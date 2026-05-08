Eredivisie - Eredivisie De Adelaarshorst

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Diffusion Go Ahead Eagles - PSV : chaîne TV et streaming live

Ci-dessous, découvrez les options de diffusion TV et de streaming live pour Go Ahead Eagles - PSV. Le match est proposé sur ESPN, accessible via Ziggo, ou sur Canal+.

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Actualités et compositions

Les Go Ahead Eagles devront se passer de Gerrit Nauber, Pim Saathof et Robbin Weijenberg, tous trois blessés. Oskar Sivertsen est suspendu et ne pourra donc pas jouer non plus. Aucune composition n’a été confirmée ; des mises à jour suivront à l’approche du match.

Côté PSV, Ruben van Bommel, Jerdy Schouten, Ismael Saibari et Alassane Pléa sont à l’infirmerie. Aucun joueur n’est suspendu chez les visiteurs. La composition de départ des Eindhovennais reste également inconnue ; de nouveaux détails seront communiqués à l’approche du coup d’envoi.

Forme récente

Au cours de ses cinq dernières sorties en Eredivisie, Go Ahead Eagles a obtenu une victoire, trois nuls et une défaite. Le 3 mai, les Eagles ont partagé les points avec le Sparta (2-2). Auparavant, ils avaient concédé deux 0-0, contre l’AZ et le FC Groningen. Leur unique succès, net et sans appel, 5-0 face au PEC Zwolle, remonte au 5 avril. Ils se sont également inclinés 2-0 contre le FC Utrecht en mars. Soit, au total, sept buts marqués et quatre encaissés.

Le PSV, de son côté, a remporté trois de ses cinq dernières sorties en Eredivisie, pour une défaite et un nul. Les Eindhovennais ont été tenus en échec 2-2 sur la pelouse de l’Ajax le 2 mai, puis avaient successivement dominé le PEC Zwolle 6-1, s’imposé 2-0 à Sparta et battu le FC Utrecht 4-3 dans un match à rebondissements. La seule défaite a été un 3-1 concédé à Telstar en mars. Le PSV a marqué dix-huit buts et en a encaissé huit lors de ces cinq matchs.

Confrontations directes

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu le 18 octobre 2025, et le PSV Eindhoven s’est imposé 2-1 face au Go Ahead Eagles lors d’un match à domicile en Eredivisie. Sur leurs cinq dernières confrontations directes, le PSV a remporté trois victoires, tandis que le Go Ahead Eagles en a obtenu deux. Les Eagles avaient créé la surprise le 1er mars 2025 en s’imposant 3-2 à Deventer, mais le PSV avait déjà cartonné 3-0 à domicile plus tôt dans la saison.

Classement

Au classement de l’Eredivisie, le PSV Eindhoven occupe la première place, tandis que Go Ahead Eagles pointe à la onzième position.