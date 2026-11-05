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Ligue Conférence - Journée 3 5 nov. 2026 - 15:00 De Grolsch Veste

Diffusion de FC Twente - Pafos : chaîne TV et streaming en direct

Le match entre FC Twente et Pafos est à suivre en direct sur Ziggo Sport et Ziggo Go. Voici les options pour ne pas manquer le coup d’envoi.

Actualités des équipes et effectifs

À l’heure actuelle, aucune blessure ni suspension confirmée n’est connue du côté de FC Twente. L’entraîneur John van den Brom devrait disposer d’un effectif en forme, même si la composition définitive ne sera annoncée qu’à l’approche du coup d’envoi.

Du côté de Pafos, aucune information précise n’est non plus disponible concernant d’éventuels joueurs blessés ou suspendus. L’entraîneur Ricardo Sa Pinto communiquera son effectif plus tard ; des mises à jour seront ajoutées dès que de nouvelles informations seront disponibles.

Forme récente

FC Twente est en grande forme : quatre victoires lors de ses cinq derniers matches, pour une seule défaite. Son match le plus récent s’est soldé par une victoire écrasante 9-0 contre Excelsior Rotterdam en Eredivisie, le 1er novembre. Auparavant, Twente avait battu Lincoln Red Imps 4-1 en Ligue Conférence. Au total, l’équipe a inscrit 16 buts en cinq matches et n’en a encaissé que quatre.

Pafos traverse une période irrégulière, avec trois matches nuls, une victoire et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres. Son match le plus récent s’est terminé sur un nul 2-2 contre Apollon Limassol, le 31 octobre. En Ligue Conférence, Pafos a fait match nul 1-1 contre Riga FC, après une défaite 3-1 face à l’Atalanta. L’équipe a marqué quatre fois et encaissé cinq buts lors de ses cinq derniers matches.

Confrontations directes

Aucune confrontation précédente entre FC Twente et Pafos n’est répertoriée dans les données disponibles. Ce duel à De Grolsch Veste constitue donc une première pour les deux clubs.

Classement

En Ligue Conférence, FC Twente occupe la cinquième place, tandis que Pafos est 27e.