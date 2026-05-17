Eredivisie - Eredivisie Asito Stadion

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Diffusion Heracles – FC Groningen : chaîne TV et streams en direct

Ci-dessous, découvrez les options de diffusion TV et de streaming en direct pour Heracles – FC Groningen.

La rencontre est diffusée sur ESPN, chaîne accessible via Ziggo. Vous n’avez pas encore d’abonnement ? Cliquez sur le lien ci-dessous pour vous inscrire et suivre le match en direct.

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Comment regarder partout avec NordVPN

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Actualités des équipes et compositions

Côté Heracles, I. Mesik, M. te Wierik et A. Van Hoorenbeeck sont forfait en raison de blessures, tandis que L. Kulenovic purge une suspension. Voici la composition probable du onze de départ : T. Jansink ; D. Mirani, S. Cestic, J. Wieckhoff, D. van der Kust ; E. Ahlstrand, T. van Gilst, M. Engels ; W. Ould-Chikh, J. Zamburek, L. Zeefuik.

Le FC Groningen devra se passer de M. Hoekstra, blessé, et n’a aucun joueur suspendu. Voici la composition probable des visiteurs : E. Vaessen ; M. Rente, M. Peersman, D. Janse, T. Blokzijl ; T. Land, Y. Taha, D. van der Werff ; J. Schreuders, T. de Jonge, T. van Bergen. Tout changement de dernière minute sera intégré dès qu’il sera confirmé.

Forme actuelle

Heracles a perdu ses cinq dernières rencontres d’Eredivisie et se retrouve désormais dans une situation délicate. Les Almelois se sont successivement inclinés contre le SC Heerenveen (4-1), l’Ajax (0-3), le FC Volendam (0-2), le PEC Zwolle (1-0) et, plus récemment, face à Telstar (3-0) le 10 mai. En cinq rencontres, le club n’a inscrit que deux buts et en a concédé treize, une série préoccupante qui témoigne de la gravité de la situation.

Le FC Groningen, de son côté, a connu des performances irrégulières, mais a conclu cette série par une victoire. Les hommes de Groningen ont battu le NEC (2-1) le 10 mai, après avoir perdu contre l’Excelsior (2-3) et le Feyenoord (3-1), fait match nul face aux Go Ahead Eagles (0-0) et dominé Telstar (0-2). Les Groningois ont inscrit sept buts et en ont concédé autant lors de ces cinq rencontres. La récente victoire face au NEC leur procure un élan positif avant ce déplacement.

Confrontations directes

Lors de leur dernière confrontation, le 29 août 2025, le FC Groningen s’est imposé 4-0 à domicile face à Heracles en Eredivisie. Ce succès confirme la domination récente des Groningues sur les Almelois. Sur les cinq dernières confrontations, on retient notamment un succès 4-1 de Groningen en avril 2025 et un partage 1-1 à Almelo en janvier 2025 ; des marqueurs qui illustrent les difficultés d’Heracles face à son rival. Il faut remonter à avril 2022 pour trouver trace d’une victoire d’Heracles en Eredivisie, un 0-1 arraché sur la pelouse de Groningen.

Classement

Au classement de l’Eredivisie, Heracles est 18e et dernier, tandis que Groningen pointe à la 9e place, ce qui traduit leur saison respective.