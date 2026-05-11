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Diffusion Almere City - Willem II : chaîne TV et streaming live

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Actualités et compositions

Côté Almere City, aucun blessé, suspendu ni composition probable n’a été communiqué à ce stade ; de nouveaux détails sont attendus à l’approche du coup d’envoi.

Même situation chez Willem II : aucune information n’a filtré concernant d’éventuelles absences ou la composition probable du onze de départ. Des mises à jour seront publiées dès que le club communiquera davantage.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme récente

Au cours de ses cinq dernières sorties, Almere City a récolté trois victoires, un nul et une défaite. Lors de son match le plus récent, le club a partagé les points avec De Graafschap (2-2) en Nacompetitie. Auparavant, il avait dominé ce même adversaire 3-1, puis battu le FC Den Bosch à deux reprises (3-0 et 2-3). Au total, les Almériens ont inscrit onze buts et en ont concédé sept en cinq matchs.

Willem II, de son côté, reste invaincu avec trois victoires et deux nuls lors de ses cinq dernières sorties. Les Tilborgeois ont conclu leur campagne par un partage 1-1 face au RKC en Nacompetitie, après avoir battu ce même adversaire 0-1. Ils ont inscrit sept buts et en ont concédé cinq au cours de cette série.

Confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux formations remonte au 12 avril 2026, lorsque Willem II s’était imposé 2-1 à domicile face à Almere City en Première Division. Sur les cinq dernières rencontres, les Tricolores ont gagné trois fois, Almere City une fois, et un match s’est conclu par un nul. Willem II a inscrit six buts durant cette série, contre quatre pour Almere City.