Où regarder aujourd’hui la RDC lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ? Chaînes TV et streams en direct





Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez la diffusion en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour la retransmission en direct.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre « Incognito » ou « Privée » pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques constitue une violation des conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

En République démocratique du Congo, les droits de diffusion du tournoi sont détenus par New World TV, titulaire exclusif des droits pour l’Afrique subsaharienne, qui s’associe à des chaînes locales afin d’assurer une large couverture. La chaîne publique RTNC (Radio-Télévision Nationale Congolaise) diffusera la rencontre en clair, tandis que SuperSport, disponible via Canal+ et DStv, offrira un accès payant à la télévision et en streaming numérique sur l’ensemble du territoire. Au Portugal, les supporters pourront quant à eux regarder le match gratuitement sur la nouvelle chaîne numérique LiveModeTV via YouTube, qui détient les droits de diffusion en clair pour les rencontres du Portugal. Une couverture premium complète du tournoi est disponible sur la télévision payante via Sport TV sur ses chaînes sportives dédiées.

Quel est le prochain match de la RD Congo lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le match d’ouverture de la phase de groupes de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui verra le Portugal affronter la RD Congo, se tiendra au célèbre Houston Stadium. Cette rencontre très attendue entre les Léopards et l’une des grandes nations du football sera diffusée sur les chaînes en clair ainsi que sur les plateformes premium.

Détails Informations Adversaire Portugal Date Mercredi 17 juin 2026 Heure du coup d’envoi 12 h 00 (heure locale) / 18 h 00 (BST) Stade Houston Stadium (NRG Stadium) Ville Houston, Texas, États-Unis

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football en République démocratique du Congo ?

Pour suivre l’intégralité de la campagne des Léopards, les supporters peuvent se connecter à la RTNC ainsi qu’à SuperSport.

Les meilleurs VPN et flux gratuits pour regarder la RD Congo à la Coupe du monde de football 2026

Pour soutenir les Léopards, il suffit de vous « géolocaliser virtuellement » dans un pays proposant une diffusion gratuite ou de qualité. Suivez ces étapes :

Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleures options pour 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur situé dans ce pays. Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et suivez en direct le match de la RD Congo !

La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM

Saily, l’eSIM de voyage conçue par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait de données directement sur votre téléphone. Idéale pour la Coupe du monde 2026, elle assure la bande passante haut débit nécessaire au streaming en direct en 4K ou HD, sans latence.