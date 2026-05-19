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Où regarder Chelsea - Tottenham Hotspur : chaîne TV, streaming live, horaire du coup d’envoi et forme actuelle des deux équipes

Chelsea vs Tottenham
Chelsea
Tottenham
Premier League

Où regarder le match Chelsea-Tottenham Hotspur et quel est le dernier point sur l’actualité des deux équipes.

Voetbalzone vous offre un guide complet du match, avec toutes les informations sur les diffusions TV et les streams en ligne.

Diffusion Chelsea - Tottenham Hotspur : chaîne TV et streaming live

Ce match de Premier League peut être suivi en direct via la chaîne de télévision et le streaming en direct indiqués ci-dessous. Vous voyagez et souhaitez tout de même regarder la rencontre ? Utilisez un VPN pour accéder, même à l’étranger, aux services de streaming habituellement soumis à des restrictions géographiques.

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Actualités des équipes et compositions

Chelsea vs Tottenham Équipes probables

4-2-3-1
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Formation
Tottenham crest
Tottenham
TOT
4-2-3-1
1R. Sanchez21J. Hato27M. Gusto23T. Chalobah3M. Cucurella8E. Fernandez25M. Caicedo17A. Santos10C. Palmer7P. Neto20J. Pedro31A. Kinsky23P. Porro37M. van de Ven4K. Danso13D. Udogie39R. Kolo Muani11M. Tel6J. Palhinha30R. Bentancur22C. Gallagher9Richarlison
Tottenham crest
Tottenham
TOT
4-2-3-1
Chelsea

Onze de départ

Tottenham

Entraineur

  • C. McFarlane
  • R. De Zerbi

Blessures et suspensions

Côté Chelsea, Gittens et Estevao sont forfait en raison de blessures. Voici la composition probable des Blues : Joergensen ; Hato, Colwill, Fofana, Gusto ; Cucurella, Fernandez, Caicedo ; Santos, Palmer et Pedro.

Tottenham se présente avec un groupe fortement diminué : Simons, Solanke, Vicario, Odobert, Kulusevski, Romero et Kudus sont tous à l’infirmerie. Voici la composition probable des Spurs : Kinsky ; Porro, Van de Ven, Danso, Udogie ; Kolo Muani, Tel, Palhinha, Bentancur, Gallagher et Richarlison. Tout changement de dernière minute sera signalé au plus près du coup d’envoi.

Blessures et joueurs suspendus

Blessures et suspensions

Blessures et suspensions

Forme récente

CHE
-Forme

Buts marqués (encaissés)
3/8
Match à plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

TOT
-Forme

Buts marqués (encaissés)
6/5
Match à plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Chelsea aborde ce match en petite forme. Les Blues n’ont remporté qu’un seul de leurs cinq derniers matchs, pour deux nuls et deux défaites. Leur dernière sortie, une finale de FA Cup perdue 1-0 contre Manchester City, illustre cette tendance. Auparavant, les Blues avaient partagé les points avec Liverpool (1-1) en Premier League, avant de s’incliner 3-1 à domicile face à Nottingham Forest, exposant ainsi leurs limites actuelles. Leur unique satisfaction reste un succès 1-0 contre Leeds United en Coupe d’Angleterre.

Tottenham, de son côté, affiche des performances en dents de scie : deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq dernières sorties en championnat. Les Spurs se sont imposés 2-1 à Aston Villa et 1-0 à Wolverhampton, mais ils s’étaient auparavant inclinés 1-0 face à Sunderland. Le dernier match s’est conclu par un nul 1-1 à Leeds United.

Confrontations directes

CHE

Derniers matches

TOT

5

Victoires

0

Nul

0

12

Buts marqués

4
Match à plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Les Blues ont dominé les dernières confrontations directes : en cinq matchs de Premier League, ils ont remporté quatre victoires contre une seule pour les Spurs. Le dernier match, en novembre 2025, s’est soldé par une victoire 1-0 de Chelsea sur la pelouse de Tottenham. Auparavant, en décembre 2024, les Blues l’avaient emporté 4-3 à White Hart Lane dans un duel riche en buts, confirmant leur force offensive dans cette série.

Classement

Au classement de la Premier League, Chelsea occupe la dixième place, tandis que Tottenham Hotspur pointe à la dix-septième position. Pour les Blues, l’Europe reste accessible, mais une victoire dans ce match est impérative pour maintenir cette ambition.

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