« Où est ton Ballon d'Or ? » : les supporters anglais se moquent de Yamal et célèbrent Harry Kane au cœur de Madrid

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Les supporters anglais se sont moqués de Lamine Yamal, la star de la sélection espagnole, lors du match entre les deux équipes hier dimanche, dans le cadre de la sixième journée de la Ligue des nations.

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La sélection espagnole s'est inclinée dans un match palpitant sur le score de 3-2 face aux Three Lions emmenés par Harry Kane, à Madrid.

Cette rencontre est intervenue quelques semaines après le sacre de Harry Kane au Ballon d'Or, devançant Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, et Yamal, troisième de la course.

Lors du match d'hier, Kane a manqué une occasion facile de la tête sur un corner tiré par Rice au second poteau, alors que la sélection anglaise avait entamé la rencontre avec force.

Mais il était à son meilleur niveau lorsqu'il a obtenu un penalty qu'il a transformé avec succès pour donner l'avantage à son équipe juste avant la fin de la première période.

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Ezri Konsa et Ben White ont inscrit les deuxième et troisième buts après la pause, mais le carton rouge reçu par Elliot Anderson a ouvert la voie à un déluge de buts : l'Espagne a répliqué par l'intermédiaire de Mikel Oyarzabal et Nico Williams, et les hôtes ont failli arracher le point du match nul.

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Selon le journal « The Sun », de nombreux chants ont retenti dans le stade de la part des supporters de l'Angleterre, dont le plus marquant : « Harry Kane, le meilleur du monde ». Ils se sont adressés à Yamal : « Où est ton Ballon d'Or ? ».

Un spectateur a commenté : « Le match Espagne-Angleterre est en réalité un duel entre Lamine Yamal et Harry Kane pour prouver qui mérite le Ballon d'Or ».

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Avant le match, Rice avait prédit que Yamal remporterait de nombreux Ballons d'Or, mais il a soutenu son ami.

Il a déclaré : « Pour moi et pour tout le monde en Angleterre, Harry méritait le Ballon d'Or, si l'on regarde sa saison, ses statistiques et les titres qu'il a remportés. La manière dont il a performé dans ces matchs, ce n'étaient pas seulement des buts, mais des prestations dignes du titre d'homme du match, et une détermination parfois sans faille ».

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Il a poursuivi : « Je vois comment chaque joueur espagnol va dire que c'est Lamine. Lamine est un joueur incroyable, l'un des meilleurs du monde, et il remportera beaucoup de Ballons d'Or, mais je pense que le sacre de Harry cette fois-ci était juste, et qu'il l'a amplement mérité ».

Les supporters de l'Espagne étaient eux aussi prêts aux joutes verbales, puisqu'ils ont hué chaque joueur anglais à l'exception de Jude Bellingham, le joueur du Real Madrid.

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Les supporters des Three Lions avaient quant à eux hué un peu plus tôt, lors de la cérémonie de présentation de la Coupe du monde à leurs adversaires avant le match de Ligue des nations de l'UEFA.

La série de l'Espagne brisée

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Rappelons que cette défaite 2-3 a mis fin à la série d'invincibilité de l'Espagne sur 43 matchs, et qu'il s'agissait de la troisième défaite du sélectionneur en 55 matchs à la tête de la Roja.

Durant cette période, l'Espagne a remporté trois titres : la Ligue des nations de l'UEFA 2023, l'Euro 2024 et la Coupe du monde 2026.

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La première défaite était survenue lors de leur deuxième match : le 28 mars 2023, Scott McTominay avait inscrit un doublé pour offrir à l'Écosse une victoire 2-0 à Hampden Park, dans un match des qualifications de l'Euro.

Environ un an plus tard, le 22 mars 2024, un but de Daniel Muñoz avait scellé le match amical face à la Colombie au London Stadium (0-1).