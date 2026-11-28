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Eredivisie - Journée 14 29 nov. 2026 - 08:30 de Kuip

Diffusion de Feyenoord - Ajax : chaînes TV et streaming en direct

Feyenoord - Ajax est à suivre sur les chaînes TV et plateformes de streaming ci-dessous. Regardez le match en direct sur ESPN via Ziggo, Watch ESPN, ESPN Extra ou Canal+ Netherlands.

Actualités et effectifs des équipes

Feyenoord doit se passer de Jordan Bos, Jivayno Zinhagel, Tijme Wessels, Thomas Beelen et Jakub Moder, tous blessés. Aucune suspension n’a été signalée dans l’équipe qui reçoit.

L’Ajax est privé de Viktor Tsigankov, Caio Henrique, Jorthy Mokio, Simon Adingra et Kasper Dolberg en raison de blessures. Aucun joueur n’est suspendu non plus chez les visiteurs. Les compositions probables des deux équipes ne sont pas encore disponibles. D’autres informations suivront peu avant le coup d’envoi.

Forme récente

Feyenoord a perdu quatre de ses cinq derniers matches et fait un match nul (0-1-4). Son dernier résultat est une défaite 0-1 contre le FC Porto en Ligue des champions. Auparavant, le club s’était incliné 5-3 face au sc Heerenveen et 0-3 contre l’Inter. Les Rotterdamois ont marqué neuf buts et en ont encaissé dix.

L’Ajax a remporté quatre matches et fait un match nul (4-1-0). Son dernier match s’est soldé par une victoire 4-0 contre le FC Thun en Ligue Conférence. Avant cela, l’Ajax s’était imposé 1-6 sur le terrain du FC Midtjylland. L’Ajax a marqué 16 buts et n’en a encaissé que trois, avec trois matches sans encaisser de but lors de ses cinq dernières rencontres.

Confrontations directes

La dernière confrontation a eu lieu le 22 mars 2026 en Eredivisie et s’est terminée sur un score de 1-1 à De Kuip. Sur les cinq derniers duels, l’Ajax en a remporté trois, Feyenoord un, et un s’est soldé par un match nul. L’Ajax a inscrit six buts lors de ces rencontres, contre huit pour Feyenoord, notamment grâce à sa victoire 6-0 en avril 2024.

Classement

En Eredivisie, Feyenoord occupe la cinquième place, tandis que l’Ajax est deuxième.