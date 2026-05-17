Eredivisie - Eredivisie AFAS Stadion

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Diffusion AZ - NAC : chaîne TV et streaming live

Retrouvez ci-dessous les chaînes TV et les options de streaming pour suivre AZ - NAC. Le match est diffusé sur ESPN via Ziggo. Utilisez le lien ci-dessous pour vous connecter et regarder la rencontre en direct.

[Regarder en direct sur ESPN via Ziggo](https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=8275&awinaffid=918243&clickref=FCVZ&platform=dl&ued=https%3A%2F%2Fwww.ziggo.nl%2Fentertainment%2Fsport%2Fvoetbal)

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Actualités des équipes et compositions

Côté AZ, J. Hornkamp est forfait en raison d’une blessure, tandis que l’équipe locale n’a aucun joueur suspendu. Le onze prévu est le suivant : R. Owusu-Oduro ; M. de Wit, E. Dijkstra, W. Goes, A. Penetra ; S. Mijnans, P. Koopmeiners, I. Jensen ; R. Daal, J. Clasie ; T. Parrott.

Le NAC se déplacera à Alkmaar sans L. Greiml, blessé, ni M. Nassoh, suspendu. Le onze probable des visiteurs : D. Bielica – E. Mahmutovic, R. Hillen, D. Odoi, B. Kemper – K. Sowah, L. Holtby, M. Balard – C. Valerius, A. Ayew, M. Soumano. Toute modification de dernière minute sera signalée avant le coup d’envoi.

Forme récente

Au cours de ses cinq dernières sorties, l’AZ a signé une victoire, quatre nuls et zéro défaite. Le 10 mai, les Néerlandais ont conclu leur rencontre sur un 1-1 face au Feyenoord. Auparavant, ils avaient déjà partagé les points avec le FC Twente (2-2) puis les Go Ahead Eagles (0-0), confirmant une tendance au partage. La victoire 5-1 en Coupe contre le NEC le 19 avril a démontré la puissance offensive de l’équipe, tandis que le match nul 2-2 contre le Shakhtar Donetsk en Ligue Europa Conférence souligne la densité du calendrier. Sur ces cinq rencontres, l’AZ a inscrit dix buts et en a concédé six.

Le NAC, de son côté, a signé une victoire, deux nuls et deux défaites au cours de la même période. Le 11 mai, les Bredanais ont conclu cette série par une victoire 2-0 face au SC Heerenveen, après deux défaites consécutives : 0-2 contre le FC Utrecht et 0-2 face à l’Ajax. Un nul 1-1 contre Fortuna Sittard et un 0-0 contre le Sparta illustrent des performances irrégulières. Les Bredanais ont marqué trois buts et en ont concédé cinq au cours de cette période.

Confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux clubs a eu lieu le 31 août 2025, lorsque le NAC a reçu l’AZ à domicile en Eredivisie. Les Alkmaarders se sont imposés sur le score de 1-0. Auparavant, le match du 24 avril 2025 à l’AFAS Stadion s’était soldé par un nul 1-1, et, le 15 décembre 2024, l’AZ s’était imposé 1-2 sur la pelouse du NAC. Sur les cinq dernières confrontations toutes compétitions confondues, l’AZ compte donc trois victoires, une défaite et un match nul.

Classement

Au classement actuel de l’Eredivisie, AZ occupe la 6e place tandis que NAC pointe à la 17e position.