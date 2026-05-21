Eredivisie - ECL Playoff Stadion Galgenwaard

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Diffusion du match FC Utrecht - sc Heerenveen : chaîne TV et streaming live

La rencontre entre le FC Utrecht et le sc Heerenveen sera diffusée en direct sur ESPN via Ziggo. Retrouvez ci-dessous les options de diffusion TV et de streaming disponibles pour cette rencontre de l’Eredivisie.

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Actualités des équipes et compositions

Le FC Utrecht doit faire face à une longue liste d’absents pour cette rencontre. E. Demircan, O. Agougil, M. Brouwer, M. Rodriguez et J. van Ommeren sont tous à l’infirmerie, réduisant d’autant les options de l’entraîneur. Aucun joueur n’est toutefois suspendu. La composition probable n’a pas encore été communiquée ; des mises à jour sont attendues à l’approche du match.

Côté SC Heerenveen, aucun blessé ni suspendu n’est à signaler : les Frisons devraient donc pouvoir aligner leur effectif au complet, même si, là non plus, la composition probable n’a pas encore été dévoilée.

Forme récente

Le FC Utrecht a remporté trois de ses cinq derniers matchs d’Eredivisie, pour une défaite et aucun nul. Le dernier match s’est soldé par une victoire 2-0 à domicile contre Fortuna Sittard, tandis qu’une victoire 1-2 sur la pelouse de l’Ajax, plus tôt en mai, a constitué la meilleure performance de cette série. En revanche, on note une défaite surprenante 5-0 à domicile contre l’Excelsior en avril. Utrecht a marqué un total de neuf buts en cinq matchs et en a encaissé huit.

Le SC Heerenveen, de son côté, totalise deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq dernières sorties. Il a récemment partagé les points avec l’Ajax (0-0) avant de s’incliner 2-0 face au NAC ; sa meilleure performance reste un succès 2-0 sur la pelouse du FC Volendam. Les Frisons ont marqué cinq buts et en ont concédé autant au cours de cette période.

Confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux clubs a eu lieu le 1er février 2026 en Eredivisie : le SC Heerenveen et le FC Utrecht se sont séparés sur un score de parité, 1-1, en Frise. Auparavant, la rencontre disputée à Utrecht en septembre 2025 s’était déjà conclue par un partage, 2-2. Sur les cinq dernières confrontations, le FC Utrecht compte une victoire, le sc Heerenveen une également, et trois rencontres se sont conclues par un partage. Ces résultats confirment l’équilibre qui prévaut entre les deux formations.

Classement

Au classement actuel de l’Eredivisie, Utrecht pointe à la sixième place, tandis que Heerenveen est huitième.