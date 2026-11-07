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Eredivisie - Journée 12 8 nov. 2026 - 08:30 De Grolsch Veste

Diffusion de FC Twente - Ajax : chaîne TV et streaming en direct

Le match d’Eredivisie entre le FC Twente et l’Ajax est diffusé en direct sur ESPN via Ziggo, Canal+ et Watch ESPN. Voici les options disponibles pour regarder la rencontre en streaming.

Actualités des équipes et effectifs

L’entraîneur du FC Twente, John van den Brom, ne peut pas compter sur Max Bruns, Lars Unnerstall, Stav Lemkin et Filip Thorvaldsen en raison de blessures. Aucune suspension n’a été signalée ; la composition définitive sera confirmée à l’approche du coup d’envoi.

L’entraîneur de l’Ajax, Michel, est privé de Julian Brandt, sorti la semaine dernière sur une blessure aux ischio-jambiers, ainsi que de Kasper Dolberg, Anton Gaaei, Oliver Edvardsen et Simon Adingra, absents depuis plus longtemps. D’autres informations sur la composition de l’Ajax sont attendues à l’approche du match.

Forme récente

Le FC Twente a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, pour une seule défaite. Sa victoire la plus récente remonte au 5 novembre, avec un succès 3-1 contre Pafos en Ligue Conférence. Avant cela, Twente avait écrasé l’Excelsior Rotterdam 9-0 en Eredivisie. Sur cinq matches, l’équipe a marqué seize buts et en a encaissé quatre.

L’Ajax a également remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues et n’a perdu aucune rencontre d’Eredivisie au cours de cette série. Son résultat le plus récent est une impressionnante victoire 6-1 contre le FC Midtjylland en Ligue Conférence, le 5 novembre. Auparavant, les Amstellodamois avaient battu l’AZ 1-0 et l’Atalanta 2-0. L’Ajax a marqué onze buts et en a encaissé quatre sur ces cinq matches.

Confrontations directes

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu le 4 avril 2026, lorsque l’Ajax a battu le FC Twente 2-1 à Amsterdam en Eredivisie. Avant cela, Twente avait battu l’Ajax 2-3 à domicile en octobre 2025. Lors de leurs cinq dernières confrontations en Eredivisie, l’Ajax s’est imposé trois fois, tandis que Twente a remporté une victoire et qu’un match s’est terminé par un nul.

Classement

En Eredivisie, le FC Twente occupe actuellement la quatrième place, tandis que l’Ajax est deuxième.