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Où regarder FC Groningen - NEC : chaîne TV, streaming live, horaire du coup d’envoi et forme actuelle des deux équipes

Voici un récapitulatif des endroits où vous pouvez assister à la rencontre entre le FC Groningen et le NEC, accompagné des dernières nouvelles des deux équipes.

Voetbalzone vous offre un récapitulatif complet du match, incluant toutes les informations concernant sa diffusion à la télévision et en direct en ligne.

Diffusion du match FC Groningen - NEC : chaîne TV et streaming live

Ci-dessous, découvrez les informations concernant la chaîne TV et les options de streaming pour la rencontre FC Groningen – NEC. Le match sera diffusé sur ESPN via Ziggo. Les abonnés peuvent également suivre la rencontre en direct sur la plateforme ESPN.

ESPN via Ziggo

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Découvrez comment faire ici.

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Actualités des équipes et compositions

FC Groningue vs NEC Nijmegen Équipes probables

FC Groningue crest
FC Groningue
GRO
Formation
NEC Nijmegen crest
NEC Nijmegen
NEC
NEC Nijmegen crest
NEC Nijmegen
NEC

Entraineur

  • D. Lukkien

Blessures et suspensions

Côté FC Groningen, Oskar Zawada et le capitaine Stije Resink sont forfait en raison de blessures. Aucun joueur local n’est suspendu. Aucune composition probable n’a encore été officialisée ; d’autres mises à jour seront communiquées à mesure que la rencontre approche.

Le NEC se déplacera sans Basar Onal et Freek Entius, tous deux à l’infirmerie, et aucun joueur n’est suspendu. Aucune composition probable n’a encore été communiquée pour les visiteurs. Tout nouveau développement sera intégré au fur et à mesure.

Blessures et joueurs suspendus

Blessures et suspensions

Blessures et suspensions

Formes récentes

GRO
-Forme

Buts marqués (encaissés)
8/6
Match à plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

NEC
-Forme

Buts marqués (encaissés)
6/8
Match à plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Au cours de ses cinq dernières sorties, le FC Groningen totalise deux victoires, un nul et deux défaites. Le dernier match en date s’est soldé par une défaite 2-3 à domicile contre l’Excelsior le 2 mai, précédée d’une défaite 3-1 sur la pelouse du Feyenoord. Les performances les plus réjouissantes ont été la victoire 0-2 sur la pelouse de Telstar et le succès 3-0 à domicile face à l’AZ. Au total, Groningen a inscrit six buts et en a concédé sept.

De son côté, NEC a enregistré une victoire, trois nuls et une défaite lors de ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Son dernier match, le 2 mai en Eredivisie, s’est conclu par un nul 1-1 face à Telstar, tout comme les rencontres précédentes contre FC Twente et Feyenoord (1-1 également). Sa seule victoire a été un succès 0-2 sur la pelouse d’Excelsior. La lourde défaite 5-1 en Coupe contre l’AZ, bien que sans incidence sur l’Eredivisie, rappelle que le club n’est pas invincible.

Confrontations directes

GRO

Derniers matches

NEC

1

0

Nul

4

Victoires

3

Buts marqués

12
Match à plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

La dernière confrontation entre les deux clubs a eu lieu le 9 novembre 2025 : le NEC s’est imposé 2-0 à domicile face au FC Groningen en Eredivisie. Auparavant, en février 2025, Groningen avait remporté le match à domicile sur le score de 2-1. Sur les cinq dernières confrontations, NEC prend l’avantage avec trois succès, contre une victoire de Groningen et un match amical remporté 1-2 par NEC.

Classement

Au classement actuel de l’Eredivisie, le FC Groningen occupe la dixième place, tandis que le NEC est troisième.

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