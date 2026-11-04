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Où regarder FC Midtjylland - Ajax : chaîne TV, streaming en direct, heure du coup d’envoi et forme récente des deux équipes

FC Midtjylland vs Ajax
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Un aperçu des chaînes sur lesquelles suivre le match entre le FC Midtjylland et l’Ajax, ainsi que les dernières nouvelles des deux équipes.

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Ligue Conférence - Journée 3
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Diffusion de FC Midtjylland - Ajax : chaîne TV et streaming en direct

Le match entre le FC Midtjylland et l’Ajax est à suivre en direct sur Ziggo Sport et Ziggo Go. Voici les options de streaming disponibles.

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Actualités des équipes & effectifs

FC Midtjylland vs Ajax Équipes probables

3-5-2
FC Midtjylland crest
FC Midtjylland
MID
Formation
Ajax crest
Ajax
AJX
4-3-3
N. BakkerN. BakkerA. MaxsoeA. MaxsoeM. BechM. BechO. DiaoO. DiaoR. KristensenR. KristensenP. BravoP. BravoH. HongH. HongK. WaetjenK. WaetjenV. BakV. BakJ. EmefileJ. EmefileM. RajovicM. RajovicM. ter StegenM. ter StegenL. RosaL. RosaA. BouwmanA. BouwmanO. WijndalO. WijndalY. BaasY. BaasD. KlaassenD. KlaassenJ. MokioJ. MokioS. AmrabatS. AmrabatO. GloukhO. GloukhT. ArokodareT. Arokodareteam-logoA. Ouazane
Ajax crest
Ajax
AJX
3-5-2
FC Midtjylland

Onze de départ

Ajax

Entraineur

  • M. Tullberg
  • Michel

Le FC Midtjylland est privé de Martin Erlic, Magnus Jensen, Mikel Gogorza, Junior Brumado et David Martinez en raison de blessures. Le onze de départ attendu de l’entraîneur Mike Tullberg comprend notamment Rasmus Kristensen, Hyun-Seok Hong et Mileta Rajovic.

L’Ajax doit se passer de Simon Adingra, Kasper Dolberg, Oliver Edvardsen, Anton Gaaei et Caio Henrique. Julian Brandt est sorti blessé le week-end dernier en raison d’une blessure aux ischio-jambiers et ne figure pas dans la composition attendue de l’entraîneur Michel. Le onze probable de l’Ajax comprend notamment Marc-André ter Stegen, Sofyan Amrabat, Oscar Gloukh et Tolu Arokodare.

Forme récente

MID

MID - Forme

VFF
V1-2
STT
D0-1
LYN
V3-2
OB
V2-1
FCN
V2-3
But marqué (encaissé)
10/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
AJX

AJX - Forme

HAS
D2-1
GRO
V2-5
ATA
V2-0
SPA
V1-2
AZ
V1-0
But marqué (encaissé)
11/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Le FC Midtjylland a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, sa seule défaite étant survenue face à Saint-Trond (0-1) en Ligue Conférence. Sa dernière rencontre, une victoire à l’extérieur contre le FC Nordsjaelland (2-3), confirme sa bonne forme en Superligaen. Sur ces cinq matches, les Danois ont marqué dix buts et en ont encaissé sept.

L’Ajax a remporté quatre de ses cinq derniers matches. Seule exception : une défaite sur le terrain du HNK Hajduk Split (2-1) en Ligue Conférence. Son succès le plus récent est une victoire 1-0 contre l’AZ. Auparavant, l’Ajax avait également battu l’Atalanta 2-0 en Ligue Conférence. Sur cinq matches, les Amstellodamois ont marqué onze fois et encaissé quatre buts.

Confrontations directes

Face à face

FC MidtjyllandNulAjax
0
0
2
Ligue des Champions
Ajax badge
Ajax
AJX
3
FC Midtjylland badge
FC Midtjylland
MID
1
FDM
Ligue des Champions
FC Midtjylland badge
FC Midtjylland
MID
1
Ajax badge
Ajax
AJX
2
FDM
2Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts2/2
Les deux équipes ont marqué2/2

Les deux clubs se sont affrontés pour la dernière fois le 25 novembre 2020 en Ligue des champions, lorsque l’Ajax a battu le FC Midtjylland 3-1 à Amsterdam. Plus tôt dans le mois, le 3 novembre 2020, l’Ajax avait également remporté le match à l’extérieur à Herning (1-2). L’Ajax a gagné les deux confrontations directes répertoriées.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
V
V
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
V
V
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
V
V
3
BrannBrannBRA
220062+46
V
V
5
TwenteTwenteTWE
220051+46
V
V
6
MonacoMonacoASM
220051+46
V
V
7
Saint-TrondSaint-TrondSTT
220030+36
V
V
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
V
V
9
BrightonBrightonBHA
211040+44
N
V
10
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
211052+34
N
V
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
V
N
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
N
V
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
V
D
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
V
D
15
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
21013303
D
V
16
BragaBragaBRA
210123-13
V
D
17
La GantoiseLa GantoiseGNT
210112-13
D
V
18
FribourgFribourgSCF
210135-23
D
V
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
N
N
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
N
N
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
N
N
22
R.S. BelgradeR.S. BelgradeZVE
201145-11
N
D
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
N
D
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
N
D
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
D
N
26
AGFAGFAGF
201112-11
N
D
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
N
D
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
D
N
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
N
D
30
GetafeGetafeGET
201136-31
D
N
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
D
N
32
FC ThouneFC ThouneTHU
200202-20
D
D
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
D
D
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
D
D
35
Inter D.Inter D.ESC
200215-40
D
D
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
D
D
Qualification pour les quarts de finale

Au classement de la Ligue Conférence, le FC Midtjylland occupe actuellement la 25e place, tandis que l’Ajax est 13e.

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