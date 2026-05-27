Ligue Conférence - Ligue Europa Conférence, Phases Finales Red Bull Arena Leipzig

Voetbalzone vous offre un récapitulatif complet de la rencontre, incluant les détails des diffusions TV et des streams en ligne.

Diffusion Crystal Palace - Rayo Vallecano : chaîne TV et streaming live

La finale de la Ligue Europa Conférence entre Crystal Palace et Rayo Vallecano sera diffusée aux Pays-Bas sur Ziggo. Retrouvez ci-dessous les options de visionnage et de streaming disponibles.

Comment regarder vos matchs partout avec NordVPN

Si vous êtes à l’étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs via votre service de streaming habituel. Avec une solution comme NordVPN, vous établissez une connexion sécurisée pendant le streaming.

Actualités des équipes et compositions

À Crystal Palace, l’entraîneur Oliver Glasner devrait aligner Dean Henderson dans les cages, une défense composée de Maxence Lacroix, Jaydee Canvot et Nathaniel Clyne, avec Ismaila Sarr et Tyrick Mitchell sur les ailes. Le milieu de terrain serait confié à Daniel Munoz, Adam Wharton et Daichi Kamada. En attaque, Glasner fait confiance à Yeremy Pino et Jean-Philippe Mateta, tandis que Chris Richards et Edward Nketiah sont à l’infirmerie.

Le Rayo Vallecano devrait aligner Dani Cárdenas dans les cages. La défense alignera Pathé Ciss, Florian Lejeune, Pep Chavarría et Iván Balliu. Au milieu, Jorge de Frutos, Óscar Valentín, Álvaro García, Isi Palazón, Unai López et Alexandre Zurawski devraient animer le jeu, tandis que l’unique absent côté madrilène est Luiz Felipe, blessé.

Forme récente

Crystal Palace aborde la finale après une fin de saison en dents de scie en Premier League. En cinq matchs, le club londonien a obtenu une victoire, deux nuls et deux défaites. Son unique succès, un 2-1 contre le Shakhtar Donetsk en Ligue Europa Conférence, lui a toutefois permis de se qualifier pour la finale. En Premier League, le bilan est plus sombre : une défaite 3-0 face à Manchester City et un revers 2-1 à domicile contre Arsenal, le champion en titre, attestent d’une forme en berne.

De son côté, Rayo Vallecano affiche un bien meilleur visage. Les Madrilènes ont remporté trois de leurs cinq dernières sorties, notamment 2-0 contre Villarreal et 2-1 sur la pelouse du Deportivo Alavés lors de leur ultime sortie. En Ligue Europa Conférence, Rayo a battu Strasbourg 1-0 et n’a concédé que quatre buts en cinq matchs, preuve de la solidité défensive de l’équipe de Pérez.

Confrontations directes

Aucune rencontre précédente entre Crystal Palace et Rayo Vallecano n’est recensée dans nos bases de données. Mercredi, les deux clubs s’affronteront ainsi pour la première fois officiellement au plus haut niveau.

Classement

Au classement de la Ligue Europa Conférence, Rayo Vallecano a terminé 5^e, tandis que Crystal Palace pointait à la 10^e place. Toutefois, ce bilan comptable compte peu pour la finale : les deux équipes s’affronteront sur terrain neutre pour décrocher le seul titre encore en jeu.