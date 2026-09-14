À seulement 5 jours de l'assemblée générale ordinaire annuelle prévue le samedi 19 octobre, le groupe d'opposition « Som un Clam », dirigé par Joan Camprubí, a lancé une bombe de gros calibre à la face du conseil d'administration du FC Barcelone.

Cela s'est produit à travers un communiqué détaillé dans lequel le groupe a analysé la situation financière du club catalan, et a réclamé au conseil de répondre à dix questions brûlantes « dans un esprit constructif et sans porter d'accusations », mais qui constituent, dans leur essence, une accusation directe de mauvaise gestion.

Le communiqué du groupe est venu poser des chiffres choquants sur la table du conseil d'administration du Barça, présidé par Joan Laporta, révélant que la crise financière du Barça n'est pas terminée, mais qu'elle s'aggrave.

Selon le communiqué, la dette totale du club a atteint 2,441 milliards d'euros, ce qui en fait le club le plus endetté d'Europe, après que la dette a augmenté de 357 millions d'euros en une seule année, dont 676,7 millions d'euros exigibles à court terme.

Le groupe s'est interrogé sur un paradoxe étrange : comment peut-on parler de stabilité économique alors qu'un nouveau financement d'un montant de 354,4 millions d'euros n'a pas empêché une baisse de la trésorerie de 91,5 millions d'euros, ni le maintien d'un flux de trésorerie d'exploitation négatif ? Et bien que la direction se soit félicitée d'avoir réalisé des revenus records dépassant le milliard d'euros, les charges financières s'élevant à 114,2 millions d'euros ont ruiné toute amélioration des bénéfices d'exploitation.

Les questions ne se sont pas arrêtées à la dette, mais se sont étendues jusqu'à toucher le projet le plus important du club, l'« Espai Barça », le groupe réclamant des éclaircissements décisifs : quel est précisément le montant restant à payer pour le stade ? Quand sa construction sera-t-elle achevée ? Quel est le véritable plan pour le nouveau « Palau Blaugrana » ? Le club réclamera-t-il des indemnités à l'entreprise de construction pour les préjudices liés au retard ? Et quand les membres connaîtront-ils l'emplacement de leurs places et le prix des abonnements de la saison ?

Le communiqué a également ouvert le dossier des capitaux propres, qui se sont dégradés jusqu'à moins 168 millions d'euros, et de ce qui en a résulté comme infraction aux règles du fair-play financier de l'Union européenne de football (UEFA), qui ont déjà coûté au club 15 millions d'euros et dont la sanction pourrait atteindre 45 millions d'euros supplémentaires.

Le groupe a rappelé que l'article 67 des statuts oblige le conseil à compenser les pertes et à rétablir l'équilibre des capitaux propres au cours de deux exercices financiers, sous peine de destitution anticipée, mais que le conseil actuel en a suspendu l'application depuis 2021 alors que la valeur nette reste négative.

Les dix questions comprenaient d'autres interrogations tout aussi graves : quel est le plan d'affaires qui justifie l'augmentation de la part du Barça dans « Barça Studios » de 53,4 % à 63,14 %, alors que l'actif a déjà subi une perte de valeur de 69 % ? Et où sont les contrôles salariaux si le budget 2026/27 ramène les salaires des sportifs à des niveaux quasi identiques à ceux d'avant la pandémie, soit 633 millions d'euros contre 636 millions d'euros lors de la saison 2019/20 ?

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de « Kooora »



Le communiqué comportait aussi l'interrogation sur la justification de la croissance de la structure non sportive de 60 % en cinq ans. La vente régulière de joueurs est-elle devenue nécessaire pour atteindre l'équilibre financier, et le Barça s'est-il structurellement transformé en club vendeur ? Enfin, quelle est la crédibilité du budget 2026/27 après quatre années consécutives de non-respect, avec un écart négatif supplémentaire de 22 millions d'euros cette année ?

Le mouvement « Som un Clam » a conclu son communiqué par un message clair à l'attention de la direction : « Des réponses claires sont indispensables pour construire et protéger l'avenir de notre club. Nous voulons un club fort et doté d'une situation financière saine qui nous permette de rester passionnés dans le stade pendant de nombreuses années à venir. »