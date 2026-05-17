Eredivisie - Eredivisie Kras Stadion

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Diffusion du match FC Volendam - Telstar : chaîne TV et streaming live

Ci-dessous, découvrez toutes les options pour suivre FC Volendam - Telstar en direct à la télévision ou en streaming. Le match est diffusé sur ESPN, chaîne disponible chez Ziggo.

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Actualités des équipes et compositions

Au FC Volendam, J. Bacuna est forfait en raison d’une blessure. Voici la composition probable du onze local : R. Steur ; M. Amevor, Y. Leliendal, N. Verschuren, P. Ugwu ; B. Ould-Chikh, Robert Mühren, A. Plat ; B. Pauwels, G. Yah, A. Descotte.

Côté Telstar, C. Hatenboer est également à l’infirmerie. Le onze de départ prévu pour les visiteurs est le suivant : R. Koeman ; D. Koswal, D. Bakker, N. Ogidi Nwankwo, J. Hardeveld ; P. Brouwer, R. Oudsten, T. Noslin ; S. Hetli, G. Offerhaus, S. van Duijn. Tout changement de dernière minute sera signalé dès que possible.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions 4 J. Bacuna Blessures et suspensions 23 C. Hatenboer

Forme récente

Le FC Volendam affiche des performances irrégulières depuis cinq journées d’Eredivisie : une victoire, deux nuls et deux défaites. Après un succès 2-0 sur la pelouse d’Heracles, les Jaune et Bleu ont été tenus en échec 1-1 par Excelsior. En cinq sorties, Volendam a trouvé le chemin des filets à quatre reprises et en a concédé cinq, preuve d’une certaine fragilité défensive et offensive.

De son côté, Telstar affiche un bilan légèrement plus favorable : deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq dernières sorties en Eredivisie. Les « Kosmopolieten » ont conclu leur série par une victoire convaincante 3-0 contre Heracles, et le succès 4-1 face à Sparta atteste de leur puissance offensive. Toutefois, la défaite 4-1 contre le FC Utrecht rappelle que la défense reste perfectible. Au total, Telstar a inscrit dix buts et en a concédé huit.

Confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux clubs s’est soldée par un match nul 2-2 en août 2025, alors que Telstar évoluait à domicile en Eredivisie. En examinant les cinq dernières rencontres entre ces deux formations, on constate que Volendam prend légèrement l’avantage : les joueurs de Volendam se sont imposés à deux reprises, tandis que trois matchs se sont conclus par un partage. Les Stellistes ont inscrit neuf buts contre treize pour les Jaune et Bleu, preuve que ces voisins de Hollande-Septentrionale offrent souvent des rencontres offensives.

Classement

Au classement de l’Eredivisie, le FC Volendam occupe la seizième place, tandis que Telstar est juste au-dessus, à la quinzième. Les deux formations sont actuellement en zone de relégation.