Eredivisie - Eredivisie Stadion Galgenwaard

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Diffusion du match FC Utrecht - Fortuna Sittard : chaîne TV et streaming live

Ci-dessous, découvrez les options de diffusion TV et de streaming pour la rencontre FC Utrecht - Fortuna Sittard. Aux Pays-Bas, la rencontre est diffusée sur ESPN, accessible via Ziggo. Connectez-vous via le lien ci-dessous pour suivre le match en direct.

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Actualités des équipes et compositions

Le FC Utrecht doit faire face à plusieurs absences pour cette rencontre. Brouwer, Agougil, Demircan, Van Ommeren et Rodríguez sont tous à l’infirmerie. Aucun joueur n’est suspendu. Voici la composition probable : Barkas ; Van der Hoorn, Eerdhuijzen, El Karouani, Vesterlund ; Zechiël, Karlsson, Engwanda ; De Wit, Cathline, Haller.

Fortuna Sittard, également touchée par des problèmes médicaux, doit se passer de Bayram, Michut, Marsman et Schenkhuizen. Aucun joueur n’est suspendu chez les Limbourgeois. Le onze de départ probable est le suivant : Branderhorst ; Hubner, Bisschops, Van Ottele, Kasanwirjo ; Peterson, Gbemou, Duijvestijn ; Oukili, Limnios, Sierhuis. Tout changement de dernière minute sera signalé dans cet article.

Forme récente

Le FC Utrecht affiche des performances irrégulières sur ses cinq dernières sorties : trois victoires et deux défaites. Le succès le plus retentissant est intervenu lors de la dernière sortie, un 2-1 sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam. Auparavant, Utrecht avait battu le NAC 2-0, mais la lourde défaite 5-0 chez Excelsior restait en travers de la gorge. Les Blanc et Rouge ont inscrit 10 buts au cours de cette série, mais en ont concédé 12, révélant des difficultés défensives persistantes.

Fortuna Sittard, de son côté, a remporté une rencontre, fait match nul une fois et concédé trois défaites lors de ses cinq dernières sorties en Eredivisie. Sa dernière victoire, 3-2 contre le PEC Zwolle, a été encourageante, mais les deux défaites précédentes, 1-2 contre Feyenoord et 2-1 face au sc Heerenveen, ont confirmé des difficultés à enchaîner les bons résultats. Auparavant, elle avait partagé les points avec le NAC (1-1) et s’était inclinée 2-0 sur la pelouse de l’AZ. Les Sittards ont inscrit 7 buts et en ont concédé 8 au cours de cette série.

Confrontations directes

Lors de leur dernière confrontation, le 20 septembre 2025, le Fortuna Sittard s’était imposé 1-0 à domicile face au FC Utrecht. Cette issue, plutôt rare au regard de l’historique global des confrontations, fait figure d’exception : en décembre 2024, Utrecht s’était imposé 5-2 sur la pelouse de Galgenwaard, et avait également remporté une victoire 4-0 à domicile en février 2024. Deux des cinq dernières rencontres se sont conclues sur un score nul et vierge. Sur ces cinq confrontations, Fortuna l’a emporté légèrement plus souvent, mais Utrecht a affiché une supériorité offensive lorsqu’il s’est imposé.

Classement

Au classement de l’Eredivisie, le FC Utrecht occupe la 7^e place, tandis que Fortuna Sittard pointe à la 11^e. Les Utretiens visent un bon classement final pour se rapprocher de l’Europe, alors que les Sittards ne veulent qu’assurer leur maintien et finir la saison en toute sérénité.