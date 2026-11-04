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Ligue Conférence
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Où regarder FC Twente - Pafos : chaîne TV, streaming en ligne, heure du coup d’envoi et forme récente des deux équipes

Twente vs Pafos FC
Twente
Pafos FC
Ligue Conférence

Un aperçu des chaînes sur lesquelles suivre le match entre le FC Twente et Pafos, ainsi que les dernières nouvelles des deux équipes.

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Ligue Conférence - Journée 3
De Grolsch Veste

Diffusion de FC Twente - Pafos : chaîne TV et streaming en direct

Le match entre le FC Twente et Pafos est à suivre en direct sur Ziggo Sport et Ziggo Go. Voici les options pour ne pas manquer le coup d’envoi.

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Actualités des équipes & effectifs

Twente vs Pafos FC Équipes probables

Entraineur

  • J. van den Brom

Du côté du FC Twente, aucune blessure ni suspension confirmée n’est connue à ce stade. L’entraîneur John van den Brom devrait disposer d’un effectif en forme, même si la composition définitive ne sera annoncée que peu avant le coup d’envoi.

Du côté de Pafos, aucune information précise n’est disponible non plus concernant d’éventuels joueurs blessés ou suspendus. L’entraîneur Ricardo Sa Pinto annoncera son groupe ultérieurement ; des mises à jour seront ajoutées dès que de nouvelles informations seront disponibles.

Forme récente

TWE

TWE - Forme

THU
V1-0
UTR
D1-2
LRI
V1-4
AZ
V0-2
EXC
V0-9
But marqué (encaissé)
17/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
PAF

PAF - Forme

ATA
D3-1
UES
N0-0
RIG
N1-1
SAL
N0-0
APO
N2-2
But marqué (encaissé)
4/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Le FC Twente est en grande forme : il a remporté quatre de ses cinq derniers matchs, pour une seule défaite. Sa rencontre la plus récente s’est soldée par une écrasante victoire 9-0 face à l’Excelsior Rotterdam en Eredivisie, le 1er novembre. Auparavant, Twente avait battu les Lincoln Red Imps 4-1 en Ligue Conférence. Au total, l’équipe a marqué 16 buts et n’en a encaissé que quatre en cinq matchs.

Pafos traverse une période irrégulière, avec trois matchs nuls, une victoire et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres. Son match le plus récent s’est terminé sur un nul 2-2 contre l’Apollon Limassol, le 31 octobre. En Ligue Conférence, Pafos a fait match nul 1-1 contre le Riga FC, après une défaite 3-1 face à l’Atalanta. L’équipe a marqué quatre buts et en a encaissé cinq lors de ses cinq derniers matchs.

Confrontations directes

Aucune rencontre précédente entre le FC Twente et Pafos ne figure dans les données disponibles. Ce duel à De Grolsch Veste sera donc une première pour les deux clubs.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
V
V
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
V
V
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
V
V
3
BrannBrannBRA
220062+46
V
V
5
TwenteTwenteTWE
220051+46
V
V
6
MonacoMonacoASM
220051+46
V
V
7
Saint-TrondSaint-TrondSTT
220030+36
V
V
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
V
V
9
BrightonBrightonBHA
211040+44
N
V
10
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
211052+34
N
V
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
V
N
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
N
V
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
V
D
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
V
D
15
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
21013303
D
V
16
BragaBragaBRA
210123-13
V
D
17
La GantoiseLa GantoiseGNT
210112-13
D
V
18
FribourgFribourgSCF
210135-23
D
V
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
N
N
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
N
N
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
N
N
22
R.S. BelgradeR.S. BelgradeZVE
201145-11
N
D
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
N
D
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
N
D
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
D
N
26
AGFAGFAGF
201112-11
N
D
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
N
D
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
D
N
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
N
D
30
GetafeGetafeGET
201136-31
D
N
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
D
N
32
FC ThouneFC ThouneTHU
200202-20
D
D
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
D
D
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
D
D
35
Inter D.Inter D.ESC
200215-40
D
D
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
D
D
Qualification pour les quarts de finale

En Ligue Conférence, le FC Twente occupe la cinquième place, tandis que Pafos est 27e.

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