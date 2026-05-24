Eredivisie - ECL Playoff Johan Cruijff ArenA

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Diffusion Ajax - FC Utrecht : chaîne TV et streaming live

Aux Pays-Bas, la rencontre est diffusée en direct sur ESPN via Ziggo. Retrouvez ci-dessous les différentes options pour suivre la rencontre.

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Actualités des équipes et compositions

Côté Ajax, Vitezslav Jaros, Kian Fitz-Jim, Oleksandr Zinchenko et Josip Sutalo sont forfait en raison de blessures. Aucun joueur n’est suspendu. Oscar García devrait aligner le onze suivant : Maarten Paes ; Youri Baas, Lucas Rosa, Anton Gaaei, Aaron Bouwman ; Davy Klaassen, Jorthy Mokio, Sean Steur ; Mika Godts, Wout Weghorst, Steven Berghuis.

Le FC Utrecht se rend à Amsterdam sans Miguel Rodriguez, Emirhan Demircan, Jaygo van Ommeren, Michael Brouwer et Victor Jensen, tous à l’infirmerie. Aucun joueur n’est suspendu. Ron Jans devrait aligner le onze suivant : Vasilios Barkas ; Souffian El Karouani, Mike van der Hoorn, Mike Eerdhuijzen, Niklas Vesterlund ; Gjivai Zechiël, Can Bozdogan, Dani de Wit ; Jesper Karlsson, Yoann Cathline, Sébastien Haller. D’autres mises à jour sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

Suivez les dernières mises à jour avant le coup d’envoi. Forme récente

Au cours de ses cinq dernières sorties en Eredivisie, l’Ajax a signé deux victoires, concédé un nul et subi deux défaites. Lors de son dernier match, le 21 mai, il a battu le FC Groningen 2-0. Auparavant, il avait fait match nul contre le SC Heerenveen (0-0) puis s’était incliné à domicile face au FC Utrecht (1-2). Sur ces cinq rencontres, les Ajacides ont inscrit neuf buts et en ont concédé quatre.

De son côté, le FC Utrecht affiche un bien meilleur visage : quatre succès en cinq sorties, dont une victoire 3-2 sur le terrain du sc Heerenveen le 21 mai, précédée d’un 2-0 contre Fortuna Sittard et d’un 1-2 à Amsterdam. Le seul accroc de cette série reste une lourde défaite 5-0 sur la pelouse d’Excelsior le 26 avril. Les visiteurs ont inscrit douze buts et en ont concédé sept au cours de ces cinq matchs.

Confrontations directes

La dernière confrontation entre l’Ajax et le FC Utrecht, disputée le 10 mai 2026 en Eredivisie, s’est soldée par une victoire 2-1 des Utretiens sur la pelouse d’Amsterdam. Auparavant, Utrecht s’était déjà imposé 2-1 en novembre 2025 et avait même surclassé son hôte 4-0 en avril 2025. Les Ajacides n’ont pas réussi à s’imposer en décembre 2024, partageant les points sur le score de 2-2 à domicile. La seule victoire de l’Ajax lors des cinq dernières confrontations remonte à mars 2024, lorsque les Amstellodamois s’étaient imposés 2-0 à la Johan Cruijff ArenA. Sur les cinq derniers duels, Utrecht affiche donc un bilan nettement plus favorable.

Classement

Au classement général de l’Eredivisie, l’Ajax occupe actuellement la cinquième place, juste devant le FC Utrecht, sixième.