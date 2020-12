"Où était Pépé ?", Kevin Campbell appelle les stars d’Arsenal à se révolter

Englué dans les bas-fonds de la Premier League, Arsenal ne peut pas compter sur ses leaders d’après l’ancien attaquant des Gunners.

Ce n’est qu’un point mais ce nul rapporté face à , troisième de , a presqu’un goût de victoire pour . Oui, vous avez bien lu, un simple nul contre les Saints peut donner le sourire à un club du standing d’Arsenal. Il faut dire que les Gunners ne vivent pas la meilleure saison de leur histoire, bien au contraire.

Ce partage des points décroché à l’Emirates, mercredi soir, vient mettre un terme à une série de trois défaites de suite en Premier League. Il faut d’ailleurs remonter au 1er novembre et l’exploit à Old Trafford contre pour retrouver trace d’une victoire londonienne en championnat. Un mois et demi plus tard, les hommes de Mikel Arteta pointent à la quinzième place avec seulement cinq points d’avance sur le premier relégable .

Conscient des difficultés de son équipe, Arteta tente de remédier à cette situation en apportant du sang neuf. Face à Southampton, Alexandre Lacazette et William ont pris place sur le banc, remplacés par Nicolas Pépé et le jeune Bukayo Saka. Entre le joueur le plus cher de l’histoire des Gunners et son ainé, c’est bien l’ailier de 19 ans qui a fait la plus forte impression.

"Où était Pepe?, questionne Kevin Campbell. Nous ne le voyons pas, ces joueurs qui sont soi-disant des grands joueurs doués, nous ne les voyons pas. Beaucoup de gens remettent en question Arteta mais pas moi, j'interroge les joueurs."

Si l’ancien Lillois est dans le viseur de Campbell, il n’est pas le seul à être sous le feu des critiques. De Pierre-Emerick Aubameyang à Pépé en passant par Xhaka, tous les joueurs expérimentés et censés montrer le chemin à suivre sont pointés du doigt. C’est finalement la jeunesse des Gabriel ou Saka qui fait la plus bonne impression depuis le début de la saison. Une chose impensable pour l’ancien légende du club, champion d’ en 1991.

"Saka est positif, il vient chercher le ballon et percute. Lorsque vous provoquez les défenseurs, des opportunités s’ouvrent pour vos coéquipiers."

"Tant de cadres ne sont actuellement pas au niveau et poussent Arteta à devoir jongler avec son effectif. Il n’a personne sur qui vraiment compter en dehors de ce jeune joueur."

Confié le destin d’une saison d’un club à un gamin de 19 ans, pas sûr que ce soit vraiment la bonne solution, d’où le cri d’alerte de Kevin Campbell.