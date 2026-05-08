Eredivisie - Eredivisie de Kuip

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Diffusion Feyenoord - AZ : chaînes TV et streams en direct

Ci-dessous, découvrez les chaînes TV et les plateformes de streaming qui diffuseront le match Feyenoord - AZ. Aux Pays-Bas, la rencontre est proposée sur ESPN, accessible via Ziggo ou Canal+.

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Actualités des équipes et compositions

Feyenoord est touchée par une série de blessures : Sem Steijn, Shaqueel van Persie, Shylo ’t Zand, In-Beom Hwang et Leo Sauer sont forfait. Aucun joueur n’est suspendu. La composition probable sera communiquée ultérieurement ; des mises à jour seront fournies à mesure que le coup d’envoi approche.

Côté AZ, Jizz Hornkamp est le seul blessé déclaré, et aucun joueur n’est suspendu. La composition probable des Alkmaarders reste à confirmer ; de nouveaux éléments seront communiqués à mesure que le coup d’envoi approche.

Forme récente

Le Feyenoord a remporté deux de ses cinq dernières rencontres d’Eredivisie, pour trois matches nuls et aucune défaite. Son plus récent succès remonte au 3 mai, avec un succès 2-1 sur la pelouse du Fortuna Sittard, cinq jours après avoir dominé le FC Groningen 3-1. Les hommes de Rotterdam ont également partagé les points avec l’Ajax (1-1), le NEC (1-1) et le FC Volendam (0-0). Au total, les Rotterdamois ont inscrit six buts et en ont concédé cinq.

AZ affiche un bilan plus mitigé sur la même période : deux victoires, trois nuls et aucune défaite. Les Alkmaarders ont partagé les points avec le FC Twente (2-2) le 3 mai, après avoir battu le NEC 5-1 en Coupe le 19 avril et dominé le sc Heerenveen 3-0 le 12 avril. Sur ces cinq matchs, l’AZ a inscrit douze buts et en a concédé cinq, répartissant ses efforts entre trois compétitions différentes.

Confrontations directes

La dernière rencontre remonte au 21 septembre 2025, lorsque l’AZ et le Feyenoord ont fait match nul 3-3 à Alkmaar en Eredivisie. Auparavant, le Feyenoord s’était imposé 0-1 sur la pelouse d’Alkmaar le 5 avril 2025. Sur les cinq dernières confrontations, Feyenoord mène avec trois succès, contre une victoire pour AZ et un match nul. La seule victoire d’AZ remonte à novembre 2024, lorsque Feyenoord s’était incliné 3-2 à domicile.

Classement

Au classement actuel de l’Eredivisie, Feyenoord occupe la deuxième place, tandis que l’AZ pointe à la sixième position.