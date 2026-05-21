Eredivisie - ECL Playoff Kras Stadion

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Diffusion Ajax - FC Groningen : chaînes TV et streaming live

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Actualités des équipes et compositions

Côté Ajax, le gardien V. Jaros et le défenseur J. Heerkens sont forfait en raison de blessures. Aucun joueur n’est suspendu. Le onze de départ sera communiqué ultérieurement ; des mises à jour seront fournies à l’approche du coup d’envoi.

Le FC Groningen devra se passer de M. Hoekstra, également à l’infirmerie. Côté visiteurs, pas de suspension à signaler, et la composition probable sera communiquée ultérieurement.

Forme récente

Au cours de ses cinq dernières sorties en Eredivisie, l’Ajax a signé deux victoires, concédé deux nuls et subi une défaite. Le dernier match s’est soldé par un nul blanc contre le sc Heerenveen, tandis qu’une semaine plus tôt, la défaite 1-2 à domicile contre le FC Utrecht avait été décevante. Côté positif, les Amsterdammers ont signé deux larges succès à l’extérieur chez le NAC (0-2) et à Heracles (0-3), même si le nul 2-2 concédé face au PSV a révélé une certaine vulnérabilité défensive.

Le FC Groningen, de son côté, a enchaîné deux succès : 2-1 sur la pelouse d’Heracles et 2-1 à domicile contre le NEC. Auparavant, les Blauw-Zwart avaient connu deux revers, 2-3 face à Excelsior et 1-3 contre Feyenoord. Le club a par ailleurs partagé les points avec les Go Ahead Eagles (0-0). Au total, les Groningois ont inscrit sept buts lors de leurs cinq dernières sorties, mais en ont concédé six.

Confrontations directes

La dernière confrontation, en mars 2026 à Groningen, a vu les locaux s’imposer 3-1, tandis que, en décembre 2025, l’Ajax l’avait emporté 2-0 à Amsterdam. Sur les cinq derniers matchs, l’Ajax compte trois victoires, contre une pour Groningen et un match nul. Cette série confirme la tendance : l’équipe qui évolue à domicile prend souvent l’avantage, même si Groningen a déjà fait douter l’Ajax plus tôt dans la saison.

Classement

L'Ajax occupe la cinquième place de l'Eredivisie, tandis que le FC Groningen termine neuvième. Cette différence de classement fait de l'Ajax le favori de ces barrages, même si le classement en soi n'offre aucune garantie dans une double confrontation en deux matchs.