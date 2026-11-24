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Ligue des Champions - Journée 5 24 nov. 2026 - 15:00 de Kuip

Diffusion de Feyenoord - FC Porto : chaîne TV et streaming en direct

Aux Pays-Bas, Feyenoord - FC Porto est diffusé sur Ziggo Sport. Vous pouvez également suivre le match en streaming sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable via Ziggo Go. Découvrez les options ci-dessous et lancez le direct.

Actualités des équipes & effectifs

Selon les informations actuelles, Feyenoord ne compte aucun blessé ni suspendu. Van Bronckhorst devrait pouvoir compter sur Tjark Ernst dans les buts, avec Givairo Read, Oussama Targhalline et Anis Hadj Moussa dans le onze probable.

FC Porto ne compte pas non plus d’absent sur sa liste. Diogo Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior et Pepe figurent notamment dans le onze attendu de Farioli. D’autres informations sur les compositions suivront à l’approche du coup d’envoi.

Forme récente

Feyenoord traverse une période difficile : aucune victoire lors de ses cinq derniers matches, avec deux nuls et trois défaites. Son dernier match s’est soldé par une défaite 2-3 contre Excelsior Rotterdam. L’équipe avait également perdu 5-3 face à sc Heerenveen auparavant. Sur ces cinq rencontres, Feyenoord a marqué neuf buts et en a encaissé onze.

FC Porto a remporté ses cinq matches. Sa rencontre face à Paredes en Taça de Portugal s’est terminée sur le score de 1-1 et est comptabilisée comme une victoire. Auparavant, Porto avait battu Vitória SC (2-1 à l’extérieur), Naples (4-1) et Estoril (4-0). Porto a inscrit douze buts et en a encaissé trois.

Confrontations directes

Les deux clubs se sont déjà affrontés en Ligue Europa en 2019. Porto s’est imposé 3-2 en décembre, après la victoire 2-0 de Feyenoord à domicile en octobre. Un match amical disputé en 2007 s’était achevé sur un score de 0-0. Sur les trois rencontres recensées, chaque club compte donc une victoire, et Feyenoord a marqué quatre buts contre trois pour Porto.

Classement

En Ligue des champions, Feyenoord occupe la 32e place, tandis que FC Porto est 26e. Porto devance donc le club de Rotterdam de six places au classement.