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Où regarder Feyenoord - AZ : chaîne TV, streaming live, horaire du coup d’envoi et forme actuelle des deux équipes

Où regarder le match Feyenoord-AZ ? Retrouvez ici les informations pour suivre la rencontre, ainsi que les dernières actualités des deux équipes.

Voetbalzone vous offre un récapitulatif complet du match, incluant toutes les informations sur les diffusions TV et les streams en ligne.

Diffusion Feyenoord - AZ : chaînes TV et streams en direct

Ci-dessous, découvrez les chaînes TV et les plateformes de streaming qui diffuseront le match Feyenoord - AZ. Aux Pays-Bas, la rencontre est proposée sur ESPN, accessible via Ziggo ou Canal+.

ESPN via Ziggo

Regardez ESPN via Ziggo

Regardez-le ici

Canal+

Canal+

Regardez ici

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Actualités des équipes et compositions

Feyenoord vs AZ Alkmaar Équipes probables

Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
Formation
AZ Alkmaar crest
AZ Alkmaar
AZ
AZ Alkmaar crest
AZ Alkmaar
AZ

Entraineur

  • R. van Persie

Blessures et suspensions

Feyenoord est touchée par une série de blessures : Sem Steijn, Shaqueel van Persie, Shylo ’t Zand, In-Beom Hwang et Leo Sauer sont forfait. Aucun joueur n’est suspendu. La composition probable sera communiquée ultérieurement ; des mises à jour seront fournies à mesure que le coup d’envoi approche.

Côté AZ, Jizz Hornkamp est le seul blessé déclaré, et aucun joueur n’est suspendu. La composition probable des Alkmaarders reste à confirmer ; de nouveaux éléments seront communiqués à mesure que le coup d’envoi approche.

Blessures et joueurs suspendus

Blessures et suspensions

Blessures et suspensions

Forme récente

FEY
-Forme

Buts marqués (encaissés)
7/4
Match à plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

AZ
-Forme

Buts marqués (encaissés)
12/5
Match à plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Le Feyenoord a remporté deux de ses cinq dernières rencontres d’Eredivisie, pour trois matches nuls et aucune défaite. Son plus récent succès remonte au 3 mai, avec un succès 2-1 sur la pelouse du Fortuna Sittard, cinq jours après avoir dominé le FC Groningen 3-1. Les hommes de Rotterdam ont également partagé les points avec l’Ajax (1-1), le NEC (1-1) et le FC Volendam (0-0). Au total, les Rotterdamois ont inscrit six buts et en ont concédé cinq.

AZ affiche un bilan plus mitigé sur la même période : deux victoires, trois nuls et aucune défaite. Les Alkmaarders ont partagé les points avec le FC Twente (2-2) le 3 mai, après avoir battu le NEC 5-1 en Coupe le 19 avril et dominé le sc Heerenveen 3-0 le 12 avril. Sur ces cinq matchs, l’AZ a inscrit douze buts et en a concédé cinq, répartissant ses efforts entre trois compétitions différentes.

Confrontations directes

FEY

Derniers matches

AZ

4

Victoires

1

Nul

0

10

Buts marqués

5
Match à plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

La dernière rencontre remonte au 21 septembre 2025, lorsque l’AZ et le Feyenoord ont fait match nul 3-3 à Alkmaar en Eredivisie. Auparavant, le Feyenoord s’était imposé 0-1 sur la pelouse d’Alkmaar le 5 avril 2025. Sur les cinq dernières confrontations, Feyenoord mène avec trois succès, contre une victoire pour AZ et un match nul. La seule victoire d’AZ remonte à novembre 2024, lorsque Feyenoord s’était incliné 3-2 à domicile.

Classement

Au classement actuel de l’Eredivisie, Feyenoord occupe la deuxième place, tandis que l’AZ pointe à la sixième position.

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