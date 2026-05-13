Premier League - Premier League Villa Park

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Diffusion Aston Villa - Liverpool : chaînes TV et streams en direct

Ci-dessous, découvrez les chaînes TV et les plateformes de streaming vous permettant de suivre Aston Villa - Liverpool. Aux Pays-Bas, la rencontre est diffusée sur Viaplay, détenteur des droits de la Premier League. Abonnez-vous via le bouton ci-dessous.

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Actualités des équipes et compositions

Côté Aston Villa, Onana, Edwards et Kamara sont forfait pour blessure, tandis que l’équipe n’a aucun suspendu. La composition probable des locaux : Martínez ; Cash, Konsa, Mings, Maatsen ; Tielemans, Barkley, Lindelöf ; McGinn, Rogers ; Watkins. Des mises à jour seront communiquées à l’approche du coup d’envoi.

Liverpool se présente avec une longue liste de blessés : Mohamed Salah, Alisson Becker, Bajcetic, Leoni, Bradley, Endo et Ekitike sont forfait. La composition probable des visiteurs est la suivante : Mamardashvili ; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez ; Mac Allister, Gravenberch ; Jones, Szoboszlai, Ngumoha ; Gakpo.

Forme récente

Au cours de ses cinq dernières sorties, Aston Villa totalise une victoire, un nul et trois défaites. Le dernier résultat en date est un match nul 2-2 sur la pelouse de Burnley, déjà relégué en Premier League, un score qui accentue la pression sur l’équipe d’Emery. Auparavant, Villa avait certes signé une victoire convaincante 4-0 contre Nottingham Forest en Ligue Europa, mais en championnat, le club s’est incliné face à Tottenham Hotspur (1-2) et à Fulham (1-0). En cinq rencontres, les Villans ont inscrit sept buts et en ont concédé cinq.

Liverpool, de son côté, affiche des performances en dents de scie : deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. Les Reds ont battu Crystal Palace (3-1) et Everton (2-1 à l’extérieur), mais ils ont également subi deux revers surprenants contre Manchester United (2-3) et le Paris Saint-Germain en Ligue des champions (0-2). Enfin, le match nul 1-1 sur la pelouse de Chelsea illustre les difficultés actuelles des Reds à assurer leur fin de saison.

Confrontations directes

Lors des cinq dernières confrontations de Premier League entre les deux clubs, Liverpool a nettement dominé. Les Reds ont remporté trois de ces cinq confrontations, les deux autres se sont conclues par des matchs nuls, et Aston Villa n’a donc pas encore goûté à la victoire. La dernière rencontre, en novembre 2025 à Anfield, s’est soldée par un succès 2-0 pour Liverpool. Lors des deux matchs disputés à Villa Park inclus dans ce dataset, les équipes se sont partagé les points : deux nuls, dont un spectaculaire 3-3 en mai 2024.

Classement

Au classement, Liverpool occupe la 4e place, juste devant Aston Villa, 5e. À deux journées de la fin, la course à une qualification en Ligue des champions reste donc indécise.