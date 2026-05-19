Premier League - Premier League Vitality Stadium

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Diffusion AFC Bournemouth - Manchester City : chaîne TV et streaming live

La rencontre entre l’AFC Bournemouth et Manchester City sera diffusée en direct sur Viaplay. Retrouvez ci-dessous les informations canal TV et les options de streaming pour ce duel de Premier League.

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Actualités des équipes et compositions

Côté Bournemouth, Lewis Cook et J. Soler sont forfait sur blessure, tandis que Ryan Christie purge une suspension. Voici la composition probable des Cherries : Petrovic ; Truffert, Smith, Hill, Senesi ; Toth, Rayan ; Scott, Tavernier ; Kroupi, Evanilson. Plus d’informations seront communiquées à l’approche du coup d’envoi.

Côté Manchester City, pas de blessure ni de suspension à signaler. Le onze de départ aligné par Guardiola devrait être le suivant : Donnarumma ; Guehi, Nunes, Gvardiol, Khusanov ; Ait Nouri, Silva ; Foden, Savinho ; Marmoush, Semenyo — ce même Semenyo qui a offert la finale de la FA Cup à son équipe samedi à Wembley.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions 6 J. Soler

10 R. Christie Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme récente

Bournemouth est en pleine forme. Les Cherries ont remporté quatre de leurs cinq dernières sorties en Premier League, pour un seul match nul 2-2 à domicile contre Leeds United. Leur dernière victoire, un 0-1 sur la pelouse de Fulham, prouve leur capacité à s’imposer à l’extérieur. Auparavant, Bournemouth avait aussi battu Arsenal 1-2 hors de ses bases, ce qui renforce encore l’autorité de cette série.

De son côté, Manchester City affiche également un bilan flatteur : quatre succès sur les cinq dernières sorties, dont un 3-0 chez Crystal Palace et un 3-0 à Brentford, pour seulement un accroc, le 3-3 sur la pelouse d’Everton. Enfin, la victoire 1-0 en finale de la FA Cup contre Chelsea démontre que City sait aussi garder ses cages inviolées dans les grands rendez-vous.

Confrontations directes

Les confrontations récentes penchent nettement en faveur de Manchester City. En novembre 2025, les Citizens l’ont emporté 3-1 à l’Etihad, score déjà obtenu en mai 2025. Bournemouth n’a brillé qu’une fois, en s’imposant 2-1 à domicile en décembre 2024. Sur cinq confrontations directes, City a clairement l’avantage, même si Bournemouth a déjà prouvé qu’il pouvait créer la surprise à domicile.

Classement

En Premier League, Manchester City occupe la deuxième place, tandis que Bournemouth se classe sixième. Pour les Citizens, chaque victoire met immédiatement la pression sur Arsenal, leader du classement.