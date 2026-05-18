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Diffusion Arsenal - Burnley : chaîne TV et streaming live

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Viaplay détient les droits de diffusion de cette rencontre. Connectez-vous via le lien ci-dessous pour suivre le match en direct.

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Actualités des équipes et compositions

Arsenal devra faire sans plusieurs joueurs blessés pour cette rencontre. Outre Kieran Tierney, Jorginho Timber, Ben White et Mikel Merino sont également à l’infirmerie. Aucun Gunner n’est toutefois suspendu. Le onze prévu alignerait David Raya dans les buts, avec Riccardo Calafiori, William Saliba, Carlos Mosquera et Gabriel en défense. Au milieu, Declan Rice, Eberechi Eze et Bukayo Saka devraient animer le jeu, tandis que Viktor Gyökeres occupera le poste d’avant-centre.

Burnley doit également composer avec des blessures : J. Beyer et Josh Cullen sont forfait. Aucun joueur n’est suspendu. Les Clarets devraient aligner Marek Weiss dans les cages, avec pour mission de tenir bon lors de ce périlleux déplacement. D’autres mises à jour seront communiquées à l’approche du coup d’envoi.

Forme récente

Arsenal aborde cette rencontre en excellente forme. Les Gunners totalisent quatre victoires sur leurs cinq derniers matchs, pour un seul nul. Le dernier en date est un succès 0-1 sur la pelouse de West Ham United, preuve d’une forme régulière. Auparavant, les Gunners avaient dominé Fulham 3-0 et battu Newcastle United 1-0. Sur la scène européenne, ils ont tenu tête à l’Atlético de Madrid, avec une victoire et un nul.

De leur côté, les Clarets traversent une période bien plus délicate : ils ont concédé quatre défaites sur leurs cinq dernières sorties en Premier League. Après un nul 2-2 arraché face à Aston Villa, ils ont successivement sombré contre Leeds United (3-1), Manchester City (0-1), Nottingham Forest (4-1) et Brighton & Hove Albion (0-2). La défense des Clarets a concédé dix buts lors de ces cinq rencontres.

Confrontations directes

Les confrontations récentes entre Arsenal et Burnley illustrent clairement la supériorité des Gunners. Sur les cinq derniers matchs, Arsenal en a remporté quatre, la seule exception étant un match nul. La dernière confrontation, en novembre 2025, s’est soldée par une victoire 0-2 des Gunners sur la pelouse de Burnley. Le résultat de février 2024 était encore plus marquant : Arsenal s’était imposé 0-5 à Turf Moor. La victoire à domicile 3-1 en novembre 2023 confirme la tendance : Arsenal domine totalement cette série.

Classement

Actuellement, Arsenal occupe la première place de la Premier League, tandis que Burnley pointe à la dix-neuvième position. Cet écart se confirme donc tant sur le plan sportif que dans les statistiques.