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Diffusion Chelsea - Manchester City : chaîne TV et streaming live

La finale de la FA Cup entre Chelsea et Manchester City est diffusée en direct sur Viaplay. Vous trouverez ci-dessous les coordonnées de la chaîne TV et l’option de streaming pour ne rien manquer de la rencontre.

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Actualités des équipes et compositions

À l’heure actuelle, Chelsea n’a communiqué aucune information confirmée concernant les blessures ou les suspensions, et la composition probable n’a pas encore été dévoilée. De plus amples détails seront ajoutés dès qu’ils seront disponibles, à l’approche du coup d’envoi.

Même situation pour Manchester City : aucun communiqué officiel sur les blessés ou suspendus, ni sur la composition probable. Plus de détails seront fournis à mesure que le coup d’envoi approche.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme récente

Chelsea aborde la finale avec des performances en dents de scie. Les Londoniens ont enregistré une victoire, deux nuls et deux défaites lors de leurs cinq derniers matchs. Leur dernier match s’est soldé par un nul 1-1 contre Liverpool en Premier League, précédé d’une défaite 1-3 face à Nottingham Forest et d’une autre 3-0 contre Brighton. Leur unique succès est survenu en demi-finale de la FA Cup, 1-0 contre Leeds United. Les Blues n’ont marqué que cinq buts et en ont concédé six au cours de cette série.

De son côté, Manchester City affiche un bien meilleur visage. L’équipe de Guardiola a remporté quatre de ses cinq dernières sorties et concédé un seul match nul. Les Citizens ont récemment dominé Crystal Palace 3-0, après avoir déjà battu Brentford sur le même score. Le seul faux pas a été un match nul 3-3 contre Everton. City a inscrit douze buts et en a concédé quatre, dont une victoire 2-1 en demi-finale de la FA Cup contre Southampton.

Confrontations directes

Les récentes confrontations directes ne laissent guère d’espoir à Chelsea. Sur les cinq derniers matchs, City en a remporté trois et deux se sont terminés par un nul. Le 2 avril en Premier League à Stamford Bridge, les Citizens l’ont emporté 3-0. Plus tôt cette saison, les deux équipes avaient partagé les points (1-1) à l’Etihad Stadium. Les Blues n’ont marqué que cinq buts lors de ces cinq affrontements, contre onze pour les Citizens.