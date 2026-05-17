Premier League - Premier League Gtech Community Stadium

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Diffusion Brentford - Crystal Palace : chaîne TV et streams en direct

Vous trouverez ci-dessous les chaînes de télévision et les options de streaming en direct disponibles pour regarder Brentford contre Crystal Palace. Viaplay diffuse le match en direct et constitue une solution fiable pour suivre cette affiche de Premier League.

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Actualités des équipes et compositions

Côté Brentford, Rico Henry, Aaron Milambo et Fabio Carvalho sont forfait pour blessure, tandis que le groupe est épargné par les suspensions. Voici la composition probable des Bees : Kelleher ; Kayode, Collins, Ajer, Lewis-Potter ; Hickey, Yarmoliuk, Damsgaard, Jensen ; Thiago, Schade. Plus d’informations seront communiquées à l’approche du coup d’envoi.

Crystal Palace se rend à l’ouest de Londres avec de nombreux absents : Borna Sosa, Edon Guessand, Chadi Kporha, Cheick Doucouré et Eddie Nketiah sont tous à l’infirmerie. Aucun joueur n’est suspendu. Le onze de départ probable des Eagles est le suivant : Henderson ; Claret, Lacroix, Richards, Lerma ; Munoz, Johnson, Pino, Hughes, Mitchell ; Mateta.

Forme récente

Au cours de ses cinq dernières sorties en Premier League, Brentford a signé deux victoires, concédé un nul et subi deux défaites. Leur dernière sortie s’est soldée par une défaite 3-0 à domicile contre Manchester City, mais ils avaient auparavant dominé West Ham 3-0 sur leurs propres terres. Les Bees se sont aussi inclinés 2-1 face à Manchester United et ont partagé les points avec Fulham et Everton, ce dernier match se terminant sur un spectaculaire 2-2.

Crystal Palace affiche un bilan équilibré : deux victoires, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Les Eagles ont récemment chuté 3-0 sur la pelouse de Manchester City en Premier League, avant de partager les points avec Everton (2-2). En Ligue Europa Conférence, les Eagles ont battu le Shakhtar Donetsk deux fois, dont une victoire 1-3 à l’extérieur. Leur plus mauvais résultat reste la lourde défaite 3-0 à domicile contre Bournemouth.

Confrontations directes

Les deux formations se sont affrontées pour la dernière fois le 1er novembre 2025 : Palace s’était alors imposé 2-0 à Selhurst Park. En janvier 2025, Brentford avait toutefois ravi les trois points sur la même pelouse (1-2). Sur les cinq dernières confrontations en Premier League, la balance est équilibrée : deux victoires pour chaque équipe et un match nul. Le seul match nul de cette série s’est conclu sur le score de 1-1 en août 2023 au Gtech Community Stadium.

Classement

Au classement de la Premier League, Brentford occupe actuellement la huitième place, tandis que Crystal Palace est quinzième. Une victoire à domicile permettrait aux Bees de consolider leur place dans la première moitié du tableau, tandis que Palace aurait bien besoin d’un ou trois points pour prendre ses distances avec la zone de relégation.