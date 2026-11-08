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Où regarder FC Utrecht - NEC : chaîne TV, diffusion en direct, heure du coup d’envoi et forme récente des deux équipes

Utrecht vs NEC Nimégue
Utrecht
NEC Nimégue
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Où regarder le match entre le FC Utrecht et le NEC, avec les dernières nouvelles des deux équipes.

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Eredivisie - Journée 12
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Diffusion de FC Utrecht - NEC : chaîne TV et streaming en direct

Le match entre le FC Utrecht et le NEC est à suivre en direct sur les chaînes et services de streaming ci-dessous. Regardez-le en direct sur ESPN via Ziggo, Canal+, Watch ESPN ou ESPN Extra.

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Actualités des équipes & effectifs

Utrecht vs NEC Nimégue Équipes probables

4-2-3-1
Utrecht crest
Utrecht
UTR
Formation
NEC Nimégue crest
NEC Nimégue
NEC
3-1-4-2
team-logoS. PadtN. PanayiotouN. PanayiotouM. DiddenM. DiddenS. HoremansS. HoremansA. ZagreA. ZagreN. VesterlundN. Vesterlundteam-logoM. BroholmY. CathlineY. CathlineJ. van OvereemJ. van OvereemO. AgougilO. AgougilD. de WitD. de WitG. CrettazG. Crettazteam-logoG. BrasA. KaplanA. KaplanY. MoslihY. MoslihJ. MonteiroJ. MonteiroN. LebretonN. LebretonC. BischoffC. BischoffK. KersK. KersD. NejasmicD. NejasmicT. CheryT. CheryB. LinssenB. Linssen
NEC Nimégue crest
NEC Nimégue
NEC
4-2-3-1
Utrecht

Onze de départ

NEC Nimégue

Entraineur

  • A. Correia
  • D. Schreuder

Le FC Utrecht sera privé de Noah Ohio, Miliano Jonathans, Kevin Paredes et Victor Jensen en raison de blessures. Correia devrait néanmoins aligner un onze de départ avec Sergio Padt dans les buts, derrière une défense composée de Nikolas Panayiotou, Matisse Didden, Siebe Horemans et Arthur Zagre. Dani de Wit et Joris van Overeem sont attendus dans l’axe du milieu de terrain.

Le NEC se déplacera sans Dennis Geiger, Perr Schuurs et Tobias Storm, tous blessés. Schreuder devrait aligner un onze avec Gonzalo Crettaz dans les buts, tandis que Bryan Linssen et Tjaronn Chery formeront l’attaque. Des informations sur la disponibilité des joueurs seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi si nécessaire.

Forme récente

UTR

UTR - Forme

WII
V3-1
TWE
V1-2
ZWO
N1-1
KZB
V0-1
TEL
D4-2
But marqué (encaissé)
9/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
NEC

NEC - Forme

SIT
N2-2
DZG
V2-4
GRO
N2-2
HEE
D1-0
OMO
V3-1
But marqué (encaissé)
11/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Le FC Utrecht a enregistré deux victoires, un match nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa rencontre la plus récente s’est soldée par une défaite 4-2 contre Telstar en Eredivisie. Utrecht avait auparavant battu le FC Twente (1-2) et Willem II (3-1), ce qui souligne l’irrégularité de l’équipe.

Le NEC affiche un bilan de deux victoires, deux matches nuls et une défaite sur ses cinq dernières rencontres. Son match le plus récent s’est conclu par une nette victoire 3-1 contre Omonia Nicosia en Ligue Europa. En Eredivisie, le NEC a perdu son dernier match de championnat 1-0 face au sc Heerenveen, après avoir fait match nul contre le FC Groningen (2-2) et Fortuna Sittard (2-2).

Confrontations directes

Face à face

UtrechtNulNEC Nimégue
4
0
1
Eredivisie
NEC Nimégue badge
NEC Nimégue
NEC
1
Utrecht badge
Utrecht
UTR
3
FDM
Eredivisie
Utrecht badge
Utrecht
UTR
1
NEC Nimégue badge
NEC Nimégue
NEC
0
FDM
Eredivisie
Utrecht badge
Utrecht
UTR
0
NEC Nimégue badge
NEC Nimégue
NEC
1
FDM
Eredivisie
NEC Nimégue badge
NEC Nimégue
NEC
1
Utrecht badge
Utrecht
UTR
2
FDM
Eredivisie
Utrecht badge
Utrecht
UTR
1
NEC Nimégue badge
NEC Nimégue
NEC
0
FDM
7Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu en février 2026, lorsque le NEC s’est incliné 1-3 à domicile face au FC Utrecht. Sur leurs cinq dernières confrontations, le FC Utrecht s’est imposé trois fois, contre une victoire pour le NEC ; un match s’est terminé sur un nul. Utrecht a inscrit huit buts au total lors de ces cinq matches, contre quatre pour le NEC.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FeyenoordFeyenoordFEY
117403312+2125
N
N
V
V
V
2
AjaxAjaxAJX
117313013+1724
V
V
V
N
N
3
PSVPSVPSV
117223513+2223
V
N
D
V
D
4
TwenteTwenteTWE
117222810+1823
V
V
D
N
V
5
AlkmaarAlkmaarAZ
116232013+720
D
D
N
D
V
6
Fortuna SittardFortuna SittardSIT
125522020020
N
N
V
N
N
7
HeerenveenHeerenveenHEE
115331913+618
V
V
V
D
V
8
Go Ahead EaglesGo Ahead EaglesGAE
124532427-317
V
D
V
D
N
9
FC GroningueFC GroningueGRO
114342624+215
D
N
D
V
V
10
CambuurCambuurCAM
114342322+115
V
V
N
V
N
11
UtrechtUtrechtUTR
113351931-1212
D
N
V
V
D
12
Sparta RotterdamSparta RotterdamSPA
123362129-812
D
V
D
V
N
13
ZwolleZwolleZWO
123361324-1112
N
V
N
V
D
14
NEC NimégueNEC NimégueNEC
112541719-211
D
N
N
N
N
15
ExcelsiorExcelsiorEXC
123271629-1311
D
D
D
D
D
16
TelstarTelstarTEL
122461825-710
N
V
D
D
N
17
ADO La HayeADO La HayeHAA
122371625-99
V
D
D
V
N
18
WillemWillemWII
120391140-293
N
D
D
D
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Qualifications pur la Coupe de l'UEFA
Europa Conference League Playoff
Barrage Relégation
Relégation

En Eredivisie, le FC Utrecht occupe actuellement la onzième place, tandis que le NEC est quatorzième.

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