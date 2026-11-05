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Où regarder FC Twente - Pafos : chaîne TV, streaming en direct, heure du coup d’envoi et forme récente des deux équipes

Twente vs Pafos FC
Twente
Pafos FC
Ligue Conférence

Où regarder le match entre le FC Twente et Pafos, avec les dernières nouvelles des deux équipes.

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crest
Ligue Conférence - Journée 3
De Grolsch Veste

Diffusion de FC Twente - Pafos : chaîne TV et streaming en direct

Le match entre FC Twente et Pafos est à suivre en direct sur Ziggo Sport et Ziggo Go. Voici les options pour ne pas manquer le coup d’envoi.

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Actualités des équipes et effectifs

Twente vs Pafos FC compositions

4-2-3-1
Twente crest
Twente
TWE
Formation
Pafos FC crest
Pafos FC
PAF
4-5-1
J. DrommelJ. DrommelA. AdelgaardA. AdelgaardR. NijstadR. NijstadB. van RooijB. van RooijR. PropperR. PropperY. TahaY. TahaR. ZerroukiR. ZerroukiD. RotsD. RotsS. OerjasaeterS. OerjasaeterD. WeidmannD. WeidmannW. WeghorstW. WeghorstR. MajeckiR. MajeckiN. IoannouN. IoannouB. FelipeB. FelipeD. LuizD. LuizS. MmaeeS. MmaeeK. SemaK. SemaJ. CorreiaJ. CorreiaA. BritoA. BritoV. DragomirV. DragomirI. SunjicI. SunjicLeleLele
Pafos FC crest
Pafos FC
PAF
4-2-3-1
Twente

Onze de départ

Pafos FC

Remplaçants

Entraineur

  • J. van den Brom
  • R. Sa Pinto

À l’heure actuelle, aucune blessure ni suspension confirmée n’est connue du côté de FC Twente. L’entraîneur John van den Brom devrait disposer d’un effectif en forme, même si la composition définitive ne sera annoncée qu’à l’approche du coup d’envoi.

Du côté de Pafos, aucune information précise n’est non plus disponible concernant d’éventuels joueurs blessés ou suspendus. L’entraîneur Ricardo Sa Pinto communiquera son effectif plus tard ; des mises à jour seront ajoutées dès que de nouvelles informations seront disponibles.

Forme récente

TWE

TWE - Forme

THU
V1-0
UTR
D1-2
LRI
V1-4
AZ
V0-2
EXC
V0-9
But marqué (encaissé)
17/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
PAF

PAF - Forme

ATA
D3-1
UES
N0-0
RIG
N1-1
SAL
N0-0
APO
N2-2
But marqué (encaissé)
4/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

FC Twente est en grande forme : quatre victoires lors de ses cinq derniers matches, pour une seule défaite. Son match le plus récent s’est soldé par une victoire écrasante 9-0 contre Excelsior Rotterdam en Eredivisie, le 1er novembre. Auparavant, Twente avait battu Lincoln Red Imps 4-1 en Ligue Conférence. Au total, l’équipe a inscrit 16 buts en cinq matches et n’en a encaissé que quatre.

Pafos traverse une période irrégulière, avec trois matches nuls, une victoire et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres. Son match le plus récent s’est terminé sur un nul 2-2 contre Apollon Limassol, le 31 octobre. En Ligue Conférence, Pafos a fait match nul 1-1 contre Riga FC, après une défaite 3-1 face à l’Atalanta. L’équipe a marqué quatre fois et encaissé cinq buts lors de ses cinq derniers matches.

Confrontations directes

Aucune confrontation précédente entre FC Twente et Pafos n’est répertoriée dans les données disponibles. Ce duel à De Grolsch Veste constitue donc une première pour les deux clubs.

Classement

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
MjaellbyMjaellbyMJA
321051+47
V
N
V
2
AjaxAjaxAJX
320183+56
V
V
D
3
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
V
V
4
LuganoLuganoLUG
220084+46
V
V
5
BrannBrannBRA
220062+46
V
V
6
TwenteTwenteTWE
220051+46
V
V
7
MonacoMonacoASM
220051+46
V
V
8
TrabzonsporTrabzonsporTRS
320163+36
D
V
V
9
Saint-TrondSaint-TrondSTT
220030+36
V
V
10
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
320132+16
D
V
V
11
FribourgFribourgSCF
320145-16
V
D
V
12
BrightonBrightonBHA
211040+44
N
V
13
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
211052+34
N
V
14
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
V
N
15
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
31114404
N
D
V
16
BragaBragaBRA
311123-14
N
V
D
17
La GantoiseLa GantoiseGNT
311112-14
N
D
V
18
FC ThouneFC ThouneTHU
31023303
V
D
D
19
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
310234-13
D
V
D
20
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
310236-33
V
D
D
21
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
N
N
22
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
N
N
23
Riga FCRiga FCRIG
20202202
N
N
24
R.S. BelgradeR.S. BelgradeZVE
302156-12
N
N
D
25
AGFAGFAGF
302112-12
N
N
D
26
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
302137-42
N
D
N
27
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
N
D
28
JablonecJablonecJAB
201123-11
N
D
29
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
N
D
30
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
N
D
31
GetafeGetafeGET
201136-31
D
N
32
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
301226-41
D
D
N
33
Inter D.Inter D.ESC
301226-41
N
D
D
34
KuPSKuPSKUP
301226-41
N
D
D
35
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
301227-51
D
D
N
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
D
D
Qualification pour les quarts de finale

En Ligue Conférence, FC Twente occupe la cinquième place, tandis que Pafos est 27e.

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