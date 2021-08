Où Messi jouera-t-il pour le PSG ?

L'icône du Barça a signé un contrat de deux ans avec le PSG et s'apprête à faire équipe avec Neymar et Kylian Mbappe dans un trio redoutable.

Lionel Messi est un joueur du Paris Saint-Germain. Pour la première fois de sa carrière, la légende argentine jouera pour autre club que le FC Barcelone, ayant quitté le Camp Nou dans des circonstances émouvantes le week-end dernier. Cela marque un petit pas pour Messi, mais un pas de géant pour le PSG, qui, en recrutant le sextuple vainqueur du Ballon d'Or, a réussi un coup de transfert qui est sans doute plus grand que celui qui les a vus éloigner Neymar du Barca. en 2017 pour un montant record de 222 millions d'euros.

L'une des rares critiques à laquelle Lionel Messi a eu le droit pour relativiser ses accomplissements hors du commun est qu'il n'a pas fait ses preuves loin du Barça, dont la marque de football a été consacrée à tirer le meilleur parti du joueur de 34 ans presque depuis qu'il a explosé pour la première fois sur la scène européenne presque il y a deux décennies. Après avoir remporté un titre majeur cet été alors qu'il menait l'Argentine à la Copa America, Messi cherchera désormais à faire taire ce qui est peut-être le dernier argument majeur contre son nom.

Bien sûr, le simple fait de gagner la Ligue 1 ne suffira pas ; il doit mener le PSG à son premier titre en Ligue des champions. Mais comment l'entraîneur, Mauricio Pochettino, utilisera-t-il Messi pour y parvenir ? Voici trois des possibilités les plus probables...

En No.10 dans un 4-2-3-1

Mauricio Pochettino est un fan bien connu du système 4-2-3-1 et il est utilisé par plusieurs grands clubs depuis de nombreuses années maintenant. Lionel Messi porte peut-être le maillot n°30, mais il jouerait le rôle de n°10 dans ce système, tirant les ficelles pour permettre à Neymar de s'épanouir à gauche et à Angel Di Maria d'opérer à droite. Kylian Mbappe, quant à lui, serait lui placé en pointe et charger de diriger le front de l'attaque.

Cette attaque quatre étoiles serait soutenu par Gini Wijnaldum et Marco Verratti, qui devraient être extrêmement occupés défensivement cette saison. Achraf Hakimi patrouillerait à droite et fournirait une grande aide offensive malgré son poste de latéral, Juan Bernat étant susceptible d'être invité à jouer de manière plus sobre à gauche.

Dans un 4-3-3 classique

Une option légèrement plus défensive pour Pochettino est un 4-3-3, avec Di Maria étant l'attaquant sacrifié. Ce système offrira à la défense une couverture supplémentaire, Idrissa Gueye s'inscrivant au milieu de terrain. Il serait le véritable récupérateur de ballon qui manquerait au PSG dans le 4-2-3-1.

Cette formation pourrait également offrir une plus grande polyvalence pour les trois attaquants. Messi et Mbappe pourraient changer de rôle en fonction de l'état du match, offrant au Français plus de marge de manœuvre, où son rythme pourrait être mieux exploité. Messi, bien sûr, n'a jamais eu de problèmes à jouer dans des espaces encombrés, il est donc sans doute le joueur le plus efficace dans l'axe du terrain.

En attaquant de pointe dans un 3-4-1-2

Une légère variation par rapport au système précédent pourrait voir le PSG adopter un système avec trois défenseurs, avec Presnel Kimpembe aux côtés de Sergio Ramos et Marquinhos pour fournir une couverture défensive supplémentaire. Pendant ce temps, Hakimi et Bernat auraient tous les deux la liberté d'attaquer. En effet, ils devraient tous deux fournir des passes décisives à une attaque qui serait dirigée par Messi et Mbappe.

Avec cette configuration, ce serait Neymar qui tirerait les ficelles du rôle de n°10, lui offrant un peu plus d'espace pour faire parler sa magie. Les adversaires seraient sûrement réduits à se focaliser à défendre dans l'axe pour contrer cette menace offensive, étant donné la qualité des trois attaquants du PSG, ce qui signifie plus d'espace pour Hakimi, en particulier, pour exploiter le flanc droit. Cette formation est déjà considérée comme la meilleure option de Pochettino, étant donné qu'elle offre sans doute le meilleur équilibre entre attaque et défense.