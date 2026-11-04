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Ligue Conférence - Journée 3 5 nov. 2026 - 12:45 MCH Arena

Diffusion de FC Midtjylland - Ajax : chaîne TV et streaming en direct

Le match entre le FC Midtjylland et l’Ajax est à suivre en direct sur Ziggo Sport et Ziggo Go. Voici les options de streaming disponibles.

Actualités des équipes & effectifs

Le FC Midtjylland est privé de Martin Erlic, Magnus Jensen, Mikel Gogorza, Junior Brumado et David Martinez en raison de blessures. Le onze de départ attendu de l’entraîneur Mike Tullberg comprend notamment Rasmus Kristensen, Hyun-Seok Hong et Mileta Rajovic.

L’Ajax doit se passer de Simon Adingra, Kasper Dolberg, Oliver Edvardsen, Anton Gaaei et Caio Henrique. Julian Brandt est sorti blessé le week-end dernier en raison d’une blessure aux ischio-jambiers et ne figure pas dans la composition attendue de l’entraîneur Michel. Le onze probable de l’Ajax comprend notamment Marc-André ter Stegen, Sofyan Amrabat, Oscar Gloukh et Tolu Arokodare.

Forme récente

Le FC Midtjylland a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, sa seule défaite étant survenue face à Saint-Trond (0-1) en Ligue Conférence. Sa dernière rencontre, une victoire à l’extérieur contre le FC Nordsjaelland (2-3), confirme sa bonne forme en Superligaen. Sur ces cinq matches, les Danois ont marqué dix buts et en ont encaissé sept.

L’Ajax a remporté quatre de ses cinq derniers matches. Seule exception : une défaite sur le terrain du HNK Hajduk Split (2-1) en Ligue Conférence. Son succès le plus récent est une victoire 1-0 contre l’AZ. Auparavant, l’Ajax avait également battu l’Atalanta 2-0 en Ligue Conférence. Sur cinq matches, les Amstellodamois ont marqué onze fois et encaissé quatre buts.

Confrontations directes

Les deux clubs se sont affrontés pour la dernière fois le 25 novembre 2020 en Ligue des champions, lorsque l’Ajax a battu le FC Midtjylland 3-1 à Amsterdam. Plus tôt dans le mois, le 3 novembre 2020, l’Ajax avait également remporté le match à l’extérieur à Herning (1-2). L’Ajax a gagné les deux confrontations directes répertoriées.

Classement

Au classement de la Ligue Conférence, le FC Midtjylland occupe actuellement la 25e place, tandis que l’Ajax est 13e.