Eredivisie - Eredivisie Johan Cruijff ArenA

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Diffusion Ajax - FC Utrecht : chaîne TV et streaming live

Le match Ajax - FC Utrecht peut être suivi en direct à la télévision ou en streaming. Les options disponibles sont indiquées ci-dessous.

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Actualités des équipes et compositions

L’Ajax devra se passer de ses gardiens Vítezslav Jarosen et Joeri Heerkens, tous deux blessés. Aucune suspension n’est à signaler pour l’équipe locale. La composition probable n’a pas encore été confirmée ; des mises à jour suivront à l’approche du coup d’envoi.

Le FC Utrecht, de son côté, aligne une liste d’absents nettement plus longue : Michael Brouwer, Oualid Agougil, Jaygo van Ommeren, Emirhan Demircan, Dani de Wit et Miguel Rodriguez sont tous à l’infirmerie. Aucun onze de départ n’a encore été dévoilé pour les visiteurs, et davantage de précisions sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

Forme récente

Au cours de ses cinq dernières sorties en Eredivisie, l’Ajax a obtenu deux victoires, deux nuls et une défaite. Les Ajacides ont conclu leur dernière sortie par un partage 2-2 à domicile face au PSV Eindhoven le 2 mai. Auparavant, ils s’étaient imposés 0-2 sur la pelouse du NAC et 0-3 chez Heracles. Leur unique revers, 1-2, est intervenu contre le FC Twente en avril. L’Ajax avait aussi partagé les points avec Feyenoord (1-1) en mars.

Le FC Utrecht a remporté trois de ses cinq dernières sorties en Eredivisie et s’est incliné à deux reprises. Les hommes de Utrecht se sont imposés 2-0 face au NAC le week-end dernier, mais avaient auparavant subi une lourde défaite 5-0 à domicile contre l’Excelsior. Ils ont également dominé Telstar 4-1 et les Go Ahead Eagles 2-0, avant de s’incliner 4-3 face au PSV. En cinq matchs, Utrecht a marqué treize buts et en a encaissé neuf.

Confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux clubs a eu lieu le 9 novembre 2025, lorsque le FC Utrecht a battu l’Ajax 2-1 à domicile en Eredivisie. Auparavant, Utrecht s’était déjà imposé 4-0 face à l’Ajax en avril 2025. Sur les cinq dernières confrontations directes, le bilan est le suivant : le FC Utrecht s’est imposé à trois reprises, l’Ajax une fois et un match s’est conclu par un nul. La seule victoire de l’Ajax dans cette série remonte à mars 2024, avec un succès 2-0 à domicile.

Classement

Au classement actuel de l’Eredivisie, l’Ajax occupe la quatrième place, tandis que le FC Utrecht est huitième.