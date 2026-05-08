Voetbalzone vous offre un récapitulatif complet du match, incluant toutes les informations concernant sa diffusion à la télévision et en direct en ligne.

Diffusion du match FC Groningen - NEC : chaîne TV et streaming live

Ci-dessous, découvrez les informations concernant la chaîne TV et les options de streaming pour la rencontre FC Groningen – NEC. Le match sera diffusé sur ESPN via Ziggo. Les abonnés peuvent également suivre la rencontre en direct sur la plateforme ESPN.

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Actualités des équipes et compositions

Côté FC Groningen, Oskar Zawada et le capitaine Stije Resink sont forfait en raison de blessures. Aucun joueur local n’est suspendu. Aucune composition probable n’a encore été officialisée ; d’autres mises à jour seront communiquées à mesure que la rencontre approche.

Le NEC se déplacera sans Basar Onal et Freek Entius, tous deux à l’infirmerie, et aucun joueur n’est suspendu. Aucune composition probable n’a encore été communiquée pour les visiteurs. Tout nouveau développement sera intégré au fur et à mesure.

Formes récentes

Au cours de ses cinq dernières sorties, le FC Groningen totalise deux victoires, un nul et deux défaites. Le dernier match en date s’est soldé par une défaite 2-3 à domicile contre l’Excelsior le 2 mai, précédée d’une défaite 3-1 sur la pelouse du Feyenoord. Les performances les plus réjouissantes ont été la victoire 0-2 sur la pelouse de Telstar et le succès 3-0 à domicile face à l’AZ. Au total, Groningen a inscrit six buts et en a concédé sept.

De son côté, NEC a enregistré une victoire, trois nuls et une défaite lors de ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Son dernier match, le 2 mai en Eredivisie, s’est conclu par un nul 1-1 face à Telstar, tout comme les rencontres précédentes contre FC Twente et Feyenoord (1-1 également). Sa seule victoire a été un succès 0-2 sur la pelouse d’Excelsior. La lourde défaite 5-1 en Coupe contre l’AZ, bien que sans incidence sur l’Eredivisie, rappelle que le club n’est pas invincible.

Confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux clubs a eu lieu le 9 novembre 2025 : le NEC s’est imposé 2-0 à domicile face au FC Groningen en Eredivisie. Auparavant, en février 2025, Groningen avait remporté le match à domicile sur le score de 2-1. Sur les cinq dernières confrontations, NEC prend l’avantage avec trois succès, contre une victoire de Groningen et un match amical remporté 1-2 par NEC.

Classement

Au classement actuel de l’Eredivisie, le FC Groningen occupe la dixième place, tandis que le NEC est troisième.