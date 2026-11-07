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Où regarder FC Twente - Ajax : chaîne TV, streaming en direct, heure du coup d’envoi et forme récente des deux équipes

Twente vs Ajax
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Ajax
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Toutes les informations pour suivre le match entre le FC Twente et l’Ajax, ainsi que les dernières nouvelles des deux équipes.

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Eredivisie - Journée 12
De Grolsch Veste

Diffusion de FC Twente - Ajax : chaîne TV et streaming en direct

Le match d’Eredivisie entre le FC Twente et l’Ajax est diffusé en direct sur ESPN via Ziggo, Canal+ et Watch ESPN. Voici les options disponibles pour regarder la rencontre en streaming.

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Actualités des équipes et effectifs

Twente vs Ajax Équipes probables

4-3-3
Twente crest
Twente
TWE
Formation
Ajax crest
Ajax
AJX
4-3-3
J. DrommelJ. DrommelR. NijstadR. NijstadA. AdelgaardA. AdelgaardB. van RooijB. van RooijR. PropperR. PropperY. TahaY. TahaT. van den BeltT. van den BeltR. ZerroukiR. ZerroukiD. RotsD. RotsW. WeghorstW. WeghorstS. OerjasaeterS. OerjasaeterM. ter StegenM. ter StegenO. WijndalO. WijndalA. BouwmanA. BouwmanY. BaasY. BaasL. RosaL. RosaJ. MokioJ. MokioY. BissoumaY. BissoumaO. GloukhO. GloukhT. ArokodareT. ArokodareD. KlaassenD. Klaassenteam-logoA. Ouazane
Ajax crest
Ajax
AJX
4-3-3
Twente

Onze de départ

Ajax

Entraineur

  • J. van den Brom
  • Michel

L’entraîneur du FC Twente, John van den Brom, ne peut pas compter sur Max Bruns, Lars Unnerstall, Stav Lemkin et Filip Thorvaldsen en raison de blessures. Aucune suspension n’a été signalée ; la composition définitive sera confirmée à l’approche du coup d’envoi.

L’entraîneur de l’Ajax, Michel, est privé de Julian Brandt, sorti la semaine dernière sur une blessure aux ischio-jambiers, ainsi que de Kasper Dolberg, Anton Gaaei, Oliver Edvardsen et Simon Adingra, absents depuis plus longtemps. D’autres informations sur la composition de l’Ajax sont attendues à l’approche du match.

Forme récente

TWE

TWE - Forme

UTR
D1-2
LRI
V1-4
AZ
V0-2
EXC
V0-9
PAF
V3-1
But marqué (encaissé)
19/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
AJX

AJX - Forme

GRO
V2-5
ATA
V2-0
SPA
V1-2
AZ
V1-0
MID
V1-6
But marqué (encaissé)
16/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Le FC Twente a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, pour une seule défaite. Sa victoire la plus récente remonte au 5 novembre, avec un succès 3-1 contre Pafos en Ligue Conférence. Avant cela, Twente avait écrasé l’Excelsior Rotterdam 9-0 en Eredivisie. Sur cinq matches, l’équipe a marqué seize buts et en a encaissé quatre.

L’Ajax a également remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues et n’a perdu aucune rencontre d’Eredivisie au cours de cette série. Son résultat le plus récent est une impressionnante victoire 6-1 contre le FC Midtjylland en Ligue Conférence, le 5 novembre. Auparavant, les Amstellodamois avaient battu l’AZ 1-0 et l’Atalanta 2-0. L’Ajax a marqué onze buts et en a encaissé quatre sur ces cinq matches.

Confrontations directes

Face à face

TwenteNulAjax
1
1
3
Eredivisie
Ajax badge
Ajax
AJX
1
Twente badge
Twente
TWE
2
FDM
Eredivisie
Twente badge
Twente
TWE
2
Ajax badge
Ajax
AJX
3
FDM
Eredivisie
Ajax badge
Ajax
AJX
2
Twente badge
Twente
TWE
0
FDM
Eredivisie
Twente badge
Twente
TWE
2
Ajax badge
Ajax
AJX
2
FDM
Eredivisie
Ajax badge
Ajax
AJX
2
Twente badge
Twente
TWE
1
FDM
7Buts marqués10
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué4/5

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu le 4 avril 2026, lorsque l’Ajax a battu le FC Twente 2-1 à Amsterdam en Eredivisie. Avant cela, Twente avait battu l’Ajax 2-3 à domicile en octobre 2025. Lors de leurs cinq dernières confrontations en Eredivisie, l’Ajax s’est imposé trois fois, tandis que Twente a remporté une victoire et qu’un match s’est terminé par un nul.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FeyenoordFeyenoordFEY
117403312+2125
N
N
V
V
V
2
AjaxAjaxAJX
117313013+1724
V
V
V
N
N
3
PSVPSVPSV
117223513+2223
V
N
D
V
D
4
TwenteTwenteTWE
117222810+1823
V
V
D
N
V
5
AlkmaarAlkmaarAZ
116232013+720
D
D
N
D
V
6
Fortuna SittardFortuna SittardSIT
115421818019
N
V
N
N
V
7
HeerenveenHeerenveenHEE
115331913+618
V
V
V
D
V
8
FC GroningueFC GroningueGRO
114342624+215
D
N
D
V
V
9
CambuurCambuurCAM
114342322+115
V
V
N
V
N
10
Go Ahead EaglesGo Ahead EaglesGAE
113532327-414
D
V
D
N
N
11
Sparta RotterdamSparta RotterdamSPA
113352026-612
V
D
V
N
D
12
UtrechtUtrechtUTR
113351931-1212
D
N
V
V
D
13
ZwolleZwolleZWO
123361324-1112
N
V
N
V
D
14
NEC NimégueNEC NimégueNEC
112541719-211
D
N
N
N
N
15
ExcelsiorExcelsiorEXC
113261628-1211
D
D
D
D
N
16
TelstarTelstarTEL
112361623-79
V
D
D
N
D
17
ADO La HayeADO La HayeHAA
111371324-116
D
D
V
N
N
18
WillemWillemWII
120391140-293
N
D
D
D
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Qualifications pur la Coupe de l'UEFA
Europa Conference League Playoff
Barrage Relégation
Relégation

En Eredivisie, le FC Twente occupe actuellement la quatrième place, tandis que l’Ajax est deuxième.

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