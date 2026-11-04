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Ligue Conférence - Journée 3 5 nov. 2026 - 15:00 De Grolsch Veste

Diffusion de FC Twente - Pafos : chaîne TV et streaming en direct

Le match entre le FC Twente et Pafos est à suivre en direct sur Ziggo Sport et Ziggo Go. Voici les options pour ne pas manquer le coup d’envoi.

Actualités des équipes & effectifs

Du côté du FC Twente, aucune blessure ni suspension confirmée n’est connue à ce stade. L’entraîneur John van den Brom devrait disposer d’un effectif en forme, même si la composition définitive ne sera annoncée que peu avant le coup d’envoi.

Du côté de Pafos, aucune information précise n’est disponible non plus concernant d’éventuels joueurs blessés ou suspendus. L’entraîneur Ricardo Sa Pinto annoncera son groupe ultérieurement ; des mises à jour seront ajoutées dès que de nouvelles informations seront disponibles.

Forme récente

Le FC Twente est en grande forme : il a remporté quatre de ses cinq derniers matchs, pour une seule défaite. Sa rencontre la plus récente s’est soldée par une écrasante victoire 9-0 face à l’Excelsior Rotterdam en Eredivisie, le 1er novembre. Auparavant, Twente avait battu les Lincoln Red Imps 4-1 en Ligue Conférence. Au total, l’équipe a marqué 16 buts et n’en a encaissé que quatre en cinq matchs.

Pafos traverse une période irrégulière, avec trois matchs nuls, une victoire et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres. Son match le plus récent s’est terminé sur un nul 2-2 contre l’Apollon Limassol, le 31 octobre. En Ligue Conférence, Pafos a fait match nul 1-1 contre le Riga FC, après une défaite 3-1 face à l’Atalanta. L’équipe a marqué quatre buts et en a encaissé cinq lors de ses cinq derniers matchs.

Confrontations directes

Aucune rencontre précédente entre le FC Twente et Pafos ne figure dans les données disponibles. Ce duel à De Grolsch Veste sera donc une première pour les deux clubs.

Classement

En Ligue Conférence, le FC Twente occupe la cinquième place, tandis que Pafos est 27e.