue Conférence - Journée 4 26 nov. 2026 - 15:00 Estadi de la FAF

Inter Club d'Escaldes reçoit le FC Copenhague à l'Estadi de la FAF pour un match de Ligue Conférence opposant l'une des équipes les moins bien classées de la compétition à l'une des mieux placées.

Le club andorran occupe la 35e place du classement, tandis que les visiteurs danois sont septièmes.

Escaldes reste sur une victoire 4-3 contre Casa de Portugal en 1. Division. Un résultat bienvenu après une série de matchs nuls à domicile et une défaite européenne 2-1 face au FK Crvena Zvezda plus tôt en novembre.

Aucune blessure ni suspension n'est signalée pour Felip Ortiz, qui peut donc compter sur l'ensemble de son effectif.

Le FC Copenhague affiche une bonne forme sur la scène européenne sous les ordres de Bo Svensson, après avoir battu Iberia 1999 2-1 dans la compétition plus tôt ce mois-ci. Sa dernière sortie a toutefois été un rude revers : une défaite 5-0 en championnat sur le terrain du FC Nordsjaelland.

Svensson devra se passer de Magnus Mattsson et de Diant Ramaj pour ce déplacement.

Voici ce que nous savons sur les moyens de suivre le match, ainsi que sur les nouvelles des équipes et leur forme.

Actualités des équipes et effectifs