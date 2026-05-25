Où regarder aujourd’hui les matchs de la Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du monde de football 2026 ? Chaînes de télévision et diffusions en direct en ligne





Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez la diffusion en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour la retransmission sportive.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre « Incognito » ou « Privée » pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Contourner les restrictions géographiques constitue une violation des conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

En Nouvelle-Zélande, TVNZ détient les droits officiels et exclusifs de la compétition. Les supporters des All Whites pourront suivre la rencontre en direct et en clair sur TVNZ 1, tandis que l’intégralité du tournoi sera proposée en streaming via le pass événementiel payant de TVNZ+. En Iran, c’est la chaîne publique IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) qui détient les droits officiels. La rencontre sera diffusée en direct sur sa chaîne sportive phare, IRIB Varzesh, et mise en ligne sur la plateforme Telewebion.

Quel est le prochain match de la Nouvelle-Zélande pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le match d’ouverture de la phase de groupes de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui verra l’Iran affronter la Nouvelle-Zélande, se tiendra au mythique Los Angeles Stadium. Ce premier rendez-vous très attendu des All Whites face à un adversaire continental de renom devrait être diffusé sur plusieurs chaînes gratuites et plateformes premium.

Détails Informations Adversaire Iran Date Lundi 15 juin 2026 Heure du coup d’envoi 18 h 00 (heure locale) / 2 h 00 (BST, 16 juin) Stade Los Angeles Stadium (SoFi Stadium) Ville Inglewood, Californie, États-Unis

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football en Nouvelle-Zélande ?

Pour suivre la campagne des All Whites, les supporters peuvent se connecter à TVNZ.

Les meilleurs VPN et flux gratuits pour soutenir la Nouvelle-Zélande à la Coupe du monde de football 2026

Pour soutenir virtuellement l’équipe nationale néo-zélandaise, suivez ces étapes :

Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleures options pour 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur situé dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et suivez en direct le match des All Whites !

La solution des voyageurs : le streaming avec Saily eSIM.

Saily, service d’eSIM de voyage conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait de données directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter du streaming en direct en 4K ou en HD sans décalage.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez votre forfait : sélectionnez le pays dans lequel vous vous trouvez (par exemple, les États-Unis pour le tournoi) et optez pour un volume de données adapté. Pour des retransmissions intensives de matchs de 90 minutes, un forfait de 10 Go ou 20 Go est vivement conseillé. Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Activez votre forfait dès votre arrivée, puis ouvrez votre application de streaming pour profiter du match en 4K ou HD, sans buffer, grâce à une connexion mobile dédiée et ultra-rapide.



