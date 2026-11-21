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Eredivisie - Journée 13 22 nov. 2026 - 08:30 Johan Cruijff ArenA

Diffusion d’Ajax - ADO Den Haag : chaîne TV et streaming en direct

Le match est diffusé en direct sur ESPN via Ziggo, Watch ESPN, ESPN Extra et Canal+ Netherlands. Vous trouverez ci-dessous les liens directs pour lancer le streaming.

Actualités des équipes et effectifs

L’entraîneur de l’Ajax, Michel, doit se passer de Simon Adingra, Kasper Dolberg et Anton Gaaei, tous trois blessés. Aucune information n’est encore disponible sur une composition probable ; des précisions sont attendues à l’approche du match.

Du côté de l’ADO Den Haag, Pascal Mulder, Luka Reischl et Alex Pozo sont absents en raison de blessures. Pour les visiteurs aussi, aucune composition définitive n’est disponible ; de plus amples informations suivront à l’approche du coup d’envoi.

Forme récente

L’Ajax a remporté quatre de ses cinq derniers matches et fait un match nul, sans subir de défaite. Sa rencontre la plus récente s’est achevée sur un nul 2-2 contre le FC Twente, le 8 novembre. Auparavant, l’Ajax avait battu le FC Midtjylland 6-1 en Ligue Conférence et s’était imposé 1-0 contre l’AZ. Sur ces cinq rencontres, l’Ajax a inscrit onze buts et en a encaissé quatre.

L’ADO Den Haag a remporté deux de ses cinq derniers matches et en a perdu trois. Sa victoire la plus récente est un succès 3-1 contre le Sparta Rotterdam, le 7 novembre. L’ADO a ensuite perdu contre le PEC Zwolle (0-1) et s’est incliné face à Excelsior '31 en Coupe des Pays-Bas (1-1 après prolongation). L’ADO a inscrit six buts et en a encaissé sept sur cette période.

Confrontations directes

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu le 21 mars 2021 en Eredivisie. L’Ajax avait alors battu l’ADO Den Haag 5-0 à la Johan Cruijff ArenA. Sur les cinq confrontations directes disponibles, l’Ajax en a remporté quatre, tandis que l’ADO Den Haag n’a signé aucune victoire. L’Ajax a inscrit 22 buts au total lors de ces cinq matches, contre 4 pour l’ADO.

Classement

En Eredivisie, l’Ajax occupe actuellement la troisième place, tandis que l’ADO Den Haag est dix-septième.