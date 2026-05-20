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Où regarder Fribourg - Aston Villa : chaîne TV, streaming live, horaire du coup d’envoi et forme récente des deux équipes

Fribourg vs Aston Villa
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Où regarder le match Freiburg-Aston Villa et quel est le dernier point sur l’actualité des deux équipes ?

Voetbalzone vous offre un récapitulatif complet du match, incluant toutes les informations sur les diffusions TV et les streams en ligne.

Diffusion Fribourg – Aston Villa : chaîne TV et streams en direct

Ci-dessous, découvrez le canal TV et les solutions de streaming pour suivre Fribourg-Aston Villa. Aux Pays-Bas, la rencontre est diffusée sur Ziggo Sport. Vous pouvez suivre la rencontre en direct sur Ziggo Sport.

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Actualités des équipes et compositions

Fribourg vs Aston Villa Équipes probables

4-2-3-1
Fribourg crest
Fribourg
SCF
Formation
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
1N. Atubolu17Lukas Kübler3P. Lienhart28M. Ginter29P. Treu19J. Beste44J. Manzambi9L. Hoeler32V. Grifo8M. Eggestein31I. Matanovic23E. Martinez2M. Cash4E. Konsa14P. Torres12L. Digne8Y. Tielemans10E. Buendia27M. Rogers7J. McGinn3Victor Nilsson Lindelöf11O. Watkins
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
Fribourg

Onze de départ

Aston Villa

Entraineur

  • J. Schuster
  • U. Emery

Blessures et suspensions

À l’heure actuelle, aucun détail n’a été communiqué concernant les blessures, les suspensions ou la composition probable de Fribourg pour cette finale. De nouvelles informations seront ajoutées dès qu’elles seront officielles, à mesure que l’on se rapproche du coup d’envoi.

Même situation pour Aston Villa : aucune information officielle sur la composition de l’équipe n’a encore été communiquée. Nous mettrons cet article à jour dès que l’entraîneur Unai Emery aura dévoilé son groupe.

Blessures et joueurs suspendus

Blessures et suspensions

Blessures et suspensions

Nous mettrons cet article à jour dès que de nouveaux éléments seront communiqués.

SCF
-Forme

Buts marqués (encaissés)
11/8
Match à plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
5/5

AVL
-Forme

Buts marqués (encaissés)
11/7
Match à plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Fribourg a conclu sa préparation pour la finale par une nette victoire 4-1 contre le RB Leipzig en Bundesliga, lors de son dernier match. Auparavant, l’équipe avait subi une défaite 3-2 face au Hambourg SV. Sur ses cinq dernières sorties, le bilan affiche deux victoires, un match nul et deux défaites. En Ligue Europa, les Allemands ont battu Braga 3-1 après avoir perdu 2-1 à l’aller.

De leur côté, les Villans abordent l’affiche en pleine confiance. Vendredi, ils ont dominé Liverpool 4-2 en Premier League, un succès synonyme de qualification pour la Ligue des champions. Ils avaient auparavant écrasé Nottingham Forest 4-0 en Ligue Europa. Si le club a concédé deux défaites sur ses cinq derniers matchs, ces performances face aux Reds et aux Forestiers prouvent sa capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous.

Confrontations directes

Les données fournies ne mentionnent aucune rencontre antérieure entre Fribourg et Aston Villa. Il s’agit donc d’une première historique pour les deux clubs à ce niveau.

Classement

Au classement de l’Europa League, Aston Villa a terminé 2^e, tandis que Fribourg a pris la 7^e place. Cette hiérarchie reflète le parcours des deux clubs dans la compétition, même si, à Istanbul, seul comptera le résultat des quatre-vingt-dix minutes.

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