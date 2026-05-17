Premier League - Premier League Hill Dickinson Stadium

Voetbalzone vous offre un récapitulatif complet du match, incluant toutes les informations sur les diffusions TV et les streams en ligne.

Diffusion Everton - Sunderland : chaîne TV et streaming live

Ci-dessous, découvrez la chaîne TV et les options de streaming pour suivre Everton - Sunderland. Le match est diffusé sur Viaplay, détenteur des droits de cette rencontre de Premier League. Cliquez sur le lien ci-dessous pour regarder la rencontre en direct.

Si vous voyagez et souhaitez tout de même accéder à votre service de streaming habituel, utilisez un VPN pour vous connecter à un serveur dans votre pays d’origine et contourner les restrictions géographiques. Vous pourrez ainsi suivre la rencontre comme si vous étiez chez vous.

Comment y accéder partout avec NordVPN

Si vous êtes à l’étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs via votre service de streaming habituel. Avec un VPN comme NordVPN, vous pouvez établir une connexion en ligne sécurisée pendant le streaming.

Actualités des équipes et compositions

Côté Everton, I. Gueye, J. Grealish et J. Branthwaite sont forfait en raison de blessures. L’équipe locale n’a pas de suspendu. La composition probable alignée par Moyes est la suivante : J. Pickford ; M. Keane, V. Mykolenko, J. O’Brien, J. Tarkowski ; K. Dewsbury-Hall, M. Roehl, J. Garner, T. Iroegbunam ; I. Ndiaye ; Beto.

Sunderland devra se passer de Bertrand Traoré et R. Mundle, blessés, ainsi que de D. Ballard, suspendu. Le onze probable des Black Cats est le suivant : R. Roefs ; O. Alderete, Reinildo, L. Geertruida, N. Mukiele ; N. Sadiki, G. Xhaka, C. Talbi, T. Hume ; E. Le Fee ; B. Brobbey. Tout changement de dernière minute sera signalé ici.

Forme récente

Everton n'a pas gagné lors de ses cinq dernières sorties en Premier League, pour un bilan de trois nuls et deux défaites. Les Toffees ont récemment partagé les points avec Crystal Palace (2-2) le 10 mai, avant d'avoir tenu Manchester City en échec (3-3) le 4 mai. Les deux revers sont survenus contre West Ham (1-2) et Liverpool (2-1). Au total, les Toffees ont inscrit dix buts et en ont concédé onze.

Sunderland, de son côté, a obtenu une victoire, trois nuls et une défaite lors de ses cinq dernières sorties en Premier League. Le dernier match s’est soldé par un 0-0 sur la pelouse de Manchester United le 9 mai. La seule victoire de la série est un succès 1-0 à domicile contre Tottenham Hotspur le 12 avril. La défaite la plus lourde est un 5-0 à domicile contre Nottingham Forest le 24 avril. Sunderland a marqué cinq buts et en a encaissé sept au cours de ces cinq rencontres.

Confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte au 10 janvier 2026, au troisième tour de la FA Cup : Everton et Sunderland se sont séparés sur le score de 1-1 au Hill Dickinson Stadium. Auparavant, le 3 novembre 2025 en Premier League, les deux formations avaient déjà partagé les points (1-1) à Wearside. Sur les cinq confrontations enregistrées, Everton s’est imposé à deux reprises, tandis que Sunderland ne compte aucune victoire et que trois rencontres se sont conclues par un partage. Les deux autres rencontres, datant de 2017, avaient également tourné à l’avantage des Toffees.

Classement

Au classement de la Premier League, Everton occupe la dixième place, tandis que Sunderland est douzième. Les deux formations se situent donc dans le ventre mou du classement et abordent cette rencontre sans enjeu direct pour les places européennes ou le maintien.