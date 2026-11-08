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Eredivisie - Journée 12 8 nov. 2026 - 14:00 Stadion Galgenwaard

Diffusion de FC Utrecht - NEC : chaîne TV et streaming en direct

Le match entre le FC Utrecht et le NEC est à suivre en direct sur les chaînes et services de streaming ci-dessous. Regardez-le en direct sur ESPN via Ziggo, Canal+, Watch ESPN ou ESPN Extra.

Actualités des équipes & effectifs

Le FC Utrecht sera privé de Noah Ohio, Miliano Jonathans, Kevin Paredes et Victor Jensen en raison de blessures. Correia devrait néanmoins aligner un onze de départ avec Sergio Padt dans les buts, derrière une défense composée de Nikolas Panayiotou, Matisse Didden, Siebe Horemans et Arthur Zagre. Dani de Wit et Joris van Overeem sont attendus dans l’axe du milieu de terrain.

Le NEC se déplacera sans Dennis Geiger, Perr Schuurs et Tobias Storm, tous blessés. Schreuder devrait aligner un onze avec Gonzalo Crettaz dans les buts, tandis que Bryan Linssen et Tjaronn Chery formeront l’attaque. Des informations sur la disponibilité des joueurs seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi si nécessaire.

Forme récente

Le FC Utrecht a enregistré deux victoires, un match nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa rencontre la plus récente s’est soldée par une défaite 4-2 contre Telstar en Eredivisie. Utrecht avait auparavant battu le FC Twente (1-2) et Willem II (3-1), ce qui souligne l’irrégularité de l’équipe.

Le NEC affiche un bilan de deux victoires, deux matches nuls et une défaite sur ses cinq dernières rencontres. Son match le plus récent s’est conclu par une nette victoire 3-1 contre Omonia Nicosia en Ligue Europa. En Eredivisie, le NEC a perdu son dernier match de championnat 1-0 face au sc Heerenveen, après avoir fait match nul contre le FC Groningen (2-2) et Fortuna Sittard (2-2).

Confrontations directes

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu en février 2026, lorsque le NEC s’est incliné 1-3 à domicile face au FC Utrecht. Sur leurs cinq dernières confrontations, le FC Utrecht s’est imposé trois fois, contre une victoire pour le NEC ; un match s’est terminé sur un nul. Utrecht a inscrit huit buts au total lors de ces cinq matches, contre quatre pour le NEC.

Classement

En Eredivisie, le FC Utrecht occupe actuellement la onzième place, tandis que le NEC est quatorzième.