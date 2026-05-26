Où regarder aujourd’hui les matchs de l’Irak lors de la Coupe du monde de football 2026 ? Chaînes de télévision et diffusions en direct en ligne





Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse la rencontre.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez la diffusion en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour la retransmission sportive en direct.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre « Incognito » ou « Privée » pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Contourner les restrictions géographiques constitue une violation des conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

En Irak, la compétition sera diffusée en exclusivité sur beIN SPORTS, détenteur officiel des droits médiatiques pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA). Le groupe qatari proposera une couverture multilingue sur ses chaînes beIN SPORTS MAX et mettra l’intégralité des rencontres à disposition en direct via sa plateforme beIN CONNECT. En Norvège, les droits sont partagés entre la chaîne publique NRK et la chaîne privée TV 2, qui diffuseront les rencontres en clair à la télévision et proposeront un streaming gratuit respectivement sur NRK TV et TV 2 Play.

Quel sera le prochain match de l'Irak lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le match d’ouverture de la phase de groupes, qui verra l’Irak affronter la Norvège, se tiendra au célèbre Gillette Stadium. Ce rendez-vous très attendu entre les Lions de Mésopotamie et un adversaire européen de renom devrait être largement diffusé, tant sur les chaînes gratuites que sur les plateformes premium.

Détails Informations Adversaire : Norvège Norvège Date Mardi 16 juin 2026 Heure du coup d’envoi 18 h 00 (heure locale) / 23 h 00 (BST) Stade Gillette Stadium Ville Foxborough, Massachusetts, États-Unis

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football en Irak ?

Pour suivre l’intégralité de la campagne irakienne, les supporters peuvent se connecter à beIN SPORTS.

Les meilleurs VPN et flux gratuits pour suivre l’Irak lors de la Coupe du monde de football 2026

Pour soutenir les Lions de Mésopotamie, une solution simple consiste à vous « téléporter » virtuellement vers un pays proposant une diffusion gratuite ou de qualité. Suivez ces étapes :

Choisissez un VPN à haut débit : parmi les meilleures options pour 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark. Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur situé dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et profitez du match de l’Irak en direct !

La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM

Saily, l’eSIM de voyage conçue par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait data directement sur votre téléphone. Idéale pour la Coupe du monde 2026, elle assure la bande passante nécessaire au streaming 4K ou HD sans latence.